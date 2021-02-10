Пасха в 2021 году в Беларуси: какого числа православная и католическая пасха, как готовиться и правильно отмечать праздник

Пасха - праздник любви, света и радости Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Дата Пасхи (Воскресения Христова) ежегодно меняется. Дело в том, что в христианских церквах нет установленной даты главного торжества года - она каждый раз исчисляется по лунно-солнечному календарю по древней традиции. Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния, которым считается первое полнолуние, наступившее не ранее дня весеннего равноденствия. Это общее правило, но расчеты более сложные, есть определенные методики для исчисления даты Пасхи. Причем западные христиане пользуются Григорианской пасхалией (методикой), а восточные - Александрийской. Из-за разных солнечных календарей, взятых за основу, у православных и католиков чаще всего даты Пасхи разные. Лишь изредка они совпадают. Например, в один день христиане всего мира будут праздновать Воскресение Христово в 2025 году.

В нынешнем 2021 году Пасха у католиков будет 4 апреля, а у православных - 2 мая. Почти месяц разбежки!

Часто в интернете можно встретить статьи с формулировкой «что можно и что категорически запрещено делать на Пасху». Любой воцерковленный человек скажет, что такая постановка вопроса - глупость. Ведь христианство, в отличие от язычества и многих других религий, - это не свод правил и запретов, законов и ритуалов.

Освящение куличей - лишь традиция, обычай, но это не главное Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Не будьте никому должны ничего, кроме долга взаимной любви. Кто любит другого, тот исполнил Закон, - писал святой апостол Павел в Послании к римлянам.

Любовь - это ключевое слово в христианстве и единственный его «закон», от которого исходят все традиции и правила. Вообще, Пасха - это «прехождение от смерти к жизни, от земли к небу» благодаря искупительной смерти на кресте Иисуса Христа, который добровольно пошел на страдания из любви к каждому человеку. По той же причине, из любви к людям, Бог послал в мир Своего Сына.

Поэтому то, что большинство знает о праздновании, - покрасить яйца, купить куличи, сходить в храм, чтобы освятить их и поставить там свечку - это лишь часть традиции, внешняя сторона праздника, которую многие вообще воспринимают как ритуал, а это в корне неправильно, говорят священники. То, чего действительно хочет Господь, чтобы человек открыл свое сердце для Христа, принял правду о смерти и воскресении Сына Божьего, пригласил Его в свою жизнь. Отвращение от зла, грехов, которые делают человека несчастливым, и обращение к Богу, который призывает к любви и жизни по его заповедям, в основе которых тоже любовь, - вот что главное, напоминают христианские священнослужители.

Самое важное на Пасху - принять участие в праздничной службе Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Помощью для этого является Церковь. Поэтому лучшим празднованием Пасхи станет участие в Литургии, личная молитва - при этом совсем не обязательно читать страницы молитвослова. Книги предлагают лишь определенные формулы, а молиться можно своими словами, главное, чтоб они были искренними, от сердца. Сам Иисус ставил в пример молитву мытаря, который, не смея поднять глаз, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!»

Плюс - дела милосердия, которые являются действенным проявлением любви. Например, навестить родственника в больнице, уделить время жене или мужу, семье, а не телевизору, дать милостыню бедному, перестать ругаться с соседом.

Вообще, для подготовки к празднованию Пасхи установлен специальный период - Великий пост (здесь - подробнее). Опять же, это время покаяния, а не похудания, и отказ от еды здесь совсем не главное. Пост, молитва и милостыня - это те средства, которые помогают человеку изменять свою жизнь: усмирять тело, избавляться от привязанности к деньгам и разным вещам, приближаться к Богу.

У католиков Великий пост начинается уже 17 февраля, а у православных - 15 марта.