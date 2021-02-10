Коронавирус в Беларуси, последние новости на 10 февраля 2021 года: в Беларуси рассказали о противопоказаниях к прививке, во Франции учат смартфоны делать тесты на ковид

Мы собрали последние новости о коронавирусе и, кажется,летучие мыши не виноваты.Фото: БУЛАТОВ Алексей.

В Беларуси статистика коронавируса становится волнообразной. Так, 9 февраля зафиксировали 561 новый случай. 8 февраля заболевших было 808, а практически всю предыдущую неделю ежедневно регистрировалось 1700 положительных тестов.

Всего в Беларуси по состоянию на 9 февраля умер 1 801 человек с подтвержденным коронавирусом, в том числе за последние сутки – девять человек.

Белорусский инфекционист, ректор Гомельского медуниверситета Игорь Стома рассказал о главном противопоказании для прививки от COVID-19. Так, пациентам с поливалентной аллергией если и стоит вакцинироваться, только под строгим наблюдением врачей.

Также он рассказал, что вакцина не лицензирована для применения у несовершеннолетних и беременных. Врач добавил, что сейчас идет работа, чтобы внести изменения в инструкцию по вакцине «Спутник V», чтобы ее можно было использовать у людей старше 60 лет.

Тем временем в стране практически закончилась плановая вакцинация медработников. Их прививали российской вакциной «Спутник V».

В Брестской области привили более 91 процента записавшихся на вакцину медиков, на Витебщине, Гомельщине, Гродненщине и Минске - 100 процентов. В Минской и Могилевской областях пока привились 78 и 94 процента соответственно – вакцинация там идет к завершению. 13-14 февраля медработники будут привиты все. Уже начали прививать работников учреждений образования, сотрудников интернатов, домов престарелых, соцслужб и других граждан, профобязанности которых связаны с контактированием с большим числом людей.

Ученые выясняют, как предсказывать очередные волны коронавируса. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова ищет их связь с погодой.

Она полагает, что определенная погода (морозная и солнечная зимой или жаркая и солнечная летом) с низкой влажностью и ветром уменьшает темп распространения инфекции. Помогает бороться с ковидом и сильный ветер, он высушивает капли и «выдувает» инфекцию. При этом слабый ветер хуже полного штиля, он увеличивает количество зараженных.

- Самая плохая погода – это переходы через ноль, слякоть, а более четкая погода с выраженной солнечной инсоляцией помогает нам справляться с вирусом, – рассказала Баранова.

Во Франции решили избавиться от сложной процедуры тестирование на коронавирус. Здесь научили делать анализы обыкновенные смартфоны. Телефон надо оснастить небольшим устройством, которое сможет анализировать мазок из носа или слюну. Предполагается, что в марте это удобное дополнение к смартфону уже начнут производить.

Похоже, все шутки про китайца, который решил скушать одну летучую мышку, шутились зря – инспекторы ВОЗ поработали в Ухане и уже почти готовы оправдать летучую мышь. Подарочек в виде ковида человеку принесла не она, считают ученые и отправляются на поиски другого животного . Особые приметы – это животное должно обитать где-то рядом с человеком. Это промежуточный хозяин, в котором коронавирус прошел адаптацию прежде, чем перейти к человеку. А еще он на замороженных продуктах приехать мог.

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