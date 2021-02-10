Арина Соболенко побеждает в Австралии и идет на встречу Серене Уильямс

Соболенко вышла в третий круг турнира "Большого шлема" в Мельбурне. Фото: Инстаграм

Арина Соболенко приехала на Зеленый континент в ранге седьмой ракетки мира и пока делает то, что и положено теннисистке ее ранга. В первом круге минчанка обыграла словацкую теннисистку Викторию Кужмову (100-я в рейтинге) - 6:0, 6:4, а во втором – россиянку Дарью Касаткину (75) - 7:6 (7:5), 6:3. Правда, этот матч сложился нелегко, Арина допустила много ошибок, в том числе шесть двойных. И все-таки она идет дальше.

В третьем круге - 1/16 финала – ее соперницей будет американка Энн Ли (69). Если и там фаворитка подтвердит свой статус, то выйдет на легендарную Серену Уильямс, которая пока не дает усомниться, что может взять в Мельбурне 24-й титул «Большого шлема».

Соболенко за карьеру выиграла уже 9 личных титулов, но на уровне «Большого шлема» чаще проигрывает. Дальше 1/16 финала она не проходила. Так что турнир в Мельбурне очередной вызов.

В Австралии сейчас разгар лета и столбик термометра днем поднимается выше +30. Играть в таких условиях непросто, но они для всех одинаковы.

Матчи проходят со зрителями, хотя их на трибунах и немного. После победы над Касаткиной Арина сказала:

«Было очень жарко, но мне очень понравилось, потому что здесь есть люди, и я не могу перестать получать от этого удовольствие. Ребята, я так по вам скучала. Без вас я, возможно, проиграла бы эту игру».

Всего в основной сетке турнира были заявлены пять белорусов. Но Виктория Азаренко (проиграла Джессике Пегуле - 61-й ракетке) и Александра Саснович (уступила Анетт Контавейт – 22) вылетели в первом круге.

Илья Ивашко на старте был повержен россиянином Романом Сафиуллиным (183), а Егор Герасимов во втором круге уступил также россиянину Аслану Карацеву (114).