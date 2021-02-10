«Вам лопата нужна? Берите даже две»: посмотрели, кто и как убирает снег в столичных дворах - и сами поучаствовали

Лопату в руки - и вперед! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кажется, что в январе и феврале 2021 года природа решила отработать и снег, и метели, и морозы, которых не хватало в прошлогодние зимы. Правда, уборка снега в столице стала задачей не локального масштаба.

Техника работает по всему Минску Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Дороги, тротуары и дворы от снега в Минске очищают 690 уборщиков территорий и 660 единиц спецтехники, - сообщал на днях БелТА заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Владимир Латушкин.

Работа -кипит! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Однако и этого оказалось недостаточно: Александр Лукашенко, встречаясь 9 февраля с главой Мингорисполкома Владимиром Кухеревым, призвал минчан взять в руки лопаты и самим активно подключаться к уборке снега.

- Жалуются, что мы не успеваем расчищать переулки, дворы, ну и чуть ли не подход к дому и к подъезду каждого человека. Конечно, нас можно критиковать, но в такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке <…>.В городе людей надо организовать, если надо - помочь инструментом и четко людям сказать: послушайте, ситуация такая - вот эта территория за вами, а это мы вам будем чистить, - процитировал Лукашенко близкий к его пресс-службе телеграм - канал «Пул Первого».

Корреспондент «Комсомолки» решил не только посмотреть, кто и как убирает снег на минских улицах, но и попытаться найти лопату и самому поработать ею.

Даже самый маленкий трактор не стоит в эти дни без работы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«ПРИХОДИТЕ, ДАМ ВАМ ЛОПАТУ. ВЫ ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ, КТО ПОПРОСИЛ»

Своей лопаты у меня, к сожалению, нет. Звоню в свой ЖЭС - благо, неоднократно приходилось обращаться, знаю телефон начальника местных коммунальников.

- Татьяна, здравствуйте! А подскажите, можно у вас получить лопату на время, чтобы снег в своем дворе расчистить? - спрашиваю я у начальника ЖЭС 14 Татьяны Горбацевич.

На том конце провода - пауза.

- Получить лопату можно. Вы - первый и единственный, кто попросил. Но сегодня с лопатами - напряженка: в помощь дали военных, все лопаты у них на руках, работают. Приходите завтра, выдам лопату – приберете снег в вашем дворе.

Однако через буквально минуту - входящий звонок .

- Нашла, нашла вам лопату, даже две, - говорит Татьяна, видимо, впечатленная моей просьбой. - Приходите, берите - такую инициативу надо поддерживать.

«РАБОТАЮ ОТ ВХОДА В МАГАЗИН И ДО ЗАКАТА»

ЖЭС находится в паре кварталов от дома. Иду дворами.

Около одного из магазинов, расположенных неподалеку от здания администрации Московского района столицы уборкой снега занимается Алексей.

Алексей работает на полставки. Но в такой снегопад его график становится ненормированным Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я работаю на полставки, убираю территорию, прилегающую к магазину, у нас разделение: видите, во второй части здания – помещение банка, территория около него - уже не зона моей ответственности. Работаю я от входа в магазин и до заката, - не без юмора, но четко рассказывает мужчина, прервавшись на пару минут ради разговора с нами. - Вообще, должен работать по четыре часа, летом и весной так и выходит - пришел, подмел, листья прибрал - и свободен. Ну а зимой - сами видите: только уберешь, можно начинать сначала, - Алексей указывает на плитку, которую недавно убрал и которая вновь припорошена легким снежком. - Пока не уберу - уйти не могу, нужно до ума довести, так что позавчера и вчера работал почти целый день.

Соль - уверяет Алексей - действенное средство против гололеда Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Наверное, за переработку заплатят вам дополнительно, а если не секрет - сколько получаете?

- На руки 280 рублей в месяц. А за переработку… Если серьезно, то не знаю, не уверен.

С этими словами Алексей берет пачку крупной поваренной соли и начинает посыпать ею почищенную часть территории.

- Соль сами покупаете?

- Магазин выдает мне для уборки, и то верно - будет у входа в магазин гололед, покупатель упадет, ударится - магазину может быть проблема. Так что я убираю и солю, а потом - солю и убираю, - делится Алексей графиком своей работы.

- Алексей, привет, - прерывает наш диалог подошедшая женщина, в руках она тоже держит лопату. – Как настроение?

- Ой, Лора, в последние дни - ну просто как заведенный, убираю и убираю, но на воздухе-то работать - одно удовольствие, - отвечает мужчина.

Знакомимся: женщину зовут Лариса, она убирает в помещениях соседнего с магазином банка.

Лариса убирает в банке, но сегодня ее попросили еще и снег расчистить Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вообще я убирать должна только внутри банка, это у меня такая подработка, пока внуки в школе, я – раз и пришла убраться. Живу в соседнем доме. Удобно. По договоренности, я прихожу утром и быстро все прибираю. На улице я не должна убирать, мы не договаривались на это - в месяц платят мне 70 рублей всего. Но вот позвонили: «Лариса, надо помочь. Доплатим». Дали лопату, сейчас буду снег раскидывать быстренько! - эмоционально говорит Лариса мне и тут же: - Ну, куда ты едешь, не видишь, женщина работает и интервью дает, - это уже автомобилисту, который пытается припарковаться на вверенной Ларисе территории около банка.

- Вы меня извините, буду убирать, - любезно заканчивает разговор Лариса. - У меня две подработки, еще один банк на улице Железнодорожной должна убрать, надо все успеть. Леша, поможешь мне немного?

Алексей вроде бы не против – напору и обаянию Ларисы трудно противостоять.

«ДАЛИ В ПОМОЩЬ МАЛЬЧИКОВ, НУ, ЭТО Ж НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА»

В соседнем дворе тоже работа по уборке территории не просто кипит - снег убирают молодые парни в военной форме. Одеты по форме, многие утеплились дополнительно - на ногах валенки.

Коммунальникам в помощь - солдаты Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уборкой снега однако руководит не старший по званию, а молодая женщина в гражданской одежде, оказалось, что это начальник «ЖЭУ № 6 Московского района Минска» Ольга Белисова.

- Такого снегопада давно не было, вы ж сами все видите. Штат у нас укомплектован не полностью, людей не хватает. Ищем –ищем, но пока без особых успехов. Вот и дали нам подмогу - мальчиков-солдатиков, это ж не женская работа - снег кидать целый день, - говорит Ольга.

- Сколько человек? Это внутренние войска?

- Двадцать пять ребят, а откуда - не знаю, у них спросите.

Начальник «ЖЭУ № 6 Московского района Минска» Ольга Белисова координирует работу солдат Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Солдаты рады на пару минут прерваться.

- Мы служим в 120-ой механизированной бригаде, которая в военном городке «Уручье». Дали приказ, он, как известно, не обсуждается. Привезли сюда, выгрузили, лопаты в руки - и вперед.

- А только здесь будете снег расчищать или еще много мест впереди?

- Опять-таки: будет приказ, посадят в машины, привезут. В общем, снега там, куда нас привозят и где мы поработали, быть в итоге не должно - такая установка, - говорят ребята.

«ЛОПАТУ - ВЕРНУТЬ. В ЦЕЛОСТИ И СОХРАННОСТИ»

Около здания ЖЭСа меня уже поджидает начальник Татьяна Горбацевич. В руках у нее - две обещанные лопаты.

- Вот инвентарь, берите обе, может, кто-то из ваших соседей решит подключиться, поможет с уборкой снега. Вдвоем - удобнее и сподручнее, - логично замечает опытный работник сферы ЖКХ.

"Куда вы несете наши лопаты?" - испуганно спрашивали меня работники сферы чистоты городы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Хорошо, возьму две, мало ли. Лопаты через пару часов верну.

- Ну а как же, только аккуратно работайте, вернуть надо в целости и сохранности. Сами понимаете – материальная ценность на балансе стоит.

С этими словами направляюсь в свой двор, впереди у меня - пару часов активной работы лопатой, и уж если не весь двор, то дорожки возле дома я точно расчищу.

Поработать как следует лопатой в конечном счете удалось Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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