Кому предоставят и должны ли оплачивать отпуск для самоизоляции: спросили у эксперта

Обязаны ли меня отпустить в отпуск для самоизоляции? Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У нас в офисе сейчас стали много болеть, в том числе и COVID-19. Чтобы не принести вирус домой, где маленький ребенок и престарелые родители, я бы хотел уйти на самоизоляцию. Знаю, что с января есть по самоизоляции изменения – появился специальный отпуск. Как в него уйти? Обязаны ли меня отпустить в отпуск для самоизоляции?

Нет, не обязаны.

Вам надо написать заявление с просьбой о предоставлении отпуска для нахождения в режиме самоизоляции с указанием сроков и места пребывания. Но начальник имеет право вам отказать.

С 8 января 2021 года у нанимателей появилось право предоставлять работнику отпуск для нахождения в режиме самоизоляции. Он может быть инициирован как нанимателем, так и самим работником. Но обязательно должно быть получено согласие другой стороны. Продолжительность отпуска определяется по соглашению сторон, законодательно она никак не ограничена.

За период отпуска для самоизоляции работнику сохраняется заработная плата в размере не ниже установленной тарифной ставки (тарифного оклада), оклада, если иное не установлено коллективным договором.

Что интересно, место для самоизоляции определяется нанимателем. Чаще всего это -- место жительства или место пребывания работника, но возможны и другие варианты, например, санаторий.

Об этом говорится в абзаце 5 пункта 14 Указа Президента Республики Беларусь № 143 от 24.01.2020 № 143 О поддержке экономики с изменениями от 31.12.2020. Данная норма действует до особого решения Президента.

Кстати, к этому отпуску не относится обязательная самоизоляция работников, у которых диагностировали COVID-19, кто стал контактом первого уровня или вернулся из стран, после посещения которых нужно самоизолироваться. Это все осталось по-прежнему.