«Основная причина - нужны очень значительные средства»: власти обещают всему Минску артезианскую воду, теперь срок - 2025 год

Артезианская вода из крана для трети жителей Минска - все еще мечта, а не реальность. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Мэр Минска Владимир Кухарев назвал новый срок перехода столицы полностью на артезианскую воду - 2025 год.

- Есть поручение Главы государства к 2025 году обеспечить все население Минска питьевой водой из подземных источников, - сказал он 9 февраля в эфире программы «Разговор у Президента» на телеканале «Беларусь 1». - Поэтому нами разработана программа, в настоящее время мы делаем проектные работы по данному направлению. Это довольно серьезный вопрос, потому что Фрунзенский, Московский и часть Октябрьского районов еще воду потребляют не из подземных источников, а это порядка 180 тыс. кубов в сутки.

По словам главы Мингорисполкома, после прошлогодних инцидентов, когда около 800 тысяч человек во Фрунзенском и Московском районах Минска ощутили существенные проблемы с качеством питьевой воды, были сделаны серьезные выводы и найдено алгоритм решения проблемы. В 30-40 километрах от Минска будут пробурены скважины, из которых артезианская вода пойдет в Минск.

- К 2025 году мы, безусловно, решим эту проблему, - пообещал Кухарев.

И это десятое по счету обещание, которое прозвучало на эту тему за последние 12 лет. Что звучало и какие сроки назывались в прежних девяти? Мы составили своеобразный рейтинг, оттолкнувшись в нем не от даты заявлений, а от обещанных сроков.

2013 год

Самые амбициозные планы озвучил в 2012 году будущий мэр Минска, а в то время - министр ЖКХ Андрей Шорец: «Поставлена задача к 2013 году полностью завершить перевод Минска на подземные источники водоснабжения. Это позволит снять существующие проблемы с водой в ряде микрорайонов, в частности во Фрунзенском районе и в Малиновке». Тогда же министр отметил, что есть несколько серьезных объектов, на некоторых уже начато строительство.

2015 год

Этот срок называл еще в 2009 году председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Боровиков. Более того, сказал, что «для этого существуют условия - разведанные запасы подземных вод прекрасного качества». И пояснил, что вода будет забираться из скважин Воложинского района Минской области, которые находятся в 40 с небольшим километрах от столицы.

Примерно 2018 год

Чтобы перевести Минск на снабжение водой исключительно из подземных источников, потребуется не менее 400 млн евро. Эту сумму озвучил в 2012 году директор «Минскводоканала» Иосиф Герасименок. По его словам, работы по переводу столицы на артезианскую воду будут завершены в течение ближайших 5-6 лет, то есть примерно к 2018 году.

2020 год

«Если вода в вашей квартире пахнет хлором - осталось потерпеть еще 10 лет», - говорил начальник управления коммунального хозяйства и энергетики МЖКХ Беларуси Анатолий Шагун в 2010 году. Несложно подсчитать, что потерпеть предлагалось до 2020 года.

Позже этот же срок звучал еще трижды.

«Согласно отраслевой программе, утвержденной Мингорисполкомом, будет построен водозабор «Вязынка» производственной мощностью 78 тыс. кубических метров воды в сутки. Также предусмотрено развитие существующих водозаборов. Это позволит перевести столицу исключительно на подземные источники водоснабжения к 2020 году», - заверил замначальника производства «Минскводопровод» предприятия «Минскводоканал» Анатолий Черноморец, это было в 2014 году.

Год спустя начальник сектора государственного водного кадастра Белгидромета Елена Квач подтвердила, что планы в силе: «Сегодня три района Минска используют воду Вилейского водохранилища, а остальные уже используют воду из подземных источников. Полный перевод водоснабжения Минска на подземные источники планируется завершить к 2020 году».

И даже когда до финальной точки терпения оставалось три года, тогдашний заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин обнадеживал: все работы завершатся в текущей пятилетке, предложение о реализации этого проекта одобрено Всемирным банком и сейчас проводятся соответствующие процедуры, которые могут занимать от полугода до года. Он также отметил, что за прошлую пятилетку (это в 2011 - 2015) в Беларуси на реализацию программы «Чистая вода» было привлечено около $300 млн иностранных инвестиций, а в новой пятилетке запланировано привлечь еще около $350 млн. Но стоит заметить, что это деньги на программу для всей Беларуси, не только для Минска.

2025 год

В мае 2020 года гендиректор «Белводоканала» Олег Конон назвал новый срок перевода Минска на подземные источники – к 2025 году: «Планы по этому вопросу сейчас верстаются, и в конце года можно будет говорить о технических решениях, которые будут применены». А в конце года директор УП «Минскводоканал» Федор Римашевский уточнил, что они уже определились с кандидатами на реализацию проекта, и «в январе их ожидает предквалификация, которая поможет определить, кто из них готов справиться с задачей максимально быстро и качественно за меньшую стоимость».

2030 год

Такую перспективу обозначил замначальника производства «Минскводопровод» предприятия «Минскводоканал» Рустам Мамедов в 2016 году: «К 2030 году мы планируем перевести весь город на подземные водоисточники. Сейчас прорабатываются варианты достижения этой цели, социальные, экономические аспекты, чтобы точно определиться с финансированием данного мероприятия». К слову, этот срок он озвучил в марте, а в ноябре замглавы правительства снова заговорил о 2020-м.

НАИВНЫЙ ВОПРОС

Почему сроки по переводу Минска на артезианскую воду все время переносятся?

- Основная причина - очень значительные средства для осуществления этого перевода, - пояснил «Комсомолке» заместитель главного инженера УП «Белкоммунпроект» Григорий Липкинд. - Перевод затрагивает не только один водозабор Минска, а как минимум три водозабора, это существенная реконструкция.

- Озвученный новый срок - 2025 год - реальны для осуществления этого проекта?

- Думаю, что да. Недавно был проведен очередной тендер, сейчас проходит процедура переговоров и, судя по всему, в этом году проектные работы все-таки будут начаты.

СПРАВКА «КП»

За сутки Минск потребляет 430−460 тысячи кубометров воды, треть из них берется из поверхностного источника - Вилейско-Минской водной системы, построенную в 1968-1976 годах. Всего в ней 14 водохранилищ, в том числе охраняемое резервное хранилище Крылово, которое используется для питьевого водоснабжения. Из Крылово вода поступает на очистную водопроводную станцию и там проходит очистку перед подачей в водопроводную сеть.

Если говорить про подземные источники, из который берет воду столица, то это 353 артезианские скважины, расположенные как в черте города, так и за его пределами.