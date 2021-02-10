Intelligency, J:Mors, Palina и NIZKIZ выступят на бесплатном онлайн-концерте

Александр Ильин, группа Nizkiz Фото: Павел МАРТИНЧИК

Массового возвращения офлайн-концертов Минск пока не дождался, поэтому музыканты продолжают устраивать онлайн-вечеринки. 18 февраля популярные белорусские музыканты исполнят свои хиты на On Air party на VOKA. Послушать музыку, подключившись к трансляции, может любой желающий: это бесплатно.

А1 собрал белорусских музыкантов, чьи песни популярны на стриминговых сервисах и в социальных сетях. NIZKIZ исполнят свои рок-хиты, а Intelligency сыграют электронные треки, под которые танцует весь мир. Кстати, клип на песню "Правілы" группы NIZKIZ собрал больше 700 тысяч просмотров на yotube. А песню August белорусской группы Intelligency благодаря tiktok узнали в самых разных странах.

Прозвучат и хиты J:Mors, Palina, одна из самых ярких певиц Беларуси, представит инди-поп, а популярная молодая исполнительница и видеоблогер Лера Яскевич - авторскую песню. Harmonix College представят зрителям пост-рок.

- Музыканты будут выступать в зале без зрителей, но благодаря трансляции увидеть и услышать их смогут все. Присоединиться к просмотру можно на сайте voka.tv или в приложении VOKA – с любого устройства и в сети любого оператора, - говорят организаторы.

НЕ ПРОПУСТИ!

КОГДА? 18 февраля, 19.00

ГДЕ? Трансляция будет доступна по ссылке: https://voka.tv/channels/voka_live

СКОЛЬКО СТОИТ? Бесплатно