Коронавирус в Беларуси, последние новости на 11 февраля 2021 года: когда в Беларуси будут прививать от коронавируса всех и прогноз на четвертую волну COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Беларуси и мире и, похоже, что все не очень хорошо, но и не слишком-то плохо. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В ВОЗ 10 февраля воодушевленно констатировали, что последние четыре недели к ряду в мире снижается количество заразившихся и умерших от коронавируса. Значительное уменьшение новых случаев инфицирования и летальных исходов регистрируется в Африке, Европе, а также Северной и Южной Америке. Однако в ВОЗ предупредили, что невзирая на снижение заболеваемости «ковидом» в мире, все еще рано расслабляться.

Прежде всего, настороженность связана с выявлением и распространением новых видов мутации коронавируса. Так недавно в Великобритании выявили еще два новых мутировавших штамма «ковида». Одна из мутаций у вирусологов вызывает беспокойство.

Так выявленный в Бристоле подвид коронавируса (Е484К), по словам ученых, может распространяться с большей скоростью, чем другие его «собратья». Еще ученые не исключают, что новая мутацию возможно сможет «сопротивляться» действию вакцин.

В целом ситуация в мире с COVID-19 такова: 106,78 миллиона человек заразились коронавирусом за время пандемии, умерли более 2,35 миллиона пациентов. Еще по статистике worldometers.info выздоровели от COVID-19 по всему миру почти 80 миллионов человек.

Минздрав Беларуси также констатирует снижение заболеваемости. Однако в последнее время рост новых выявленных случаев скачкообразный. На 10 февраля было зарегистрировано 1799, а за сутки до этого всего 561 новый случай. Всего же в Беларуси за время пандемии «ковид» подтвердился у почти у 262 тысяч человек, а выздоровели от инфекции 250 тысяч 78 пациентов.

Также в белорусском ведомстве рассказали, что продолжают возвращать больницы обратно от «ковидных» для приема пациентов по профилю. Например, в регионах Брестчины центральные больницы будут принимать обычных больных, а если у кого-то диагностируют коронавирус, то лечится отправят в межрайонную больницу.

- Есть тенденция по снижению заболеваемости коронавирусом, но и фиксируется незначительный рост ОРИ, - уточнили актуальную эпидситуацию в Минздраве.

К слову, и глава ведомства Дмитрий Пиневич сказал, что совсем скоро белорусов начнут массово прививать от COVID-19. Так медиков в Беларуси почти закончили прививать от коронавируса, далее вакцину будут получать учителя, соцработники, работники торговли и так далее. А в конце марта 2021-го года, когда в Беларуси при поддержке россиян уже будут производить отечественную вакцину, начнут вакцинировать и все остальные категории граждан.

При этом от вирусологов и ученых есть и не самые радужные прогнозы. Например, уже предсказано, когда может начаться четвертая волна пандемии COVID-19. По модели, выстроенной американскими и французскими исследователями, можно узнать, что волна «ковида» №4 может произойти уже летом 2021-го года. При этом доминировать во время очередной волны будут наиболее заразные мутанты-штаммы. После пугающего прогноза ученые успокаивают, что, скорее всего, при этом будет меньше госпитализаций и меньше смертей. Мол, массовая вакцинация выполнит свое предназначение.

Британские ученые, в свою очередь, сообщают результаты своих исследований и заявляют, что мозг - это тот орган, в котором коронавирус поселяется надолго, а возможно, и навсегда. Данные получены после изучения «ковидных» подопытных мышей. Говоря о людях, вирусологи предположили, что признаками «затаившегося коронавируса» могут быть такие симптомы, как головокружение, туман в голове, головная боль, нарушение сна. Все это означает задержку вируса в тканях мозга.

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