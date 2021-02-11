11 февраля в Минске началось Всебелорусское народное собрание-2021

11 февраля в Минске началось Всебелорусское народное собрание. Скрин видео.

В Минске начинается шестое Всебелорусское народное собрание. На него приглашены 2700 делегатов. Это представители разных профессий и сфер. Депутаты из регионов, врачи, учителя, рабочие, директора предприятий, чиновники, члены общественных объединений.

Известно, что ВНС откроется вступительным словом Александра Лукашенко, затем запланированы доклады делегатов.

На Всебелорусском народном собрании намеревается выступить Юрий Воскресенский, чтобы поднять вопрос о политической амнистии и освобождении всех политзаключенных.

От участия в ВНС отказались экс-кандидат в президенты Сергей Черечень, Игорь Борисов (БСДП) и Сергей Калякин (партия Справедливый мир).

Онлайн-трансляцию смотрите здесь:

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