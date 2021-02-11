Всебелорусское народное собрание и другие события дня, последние новости на 11 февраля 2021 года: что происходит в Беларуси

Всебелорусское народное собрание проходит 11-12 февраля Фото: Виктор ДРАЧЕВ

11 февраля в 11.00 стартует Всебелорусское народное собрание. Большинство иногородних делегатов в Минске уже второй день. И с самого утра они уже во Дворце Республики. ВНС будет проходить два дня - 11-12 февраля. В оба дня выступит Александр Лукашенко, а также делегаты. ВНС покажут в прямом эфире госТВ.

За этими и другими событиями мы будем следить в этой трансляции. Если вам есть что нам рассказать, пишите в бот в телеграме @kpbelBot. Если читаете трансляцию с телефона, она может прогрузиться не сразу. Пожалуйста, подождите. И хорошего дня!