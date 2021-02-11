Кочанова, Давыдько, митрополит Вениамин, Ермошина: кто эти 77 человек в президиуме Всебелорусского народного собрания - 2021

В президиуме ВНС - 77 человек плюс Александр Лукашенко. Фото: Кадр видео tvr.by

Шестое Всебелорусское народное собрание началось с краткого слова президента, а затем были избраны рабочие органы, в том числе президиум. Голосовали за него списком, который был на руках участников. Все – «за». Персонально президиум оглашен не был, но по первым кадрам трансляции можно судить, что там 77 человек плюс президент.

По правую руку от Лукашенко - премьер Головченко, по левую - глава Совета Республики Кочанова. Фото: Кадр видео tvr.by

По левую руку от президента расположилась председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, а справа – премьер-министр Роман Головченко.

Президиум ВНС. Фото: Кадр видео tvr.by

Среди членов президиума также: председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко, председатель Белорусского союза женщин и первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, руководитель президентской администрации Игорь Сергеенко, госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, генпрокурор Андрей Швед.

Президиум ВНС. Фото: Кадр видео tvr.by

В президиуме также апостольский администратор Казимир Великоселец и православный митрополит Вениамин, депутат, глава общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, глава Академии наук Владимир Гусаков, глава МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.

Апостольский администратор Казимир Великоселец и митрополит Вениамин. Фото: Кадр видео tvr.by

Увидели мы и председателей облисполкомов: Гродненского - Владимир Караник, Минского - Александр Турчин, Витебского - Николай Шерстнев, Могилевского - Леонид Заяц. В первом ряду президиума была и телеведущая СТВ Юлия Артюх, прославившаяся как жена омоновца с Женского форума в "Минск-арена". Также на кадрах трансляции мы увидели главу Центризбиркома Лидию Ермошину.

На первом плане - Игорь Сергеенко и Юлия Артюх. Фото: Кадр видео tvr.by

Также в президиум вошли управляющий делами президента Виктор Шейман, председатели Конституционного (Петр Миклашевич) и Верховного (Валентин Сукало) судов. Замечены на сцене Дворца Республики госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и председатель комитета Госдумы России по делам СНГ Леонид Калашников.