Лукашенко: «В течение этого года проект новой Конституции будет готов и всенародно обсужден». Кадр телеканала "Беларусь 1".

11 февраля в Минске началось двухдневное Всебелорусское народное собрание (ВНС). На него съехались 2700 человек со всей страны – в основном это чиновники, номенклатура, представители партий и общественных объединений, госпредприятий. С четырехчасовой речью перед собравшимися выступил Александр Лукашенко.В начале своего двухчасового выступления Александр Лукашенко сравнил делегатов ВНС с парубками, назвал основы, которые позволяют Беларуси оставаться независимым государством и рассказал о том, что «нас 20 лет ставили на колени» и об угрозе НАТО. Одна из самых ожидаемых тем – новая Конституция.

- Мы сейчас раскрутили тему новой конституции. Вы знаете, это не новая тема. И что меня там упрекают – мол, Лукашенко обманывает, он не хочет никах изменений Конституции – да Господь с вами! 2,5 года назад я поручил готовить новые проекты Конституции. Я недавно заявил том, что у меня на столе были два проекта Конституции. Но я требовал от разрабочтиков личной подписи под каждым проектом, чтобы они отвечали за это. Один из политологов – один из продвинутых наших блогеров, по-моему Шпаковский – внес такое предложение: надо некотрые законы называть именами разработчиков. Хорошее предложение. А так многие хотят перераспределить полномочия, но чтобы за все как и раньше отвечал президент. Сегодня я – а завтра кто-то другой. Нет, дорогие мои. Мы уже начали перераспределение: президент – правительство, президент – парламент, губернаторы, местные органы власти. Целый план на столе президента лежит. Мы передадим эти полномочия. Но только я бы просил, чтобы вы понимали, что перераспределение полномочий – те, кто их получил, будет не только принимать решения, но отвечать за них.

“Ответ на главный вопрос “Ну когда он уйдет?” – быстро решится.

По словам Лукашенко, перераспределять полномочия планируется радикально.

- Треттий вариант Конституции мы подготовим. В течение этого года проект Конституции будет готов и обсужден всенародно. А в начале следующего года как минимум мы внесем его на всенародное голосование – на референдум. Под новую Констиуцию нам придется переделать многие законы. И уверен, что мы это способны сделать в течние будущего года. Тогда ответ на главный вопрос: “Ну что?” Ну когда?” “Ну когда он уйдет?” – этот вопрос решится. Но мы должны это делать спокойно, не надомав дров, о чем нас предупреждают люди.

“А если бы в к власти пришел один из беглых, или протестунов, или сидельцев?”

- 60% людей категарически заявили, что они пртив изменения Конституции. Понятно, некоторые люди побаиваются. Но я с этим не согласен - Конститукцию надо менять. Во-первых, потому что такие полномочия, которые есть сегодня у президента - очень тяжелы для человека. И не факт, что в будущем это человек, придя к власти, выдержит эти полномочия. Но самое опасное – я всегда привожу пример из прошлго: а если бы они захватили власть? И пришел бы к власти один из беглых, или протестунов, или сидельцев? И получил бы эту Конституцию? Вы же понимаете, какой сценарий нам был подготовлен: завхат власти. Не получилось на выборах – значит мятеж. При этой Конституции достаточно одного человека - президента – котрый обращаеся за рубеж, и здесь появляются иностранные войска. Это все законно, по Конституции. Я имею такое право -обратиться в любую страну, и будут введены эти войска. А если мы получим такого президента с такой Конституцией, что будет? Поэтому есть жуткая необходиомость в силу этого разработать новый проект Конституции, внести ее на всенародное обсуждение и принять на референдуме. Мы не можем без референдума изменить те статьи Конституции, которые мы хотим изменить.

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