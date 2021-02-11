Топ-15 цитат Лукашенко на Всебелорусском народном собрании - 2021: о новой Конституции, Тихановских, референдуме и условиях ухода из власти

"Комсомолка" собрала яркие цитаты Лукашенко на ВНС. Фото: Кадр видео tvr.by

Обращаясь к делегатам и приглашенным (всего их 2700 человек), Лукашенко сказал:

- Сейчас мы переживаем переломный период в жизни белорусского народа. Подобных моментов в истории нашей страны было немного. Современный период можно сравнить с развалом СССР и его последствиями. Разница лишь в том, что тогда была безнадега. Не было страны и вообще ничего. Многие его помнят. И подобное мы переживаем сейчас. Беларусь подверглась жестокой атаке извне.

В своем докладе Александр Лукашенко говорил о…

Громкие цитаты Александра Лукашенко.

… ТОМ, В ЛУКАШЕНКО ЛИ ДЕЛО

«Да, Лукашенко не тот, да, Лукашенко не угоден. Но дело же не в Лукашенко. Придете время - изберете нового Лукашенко или кого-то еще там. Среди нас, талантливых, вас, людей, много таких. Ну разве только потому, что кому-то он не нравится, что видите ли с автоматом бегает там по улицам, его надо свергнуть? Нет, дорогие мои. Дело, конечно, в Лукашенко, прежде всего. Но цели ведь другие. Нас надо сломать».

…СТРАНЕ, КАК О ПОСЛЕДНЕМ СУВЕРЕННОМ ГОСУДАРСТВЕ В ЕВРОПЕ

«По сути наша страна сегодня – это, если хотите, последнее действительно суверенное государство в Европе. Ну, может быть, и по этой причине страдаем. В этом основной вопрос, вокруг этого идет борьба за вовлечение Беларуси в орбиту своего влияния. И не верьте тем, кто говорит, что белорусский вопрос не является предметом геополитики. Беларусь - послушайте меня – это господствующая высота на поле боя в центре Европы».

…СЛУЖБЕ В АРМИИ

«У тех, кто сегодня считает, что служить по призыву не надо, армия должна быть контрактной, я хочу спросить: а если, не дай Бог, мы подвергнемся внешней агрессии, вы – пойдете? Защищать родину, вы, которые считаете, что не надо служить в армии. Даже не сомневайтесь: вы не просто пойдете - вы побежите туда. А как, если вы не держали в руках оружие и не знаете элементарной тактики боя? И вообще - что вы за мужики? За кого девчонки наши замуж пойдут?».

Громкие цитаты Александра Лукашенко.

…ПРОТЕСТНОМ БГУ

«Нужно идти к людям и разговаривать с ними. Приведу один пример. Какой самый протестный вуз был? Белорусский государственный университет, флагман. Через Кочанову, она уполномоченная по Минску, вместе с мэром встречаются со студентами. Попросили меня приехать на встречу. Я приехал. И не думайте, как тут некоторые протестуны пишут, что там подобрали аудиторию. Мое железное поручение было: ни в коем случае. Там должны были присутствовать все: от ярых оппозиционеров (я надеялся, что их меньше, чем позитивно настроенных). Прошла эта встреча, она транслировалась на другие вузы. Я попросил позавчера ту же Кочанову и ректора: пожалуйста проведите социологические исследования в этом вузе. Страшно протестном. Вчера к ночи мне доложили результаты, они меня удивили. Да, они не потрясающие, как по всей стране. Но около 55 процентов поддерживают действующего президента и действующую власть».

…ЗОЖ

«Просто не понимаю, мы наркотики употребляем, пьем, курим – полный идиотизм. Зачем свое здоровье гробить? Вот если не пьешь, то ешь сладкое. А именно сладости провоцируют сахарный диабет. Я понимаю, такой же. Но даже если вы вдруг закурили, но выйдите вечером на улицу, там настоящая зима, сходите на лыже-роллерную трассу – таких в мире нет. Вот я иногда еду через трассу и думаю: «Боже, белорусы мой, минчане, какие же вы ленивые!» Подумайте о здоровье»

Громкие цитаты Александра Лукашенко.

…ТУНЕЯДЦАХ НА АКЦИЯХ

«Разберитесь с тунеядцами, которые годами нигде не работают, но при этом имеют дорогие дома и автомобили, а платят за услуги стране по социальным тарифам. При этом имеют наглость еще и возмущаться, формируя 35-40% участников незаконных акций. Как мне недавно доложил мэр Минска – там это направление цветет и пахнет, у них аж 68 тысяч тунеядцев. Когда я жестко потребовал от губернаторов жестко всех вычленить и поставить на контроль, в Минске мы насчитали аж 68 тысяч. И на некоторых посмотрели, как они живут. Вам и не снилось. И они все ходили, молотили омоновцев, милицию, ломали, крошили, будоражили общество. Они были в авангарде. Не в отместку: надо всех заставить работать. Платить налоги надо для того чтобы мы могли их лечить. Они же когда в больницу приходят или в школу - мы же не смотрим: это протестуны или нет. Беглые или не беглые. Бомж – не бомж. Тунеядец или нет. Приходит человек – мы лечим. Мы их лечим за деньги других людей. Их надо заставить работать, как хотите меня понимайте».

…ИЗМЕНЕНИЯХ В ОБРАЗОВАНИИ

«Люди очень недовольны тем, как мы работаем в образовании, это проявилось в конце прошлого года Мы начали серьезно этим вопросом заниматься, думаю, что в течении года мы точно определимся - что нам делать. Во-первых, надо внедрять активнее в учебный процесс новейшие технологии.

Во-вторых, учитывая события прошлого года, мы должны серьезнее отнестись к вопросам дистанционного обучения. Третье – также дифференцированно нужно подойти в формату вступительной кампании. Уже предложения Минобр внес в администрацию президента. После собрания мы к этому вернемся, надо посмотреть наше тестирование с конкретным собеседованием, потому что не всегда за тестами видишь будущего хорошего специалиста и человека. Четвертое - что касается освобождения учителей от бумажной волокиты - вопрос не обсуждается, губернаторы, правительство, и, прежде всего, министр, возьмите это как закон для контроля: освободите учителя от ненужной волокиты. От ненужной, то, что нужно - они будут помогать и делать нам, но ненужного – очень много. Этот вопрос мы решим, даже не сомневайтесь. Пятое – образование - ступень к трудовой деятельности. Смысл и цель этого процесса – не только дать знания, но и разбудить в ребенке интерес к какой-либо профессии. Так называемая профориентация.

Возьмите опыт советской школы, ничего не надо выдумывать. Надо дать возможность детям попробовать себя в той или иной профессии уже в школе, чтоб они определили, что будут делать на рынке труда. Шестое. В последнее время мы стали забывать, что помимо подготовки кадров для рынка труда основной задачей образования является воспитание гражданина. И вот тут, мои дорогие коллеги-учителя, я вас во всем буду поддерживать. И очень вас понимаю.

…ШКОЛЬНИКАХ, КОТОРЫЕ КРОШАТ И ЛОМАЮТ

«Но не ищите у меня понимания (учителя. Ред.), когда ваши школьники ходят по улицам, крошат и ломают все подряд. А когда у них спрашиваешь: «Вы чего пришли?» - «Не знаю». И смеется, мягко говоря, смеется. Это наша задача, не всегда семья справится. Школа должна восполнить этот недостаток. Единство воспитания - это семья и школа, как нас учили Макаренко и другие советские педагоги. Но тем не менее, времена поменялись, школа должна взять в этом плане на себя приличную нагрузку. Надо навести порядок. Если ты переступил, школьник, порог школы, ты должен с дрожью туда приходить - ты пришел в храм науки. А у нас что твориться? Я даже не хочу это перечислять».

Громкие цитаты Александра Лукашенко.

…КОГДА БУДУТ БОЛЬШЕ РОЖАТЬ

«Да, мы готовы подрезать любые программы, но не демографические и не по поддержке людей по жилью. Поймите, если будет угол – будут рожать. Одного родила, но один – это не ребенок, родит и второго. А третий, как я говорил, - мой ребенок. И уже я буду думать, как поддержать».

«Нам нужно поддерживать матерей, которые рожают. Но я иногда думаю: бедные девчонки, от кого они будут рожать? Сейчас традиционная семья – мама + папа+ ребенок уже превращается в папа + папа. Проблема у нас не простая».

…НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ

«Мы сейчас раскрутили тему новой конституции. Вы знаете, это не новая тема. И что меня там упрекают – мол, Лукашенко обманывает, он не хочет никах изменений Конституции – да Господь с вами! 2,5 года назад я поручил готовить новые проекты Конституции»

«Третий вариант Конституции мы подготовим. В течение этого года проект Конституции будет готов и обсужден всенародно. А в начале следующего года как минимум мы внесем его на всенародное голосование – на референдум. Под новую Констиуцию нам придется переделать многие законы. И уверен, что мы это способны сделать в течение будущего года. Тогда ответ на главный вопрос: “Ну что?” Ну когда?” “Ну когда он уйдет?” – этот вопрос решится. Но мы должны это делать спокойно, не наломав дров, о чем нас предупреждают люди.

…УСЛОВИЯХ УХОДА ИЗ ВЛАСТИ

"Главное мое условие ухода из власти: в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение", сообщает БелТА. "Второе условие: если сложится так, что к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас, сторонников нынешнего президента, упасть не может. Поэтому я предложил Всебелорусское народное собрание сделать конституционным органом. Сделать его с полномочиями. Если этот общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, вся власть будет у всенародного собрания. У вас. Даже без меня. И Всебелорусское народное собрание (оно будет избираться еще более ответственно) будет иметь полномочия. Оно должно быть стабилизатором на переходный период. А какой другой орган вы видите? Может быть, что-то придумаем другое в процессе разработки Конституции. Но в этот период смены поколений, смены власти мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну".

«Открытые и честные выборы пройдут тогда, когда мы отработаем законы и Конституцию. Народ должен сам определиться, чего хочет. И честные выборы должны быть законом для всех. Если вдруг кто-то дернется – жесточайший ответ».

…МНОГО ЛИ У ПРЕЗИДЕНТА СТОРОННИКОВ

«Моя главная задача, главный акцент на этом этапе - сделать справедливо. Если не хотите, чтобы я вошел в историю ретроградом, который сломал своими руками то, что создал. Для меня это будет главное, но помните только одно - я и не позволю сломать свою страну. И у меня сегодня много сторонников, неожиданно много сторонников. Даже из числа тех, которые думали иначе. Это не только люди в погонах, хотя они просто красавцы. Они всем показали, что они не зря едят хлеб. И, вы знаете, они на один или полтора процента они даже превзошли по социологическим исследованиям президента. Впервые в истории. Ну, я горжусь, ведь я - главнокомандующий этими людьми».

…ТИХАНОВСКИХ

«Мы не пойдем в 1994 год, как они нам предлагают. Это, дорогие мои, гибель. И они тоже не пойдут к этому. Если бы они взяли власть, никаких новых выборов бы не было. Слушайте, я это знаю и знают те, кто за этим процессом наблюдал. Там уже стоял мордоворот, которого взяли в Гродно, который бы управлял страной. А Светлана бы жарила котлеты, если она умеет, научилась и так далее. Никаких выборов бы не было! Ясно, кто бы руководил этим! Я в это СИЗО пошел, чтобы посмотреть на них. Абсолютно демократичное предложение. Они говорили, что хотели. Бабарико на меня этот смотрит, аж Тихановский свой картуз поднял, они с удивлением на меня смотрели. Я говорю: «Ребята, извините, что я вас перебиваю, но я рад, что вы не пришли ко власти». И не потому, что вы бы страну перевернули! Вы бы только попробовали ее перевернуть, а дальше народ бы вас растоптал. Он никогда не примет ту политику, которую они предлагают».

…БЕЛОРУССКОЙ СИСТЕМЕ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ

«Государство мобилизовало все силы на борьбу с коронавирусом. После той волны за этот короткий промежуток пандемии наступило прозрение. И кто оказался прав? Единственное небольшое по меркам мировых белорусское государство, которое в одиночку выстроило свою систему борьбы с пандемией, оказалось в центре внимания. Тогда о нас вытирали ноги, пинали ногами, это и сейчас происходит. Но все пошли этим путем, - говорит Лукашенко. В качестве доказательства он приводит пример с письмом, которое получил от европейских структур ВОЗ. «Что меня удивило: президенту Республики Беларусь. Его превосходительству А.Г. Лукашенко. Слушайте, пишут одно, а на Западе приветствуют и говорят о другом, приветствуют других президентов. Я так читаю и думаю: где ж правда. Ну хотя бы написали "экс-президенту", "бывшему президенту", вообще белорусскому народу адресовали. Но тем не менее, я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин».

…20 ВЕКАХ, КОГДА БЕЛОРУСОВ СТАВИЛИ НА КОЛЕНИ

«Недавно поляки увидев как мы “плохо” боремся с пандемией, сняли всякие ограничения для наших врачей и сестер – только приезжайте и помогите спасти народ. Если совсем плохо в Беларуси – чего вы все лезете к нам? Чего вы просите чего-то от нас? Послушаете, ну мы белорусы, святой народ. Мы готовы помочь каждому, может даже в ущерб себе. Но мы никогда не позволим понукать нами – хватит! 20 веков нас ставили на колени. Мы пришли к тому, что нам надоело стоять на коленях и кланяться. Мы будем строить свою страну и будем жить своим умом».