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Посмотрите, как Минск выглядит 11 февраля, когда идет Всебелорусское народное собрание

В столице к форуму появилось много визуальной продукции
Источник:kp.by
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В Минске проходит VI Всебелорусское народное собрание.

В Минске проходит VI Всебелорусское народное собрание.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Всебелорусское народное собрание проходит во Дворце Республики.

Всебелорусское народное собрание проходит во Дворце Республики.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Так выглядит Минск во время Всебелорусского народного собрания.

Так выглядит Минск во время Всебелорусского народного собрания.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Всебелорусское народное собрание созывается Президентом и проводится раз в пять лет.

Всебелорусское народное собрание созывается Президентом и проводится раз в пять лет.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Всебелорусское народное собрание продлится два дня.

Всебелорусское народное собрание продлится два дня.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На собрании были представители всех регионов, люди разного статуса и профессий.

На собрании были представители всех регионов, люди разного статуса и профессий.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Подготовкой к Всебелорусскому народному собранию занимался Республиканский оргкомитет во главе с премьер-министром.

Подготовкой к Всебелорусскому народному собранию занимался Республиканский оргкомитет во главе с премьер-министром.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске проходит шестое Всебелорусское народное собрание.

В Минске проходит шестое Всебелорусское народное собрание.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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