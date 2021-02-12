Посмотрите, как Минск выглядит 11 февраля, когда идет Всебелорусское народное собрание

В Минске проходит VI Всебелорусское народное собрание.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Всебелорусское народное собрание проходит во Дворце Республики.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Так выглядит Минск во время Всебелорусского народного собрания.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Всебелорусское народное собрание созывается Президентом и проводится раз в пять лет.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Всебелорусское народное собрание продлится два дня.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На собрании были представители всех регионов, люди разного статуса и профессий.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Подготовкой к Всебелорусскому народному собранию занимался Республиканский оргкомитет во главе с премьер-министром.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минске проходит шестое Всебелорусское народное собрание.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ