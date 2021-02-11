Пик протестов, день партизана и пересмотр нейтралитета: что говорили Тертель, Макей и другие делегаты Всебелорусского народного собрания

Всебелорусское народное собрание идет 11 и 12 февраля 2021 года. Фото: Кадр видео tvr.by

После часового перерыва, который объявили вслед за почти 4-часовым выступлением Александра Лукашенко, на трибуну вышли делегаты. На выступление каждому из них было отведено не более семи минут.

"Беларусь - одна из немногих стран, которая выстояла в условиях реализации самого жесткого сценария. Как бы ни хотелось закулисным игрокам, пик протестной активности пройден, страна вернулась к нормальной жизни и твердо стоит на пути дальнейшего развития", - сказал председатель КГБ Иван Тертель.

По его словам, "уроки прошлого, а также данные, поступающие в КГБ из различных источников, в том числе от зарубежных партнеров, свидетельствуют о том, что время расслабляться не пришло".

"При поддержке заинтересованных политических кругов на территории иностранных государств сформированы структуры, в которых при финансовой поддержке так называемых фондов и стоящих за ними спецслужб концентрируются различного рода беглецы, авантюристы, проходимцы и просто предатели", - заявил Тертель.

По его словам, наиболее значимые подрывные центры - в Вильнюсе и Варшаве.

Министр иностранных дел Владимир Макей обрисовал нынешнюю ситуацию так:

"Мы были в эпицентре двух мировых войн. Мы продолжаем находиться в эпицентре мировых событий и интересов глобальных игроков и сейчас".

Выход он видит такой:

"На мой взгляд, закрепленное в Конституции стремление к нейтралитету не соответствует текущей ситуации. В современном глобализированном мире, пронизанном интернационализацией, нейтралитета в его классическом понимании уже не существует. Предлагается учесть данный аспект при работе над поправками в Основной закон нашей страны".

Кроме того, министр предложил изменить формулу экспорта:

"Объективно во внешнеполитической деятельности любого государства страны-соседи, и тем более мощные, имеют преимущественное значение. С учетом активизировавшихся интеграционных процессов различного формата на постсоветском пространстве, возможно, было бы более правильно концентрировать до половины нашего экспорта именно на этом векторе, разделив остальную половину на два других направления ".

Председатель Совета Коммунистической партии Беларуси Алексей Камай предложил установить День партизана и подпольщика и выбрать для этого дату 16 июля. В этот день в 1944 году в Минске состоялся парад партизан.

Первый заместитель министра здравоохранения и председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан сказала, что деловые женщины ждут стимулов от государства:

«Предлагают создание специальных программ кредитования женщин в бизнесе, региональных центров консультации и обучения. Просят предусмотреть более длительный - до 50 лет - период аренды земли, упростив вопросы ее выделения. Они считают, что 5-10 лет не способствуют вложению инвестиций и тем более не позволят сформировать династии".

Глава БПЦ митрополит Вениамин сказал с трибуны, что белорусское общество стоит на перепутье:

«Нам всем предстоит сделать выбор, и этот выбор нужно сделать самостоятельно и ответственно, руководствуясь в первую очередь не эмоциями и страстями, но трезвым разумом и осознанием тех ошибок, которые были совершены".

Замначальника Генштаба ВС генерал-майор Павел Муравейко вышел с инициативой патриотического воспитания:

"Военное ведомство предлагает разработать государственную программу патриотического воспитания населения Беларуси. Она должна охватывать все слои общества, отдавая приоритет детям и молодежи. Цель - не формальное, а принятое сердцем и душой чувство гражданской ответственности каждого за судьбу страны".

И еще добавил:

"Мы с вами становимся свидетелями того, как космополитические взгляды внедряются в сознание белорусов. Считая себя людьми мира, часть наших соотечественников готовы стать людьми без Родины, отказаться от ее защиты, уехать за рубеж и порвать связь с родной землей".