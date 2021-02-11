Анна Канопацкая - о своем выступлении на ВНС: «Я не знала, что меня отключили от трансляции»

Анну Канопацкую не показали в трансляции со Всебелорусского народного собрания. Фото: instagram

Делегат Всебелорусского народного собрания Анна Канопацкая обратилась к президиуму ВНС с просьбой дать ей слово. Но буквально на первых же секундах ее спича прямпя трансляция собрания в интернете прервалась.

- Как только я сказала о том, что белорусское общество разделено, что единства нет - сразу отключили. Я в тот момент об этом не знала. Я узнала, что меня отключили от трансляции, уже когда села на место и мне стали писать: «Анна, тебя не показали», - пояснила Канопацкая «Комсомолке». - Мне в конце отключили микрофон, я не досказала всю речь до конца, хотя всем остальным выступающим не отключали, все работало, как часы.

После собрания Канопацкая выложила свою речь в инстаграм. Как выяснилось, выступление длилось три минуты. Вначале экс-кандидат в президенты заговорила о разделении общества.

- Мы все видим: белорусское общество разделено на две части. Одна часть - это вы, сторонники действующей власти, вторая часть - это мы, ее политические оппоненты, - начала свое выступление Анна.

Она назвала ВНС «слетом победителей».

- Да, в этом электоральном цикле вы оказались сильней, сплоченней, организованней. Вас оказалось больше, вам было что терять, и вы победили, - отметила экс-кандиадт в президенты. - Альтернативы не было: утрата нашей государственности и суверенитета в ходе гражданского противостояния, организованного внешними силами, либо признание вашей победы. Я и мои сторонники, безусловно, предпочтем второе.

Первая страница речи.

Дальше Канопацкая заявила о вмешательстве в внутренние дела Беларуси соседних государств, в первую очередь - России, и предложила потребовать от нее компенсацию за экономические потери.

- При отказе от компенсаций рекомендовать президенту Республики Беларусь отозвать свою подпись под Союзным договором, а решение вопроса передать в судебные инстанции, - сказала она.

Вот какие предложения внесла Анна Канопацкая.

Еще один вопрос, который подняла Канопацкая, - о национальных символах:

- Искусственно, под воздействием современных информационных технологий, в том числе и государственных структур наших восточных соседей, исторические национальные символы белорусов, поддерживаемые существенной частью нашего общества, шельмуются и дискредитируются. 2021 год объявлен в нашей стране годом народного единства. Считаю, что планируемое Генеральной прокуратурой признание указанных символов экстремистскими не будет этому способствовать. Прошу вас сделать шаги по реальному единению, а не размежеванию нашего общества и выразить свою позицию в рекомендательной форме.

Еще одна тема, затронутая в речи Анны Канопацкой, касалась тех, кто попал за решетку за участие в протестах.

- Прошу ВНС рекомендовать органам, осуществляющим следствие и надзор, до принятия необходимого закона об амнистии изменить меру пресечения гражданам, находящимся сегодня под следствием за участие в событиях гражданского противостоянии лета - осени 2020 года, на не связанную с содержанием под стражей. Данная возможность предусмотрена действующим законодательством Республики Беларусь и будет иметь большую позитивную реакцию не только внутри нашей страны, но и за ее пределами, - подчеркнула Канопацкая в своем выступлении, текст которого опубликовала в соцсети.

На этих словах в зале выключили микрофон.

Последняя тема в ее спиче касалась изменений в Конституцию:

- Как профессиональный юрист, я хочу обратить внимание на существующую сегодня проблему легитимности и законности двух ветвей государственной власти в Республике Беларусь. При таких обстоятельствах неразумно и несвоевременно принимать изменения в основной закон нашей страны - Конституцию Республики Беларусь. Предлагаю отложить принятие этих изменений до избрания на новых выборах легитимного состава Палаты представителей восьмого созыва, в которых будет обеспечено широкое гражданское представительство.