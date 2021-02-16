«Упомянула Кочанову в БГУ - письмо вернули с пометкой, чтобы писала только о личной жизни»: как в Беларуси идет переписка с теми, кто в СИЗО

Белорусы активно пишут тем, кто оказался под стражей во время протестов в прошлом году. Фото читательницы "КП".

В прошлом году белорусы стали активно писать письма в СИЗО - людям с активной гражданской позицией, которые по тем или иным причинам оказались под стражей в связи с протестами. Мы поговорили с минчанами, которые уже отправили десятки, а то и сотни писем людям, находящимся за решеткой.

"Письмо вернули с пометкой: можно писать только о личной жизни"

Минчанка Кася Сыромолот пишет в СИЗО на Володарского своей 21-летней сестре, студентке БГУ. Девушку обвиняют по статье 342 УК РБ "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Максимальное наказание, которое ей грозит - до 3 лет лишения свободы.

- До Нового Года где-то три недели письма Ксюша не получала. Как и мы не получали от нее весточек. У Ксюши День Рождения 19 декабря, и к ней до сих пор доходят поздравления. Говорят, что цензоры заболели и не работали, поэтому такая задержка с получением писем. Мне кажется, что от родных ей все письма доходят, а вот от знакомых, которые ей писали, дошла только часть писем, - рассказывает "Комсомолке" Кася. - Ксюше я пишу раз-два в неделю - посылаю ей открытку и письмо. Чтобы Ксюша видела свой родной город и не так скучала, я отправляю ей открытки с фото Минска.

Ксюша говорит, что получила более 200 писем. Это и от родных, друзей и от просто неравнодушных людей. Девушке приходили письма и из-за границы - из Польши и Германии.

К слову, в одной камере ей кто-то из соседок говорил, что это чрезмерная нагрузка на цензоров. Мол, зачем столько писать в СИЗО. Уже в другой камере девушки с пониманием отнеслись к тому, что ей приходит много писем.

Ксюша нарисовала эскиз татуировки для подруги - василек, оплетенный колючей проволокой. Фото предоставлено Касей Сыромолот.

- Возвращались ли письма вам обратно?

- Один раз папа написал Ксюше, что в ее университет приезжала председатель Совета Республики Наталья Кочанова. И это письмо вернулось обратно с пометкой, что оно не прошло цензуру. Точную формулировку не помню, но смысл такой, что можно писать только о личной жизни. Когда же Ксюша была в СИЗО КГБ, в ее письме цензор зачеркнула одну фразу. Сейчас она в СИЗО на Володарского. Знаю, что недавно не пропустили ее письмо, где она очень подробно описывала свою камеру. А еще нам почему-то нам не доходят письма с ее стихами. Ксюша присылает нам свои рисунки. Рисует природу, девочек, цветочки, украшает рисунками конверты. Прислала и необычный рисунок - инстаграм-страничку, на которой изображен ее завтрак. Еще она нарисовала эскиз татуировки для подруги - василек, оплетенный колючей проволокой.

Еще один рисунок Ксюши - инстаграм-страничка, на которой изображен ее завтрак в СИЗО. Фото предоставлено Касей Сыромолот. Фото: другой источник.

"Им лучше всего писать о своих буднях, находить точки соприкосновения"

По словам Каси, людям, которые находятся в СИЗО, не хватает обычного повседневного общения с людьми.

- Это могут быть истории из жизни, какие-то свои мысли, личные выводы, которые сделал человек, например, после прочтения книги. Мои друзья писали Ксюше просто об их прошедшем дне. Моя подруга переехала работать в Польшу и она написала Ксюше о своем переезде, о том, что чувствует, видит. Мне кажется, что лучше всего писать о себе, своих буднях и находить с человеком какие-то точки соприкосновения. Лучше не говорить о своих расстроенных чувствах, потому что они никак не помогут, а написать что-то хорошее. А еще лучше узнать какие-то факты о человеке. Может быть, кто-то тоже, как Ксюша, любит Гарри Поттера, путешествия по Беларуси, интересные научные факты. Можно уточнить в письме, что любит заключенный. Один мой друг посвятил Ксюше стих - он написал его, взяв за основу то, что ей нравится. А кто-то узнал, что Ксюша любит фиолетовый цвет и ей высылали такого же цвета открытки.

Кася считает, что в письмах стоит избегать банальных фраз, например "Все будет хорошо".

- Никто не знает, как будет. Успокаивают какие-то полезные мысли, которые могут изменить отношение к происходящему. Я писала Ксюше, что к любой ситуации надо относиться, как к приключению. Ведь в книжках герои тоже часто попадают в неприятные ситуации. Надо подумать, чему можно научиться в этой ситуации. Какие челленджи можно придумать, находясь в СИЗО? Я писала Ксюше: "Якуб Колас тоже сидел на Володарского, писал там главы "Новой Земли", отправлял их в "Нашу Ніву", где они публиковались.

За время пребывания сестры под стражей Кася узнала, как сделать так, чтобы письмо дошло до своего адресата в самые короткие сроки.

- Нужно отправить письмо конвертом 1-го класса, отдав его через окошко сотруднице Главпотамта или почтового отделения. Так письмо как можно скорее окажется в СИЗО. А чтобы отследить, в какой последовательности мы получаем письма, мы их нумируем.

"Отправила примерно 350-400 писем"

Минчанка Екатерина отправила несколько сотен писем белорусам, которые сейчас находятся под стражей.

- Из известных людей мне приходили письма от Сергея Тихановского, Павла Северинца, Максима Знака, Марии Колесниковой, Николая Дедка, Марфы Рабковой, Натальи Херше. Я подсчитала, что отправила примерно 350-400 писем и открыток, получила всего 81 ответ от 39 людей. Бывает, что письма возвращаются. Например, если человека перевели или был указан неверный адрес, - рассказывает девушка.

Мария пишет, что улыбается и сияет даже в тюрьме. Фото читательницы "КП"

Отправлять письма Екатерина стала в июле прошлого года.

- Первое письмо было Виктору Бабарико. Писала я и его сыну, Эдуарду. Самый первый ответ пришел от Сергея Тихановского. Очень хотелось поддержать всех хоть парочкой слов. Изначально я даже не указывала обратный адрес и не вкладывала конверт. Казалось, что скоро все наладится. Позже пришло осознание, что письма – это окошко в наш обычный мир и способ общения, чего людям там не хватает. И тогда начала рассказывать о своих питомцах, походах в театр, прочитанных книгах, смешных историях из жизни. Задавала вопросы, писала, что жду ответа. Кто-то отвечает с энтузиазмом, рассказывает что-то о себе, тоже задает вопросы. Кто-то – просто пишет спасибо за поддержку. Когда меня знакомые спрашивали, как и сколько писать, грустили, что они отправили пять писем и не получили ни одного ответа. Но я всегда говорю: без ответов писать еще нужнее. Сейчас пишем вместе с подругой, так можно охватить больше ребят. Мой рекорд – около 20 писем Виктору Бабарико. К сожалению, ответа от него я не получила, как и от его сына. Что я отправляю? По возможности, пустую открытку с почтовой маркой, пишу какие-то новости, ведь не у всех в камере есть телевизор, не все получают газеты. В одном из писем, которое пришло ко мне в начале декабря, Сергей Тихановский написал, что он находится в информационном вакууме и просил новостей. Писал и о том, что в камере холодно и иногда он спит в одежде. Отвечает он кратко.

У Екатерины завелась дружеская переписка с некоторыми ребятами.

Евгений Пропольский получил карандаши и нарисовал Екатерине рыжего котика. Фото читательницы "КП"

- Ответов от них, конечно, ждешь особенно. Расскажу о переписке с Тамазом Пипия, футбольным фанатом клуба МТЗ-РИПО. Он обвиняется по ч.2 ст. 293 УК "Массовые беспорядки". Его и брата Тимура задержали в конце сентября. В первом письме я наобум рассказала, как ездила в Польшу на концерт американской группы Slipknot и что до сих пор не посмотрела фильм одного из любимых режиссеров. Неожиданно, но у нас совпали вкусы. К тому же Тамаз, как и я, любит животных и даже подумывал создать приют для бездомышей. А когда я узнала, что наша любимая группа собирается в Минск, первое, что сделала - отправила Тамазу письмо и торжественно пообещала, что без него на концерт точно не пойду.

Екатерина отправила фото своей собаки Евгению, и он нарисовал ее питомца. Фото читательницы "КП"

Очень трогательные письма у Евгения Пропольского - он тоже проходит обвиняемым по ч.2 стати 293 УК РБ. Первым от него ответ получила моя подруга. Женя попросил прислать ему мягкие карандаши. Мы, кстати, долго думали, какие именно, ведь точилки передавать не разрешают. Купили восковые, отправили. Парень был благодарен - каждой прислал по рисунку. Любопытно, что он нигде не учился рисовать, но видно, что талантливый. С правозащитницей Марфой Рабковой мы договорились в театр сходить при первой возможности. А еще два молодых человека - Денис Чикалёв и Левон Халатрян - прислали распечатки своих котиков. Это очень мило.

Катерина делится советами по отправлению писем:

- Обязательно фотографируйте свои письма, пишите дату и номер письма и у себя имейте список, когда вы писали человеку. Пишите хотя бы раз в месяц даже без ответов. Лучше – каждые две недели. Шлите открытку, раскраски - например, по одному листику, наклейки. - Чтобы как-то разнообразить ребятам письма, я пишу от руки отрывки из книг, которые читаю. Моя подруга пишет вопросы из "Что? Где? Когда?" и отправляет стихи.

После Нового Года Максим Знак получил сразу 186 писем

Минчанка Ирина Козикова отправила своему брату юристу Максиму Знаку более 119 писем. Он написал, что ему дошло 70 писем сестры.

Максим пишет своим родным и отвечает на письма белорусов, которые его поддерживают. Фото Ирины Козиковой.

- Раньше у меня была другая статистика и я шутила, что надо написать обязательно 4 письма, потому что доходит одно из четырех. Я вкладываю брату в письмо по 2-3 пустые открытки, чтобы он мог отвечать другим людям, - говорит Ирина. - Пишу и другим политзаключенным - им я отправила около 120 писем. Ответы я получила от Марии Колесниковой, волонтера штаба Бабарико Левона Халатряна, бизнесмена Александра Василевича, блогера Игоря Лосика, активистки Татьяны Каневской.

Такие открытки присылает своему брату Максиму Знаку Ирина. Фото Ирины Козиковой.

- Что пишете Максиму в письмах?

- Рассказываю ему о своей семейной жизни, друзьях. Политические новости ему не пишу - моя цель, чтобы письма к нему дошли. Еще пересылаю ему самодельные красочные открытки - разрисовываю их акварельными красками. Они ему очень нравятся. Он говорит, что с открытками как бы играет в игру "Диксит", где по картинке нужно выбрать ассоциацию. Например, люди пишут ему из Гродно и он отправляет в ответ им открытку, которая напоминает ему этот город. Из развлекательного - я отправляю Максиму вопросы из Брейн-ринга (телевизионная интеллектуальная игра). Он сам об этом попросил. А вот Левону Халатряну я отправила наклейки, так как знаю, что у него есть маленький ребенок и он может его порадовать.

Максим Знак в ответ на письма присылает самодельные открытки с рисунками своей сестры. Фото предоставлено читательницей "КП".

- Цензоры что-то вычеркивали из писем Максима?

- Как-то раз цензоры зарисовали его стих. Проблемы с перепиской была перед Новым Годом - слышала, что болели цензоры. Сейчас переписка улучшилась. После Нового года Максиму отдали 186 писем. Вообще Максим пишет позитивные письма. Он с самого начала своего задержания пишет "невероятные письма", адресованные всем. В них много размышлений, рекомендаций и благодарностей самым интересным письмам. Всего его письма можно прочесть тут по ссылке.

Максим написал список книг, которые он успел прочесть в СИЗО. На момент написания письма им было прочитано 100 книг за 121 день. Фото предоставлено сестрой Максима.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что стоит знать, отправляя письма в СИЗО?

- Пересылка конвертов 1-го класса осуществляется в приоритетном порядке. И вес его может составлять до 100 граммов, то есть в него можно вложить несколько открыток. На конверте 1-го класса есть номер, по которому на сайте Белпочты можно отследить, где сейчас находится письмо. Такие конверты есть разных размеров, продаются в почтовых отделениях или в магазине на Главпочтамте.

- В конверт с обычной маркой А можно отправлять до 20 граммов (обычно это письмо на тетрадном листике, два пустых листа и конверт для ответа). Если положить туда запасных конвертов, наклеек и открыток, то за каждые следующие 20 граммов нужно доклеить марку в 5 копеек (е еще называют «морковка»). Кроме стандартных марок по Беларуси можно покупать художественные и клеить их на чистый конверт. В конверте 1-го класса (любого размера) можно пересылать до 100 граммов и дополнительных марок не нужно.

- Чтобы человек, находящийся в СИЗО, смог ответить на письмо из-за границы, ему нужны международные марки. Эти марки, а также приоритетные конверты для пересылки авиасообщением, можно вложить в письмо.

- Письмо некоторые обрызгивают духами. Человек услышит любимый аромат и порадуется даже такой мелочи.

- Кто-то пересылает людям, находящимся под стражей, не только письма, но и забавные стикеры, раскраски, чистые конверты, красочные открытки. В придверии 23 февраля и 8 марта можно прислать чистые тематические открытки. Так, человек сможет красиво поздравить своих близких, даже находясь в СИЗО.

- Заключенному можно отправить посылку или бандеролью. Нужно помнить, что в разных учреждениях разные правила, где-то посылки входят в общую сумму передач, где-то – нет. Лучше всего посоветоваться с близкими человека, нужна ли ему передача, либо спрашивать напрямую в письме. В посылку нужно вложить перечень того, что отправляете с весом каждого продукта. Также нужно написать фамилию заключенного, свои данные, поставить дату и подпись. Каждый продукт нужно упаковать в прозрачные пакеты, колбасу нарезать. Какие продукты можно, лучше уточнять в самом учреждении. Конфеты необходимо доставать из упаковок, чай в пакетиках - из фольгированного конвертика. При отправке нужен паспорт. Денежные переводы заключенному тоже осуществляются через почту.

КСТАТИ

Что нельзя пересылать в конверте?

Книги. Минчанке Дарье вернулся из СИЗО отправленный конверт, в который она вместе с открыткой вложила блокнот для йоги и небольшую раскраску. На конверте было помечено ручкой: "книги не принимаются". Видимо, блокнот с печатной информацией был принят за книгу.