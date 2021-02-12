Коронавирус в Беларуси, последние новости на 12 февраля 2021 года: ученые выяснили, как ковид связан с сексом и герпесом и кто его суперраспространитель

Коронавирус готов отобрать у человека не только вкус и запах, но и либидо. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси почти каждый десятый из проведенных тестов на COVID-19 оказывается положительным, судя по статистическим данным, которые публикует Министерство здравоохранения. При этом количество смертей пациентов, у которых был подтвержден ковид, остается стабильным и не превышает 10. По последним опубликованным данным, с начала пандемии в Беларуси умерли 1 820 людей с коронавирусом.

Тем временем ученые разных стран продолжают изучать ковид со всех сторон. Так, американские ученые вычислили суперраспространителей коронавируса. Оказалось, что больше всего микрокапель выделяют с дыханием пожилые и тучные люди. Так как COVID-19 распространяется преимущественно воздушно-капельным путем, напрашивается вывод, что находиться рядом с пожилым инфицированным, имеющим лишний вес, намного опаснее, чем рядом с худощавым и молодым.

Россияне обратили взор на народную медицину, в частности, на березовый гриб чагу, который широко используется как общеукрепляющее средство и лекарство от многих хворей. Новосибирские исследователи нашли, что водный настой чаги помогает сдерживать ковид. И они уже успели запатентовать свое открытие. Возможно, скоро миру представят новое лекарство от коронавируса на основе чаги.

Медики предупреждают тех, в чьем организме дремлет вирус герпеса: постарайтесь сдерживать его в стадии ремиссии. Герпес невозможно полностью вывести из организма человека, но можно постараться не допустить обострений болезни. В период пандемии ковида это приобретает особое значение: организм, ослабленный герпесом в острой стадии и восстанавливающийся после нее, становится уязвимым для коронавируса. Заражение происходит легче, а болезнь протекает тяжелее.

Похоже, ковид задался целью отнять у людей как можно больше радостей жизни. Ученые заявляют, что он готов покуситься не только на запахи и вкусы, но и на либидо. Специалисты определили, что человек, переболевший ковидом и получивший в результате этого аносмию (неспособность ощущать запахи) с большой вероятностью теряет интерес к сексу. Причем, чем старше человек, тем эта вероятность больше, так как с возрастом запахи приобретают все большее значение для интимной жизни.

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