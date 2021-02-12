Всебелорусское народное собрание, последние новости на 12 февраля 2021: Лукашенко сказал долгую речь, Тертель назвал подрывные центры, а Канопацкую выключили

Лукашенко открыл ВНС в первый день форума и проговорил четыре часа. Фото: БелТА.

В Беларуси 11 и 12 февраля проходят под знаком Всебелорусского народного собрания - масштабного форума, на который съехались около 2700 делегатов-участников со всех регионов Беларуси. Многие на форум приехали заранее.

Официально ВНС начался в четверг, 11 февраля, в 11.00 утра. Однако, делегатов автобусами во Дворец Независимости начали привозить еще затемно.

Начался масштабный форум традиционно с выступления Александра Лукашенко. Ранее анонсировалось, что его речь займет около 2 часов, а еще сообщалось, что вечером накануне Лукашенко все еще работал над докладом. Соблюдая организационные моменты собрания, он запросто обращался к делегатам, например, подчеркнул, что сегодня они - «хозяева Минска и Беларуси». А когда участники ВНС единогласно проголосовали за состав президиума, заметил, что «для демократии» надо, чтобы были голоса и против, но добавил: «Я шучу!».

Президиум ВНС выбрали единогласно. Фото: пресс-служба Лукашенко.

В целом же выступление Лукашенко, которое он сам назвал открытым разговором, было очень продолжительным и затронуло самые различные темы. В течение четырех часов он вспоминал прошлое, говорил о настоящем и будущем, ставил задачи. Например, сравнил современный период - время протестов с развалом СССР, заявил о мятеже, о том, что «Беларусь подверглась жестокой атаке извне». В которой раз в своих выступлениях подчеркнул, что белорусским властям «надо выстоять во что бы то ни стало». А отправляясь в исторический экскурс заявил, что «20 веков нас ставили на колени».

В нескольких моментах выступления Александр Лукашенко говорил о своем уходе из власти. Даже назвал свое условие для того, чтобы уйти - «мир и порядок в Беларуси, никаких протестов». Также он вспомнил прошлогодние эпизоды, когда брал в руки автомат, что кому-то это может не нравится. Но и пообещал: «Придет время - изберете нового Лукашенко».

Частично он говорил о своих оппонентах, назвал Сергея Тихановского мордоворотом, заявил, что Светлана Тихановская «жарила бы котлеты, если умеет». И рассказал, что во время встречи с политзаключенными в СИЗО заявил им, что рад, что они не пришли к власти, так как народ не принял бы их политику.

Помня, что главной задачей Всебелорусского народного собрания является определение задач на пятилетку, Лукашенко обращался к социальным темам: образованию и здравоохранению, семьи, культуры, внешней политики и армии.

Александр Лукашенко затронул огромный спектр тем на ВНС и несколько раз называл условия своего ухода. Фото: БелТА.

Например, он заявил, что в Беларуси высокий уровень медицины, а условиях пандемии здравоохранение и вовсе «проходит фронтовую закалку».

Армию Лукашенко тоже похвалил, сказал, что она одна из лучших в регионе и, что это признают даже «соперники». Кто является соперниками Беларуси, он открыто намекнул, заявив, что в Польше «моделировали на компьютерах будущую войну НАТО с региональной группировкой войск России и Беларуси».

А вот насчет сферы культуры у Лукашенко были критические замечания, мол, не достает Беларуси современных Коласов, Купал, Шагалов… Еще он пообещал, что «кумиров и светочей» - таланты белорусское государство ждет и всячески поддержит.

Обращаясь в социальную сферу, пообещал, что в Беларуси расширят использование семейного капитала и для семей со вторым ребенком, а мам четверых детей обеспечат пенсией, даже если она не работала ни дня.

- Мы готовы подрезать любые программы, но не демографические и не по поддержке людей по жилью. Поймите, если будет угол - будут рожать, - уверенно заявил Лукашенко.

Обозначая векторы внешней политики Лукашенко заявил, что более 70% белорусов выступают за интеграцию с Россией и только 30% - с Европой. Он заметил, что интеграция - это не поглощение, как ассоциируют некоторые. И добавил, что самая продвинутая межгосударственная интеграция - в союзе Беларуси и России. Напомнил, что решение об этом принималось на референдуме в «девяностые».

Планируется, что Лукашенко примет участие и во втором днем ВНС. Фото: БелТА.

Все самые яркие цитаты из четырехчасового выступления Александра Лукашенко мы собрали отдельно. Но на форуме, конечно, выступал не только он, но и другие чиновники-делегаты ВНС.

Например, глава КГБ Иван Тертель заявил, что пик протестов прошел, Беларусь выстояла в жестком сценарии, но и добавил, что «время расслабляться не пришло». А затем назвал «подрывными центрами» Вильнюс и Варшаву.

Отдельно выступил Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси, он сказал, что белорусская политика будет сохранять многовекторность. Однако констатировал, что в последнее время отношения Беларуси с Западом обострились, из-за чего «звучат разные оценки».

Выступил и глава БПЦ митрополит Вениамин, он сказал что белорусское общество стоит на перепутье, подчеркнул: «Нам всем предстоит сделать выбор, и этот выбор нужно сделать самостоятельно и ответственно».

Среди гостей форума была и оппозиционный политик, экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая, ей дали слово, но когда она начала выступать ее выступление оборвалось в прямых трансляциях. «Комсомолке» политик рассказала, о чем говорила перед делегатами и о том, что ее не только «отключили» от эфира, но и были проблемы с микрофоном.

Вечером делегатов форума ждал концерт.

В пятницу, 12 февраля, Всебелорусское народное собрание продолжится. Трансляция форума начнется уже с 10.00 утра. Ожидается, что Александр Лукашенко примет участие и во втором дне собрания.

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