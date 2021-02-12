Ищем специалиста по рекламе (продажа интернет-рекламы)

Приглашаем на работу специалиста по интернет-рекламе. Фото: Павел МАРТИНЧИК

KP.BY – сайт с хорошими просмотрами и оригинальным контентом. Более 3.000.000 уникальных пользователей и более 12.700.000 просмотров страниц ежемесячно. Мы работаем с самыми разными форматами рекламы: от классических баннеров и лонгридов до больших проектов для конкретного клиента.

Вы сразу начнете работать с базой "горячих" клиентов!

Ваши основные функции будут:

- продажа рекламы на сайт kp.by (приоритетное направление), а также в газету "Комсомольская правда" в Белоруссии" и другие проекты "Комсомолки"

- полное ведение клиента.

От вас мы ожидаем:

- опыт работы в сфере активных продаж (реклама, СМИ, интернет, РА);

- приветствуется умение ориентироваться в области интернет-рекламы (баннерная, текстовая реклама, нативные проекты, реклама в социальных сетях);

- активность, коммуникабельность, амбициозность;

Если у вас нет опыта в рекламе:

- но есть успешный опыт работы в продажах;

- вам интересна реклама

- вы готовы обучаться

Мы объясним, расскажем и научим вас всем тонкостям рекламы как в интернете, так и в СМИ в целом.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

- официальное трудоустройство;

- соблюдение всех гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом (в т.ч. оплачиваемый ежегодный отпуск 29 дней, больничные и т.д.)

- заработная плата - оклад +%. Прозрачная и честная система оплаты (свою зарплату вы сможете посчитать сами). Размер заработной платы не ограничивается (нет понижающих коэффициентов, нет максимального "потолка" и т.д.)

- зарплата ежемесячно стабильно в фиксированный день полностью перечисляется на карточку.

- возможность обучения (вебинары);

- оборудованное рабочее место (компьютер, телефон, интернет, Wi-Fi, канцтовары...),

- современный офис в двух остановках от ст. метро "Пл.Победы";

Для резюме: resume@phkp.by