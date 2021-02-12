Топ-10 мест, куда можно пойти 14 февраля в Минске

Ледяные и снежные скульптуры появились в Ботаническом саду Минска. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- В Prime Hall 14 февраля в 19.00 традиционный концерт группы J:МОРС ко Дню влюбленных. Владимир Пугач и его музыкальная компания презентуют новый альбом «Здравствуй». Зрители услышат как все новые песни J:МОРС, так и уже давно полюбившиеся хиты. Билеты: 40 – 83 руб.

- Центральный ботанический сад зовет 13 и 14 февраля на выставку ледовых и снежных скульптур и романтические прогулки по заснеженным аллеям и по жарким тропикам оранжереи. В программе 13 февраля не только прогулки и селфи, но и самоварное шоу, выступления артистов Молодежного театра эстрады, вечером с 18.50 до 19.00 – фаер-шоу. Билеты: 5 – 10 руб., бесплатно для дошкольников, инвалидов всех групп, детей из многодетных семей.

- В кинотеатре «Ракета» 13 февраля в 23.00 - ночь кино LOVE CINEMA NIGHT. Четыре фильма – Love, «Родня». «приворот. Черное венчание», «Он и она». Билеты: 25 руб.

- Художественный музей Беларуси 14 февраля в 16.00 приглашает к диалогу с собой и анализу собственного любовного опыта через призму произведений искусства. Вместе с психологом Павлом Зыгмантовичем и искусствоведом Юлией Лисай гости постараются разобраться во взаимоотношениях героини портрета Ильи Репина Марии Андреевой и Максима Горького, а также художника Бориса Кустодиева и его жены Юлии. Прямой эфир на Youtube-канале музея 14.02.2021 в 16:00. Зарегистрироваться на мероприятие (количество мест ограничено) в музее можно по т. (017) 342 87 87. Цена вопроса – входной билет в музей.

- В «Доме Ваньковичей» с 10 по 14 февраля романтический квест «Истории любви в искусстве». Можно узнать истории любви и познакомитесь с произведениями, в которых нашло отражение это прекрасное чувство, получить ответы на вопросы, порассуждать, вдохновиться романтическими письмами и написать свои и получите в подарок приглашение в старинную усадьбу. Стоимость квеста – 3 руб.

- В Музее народной архитектуры и быта в Озерце, что в четырех километрах от МКАД, 14 февраля с 14.00 до 15.00 - «Зімовыя забавы», время как раз для них – холодно и снежно. Сбор группы на территории спортивной площадке в секторе «Центральная Беларусь» возле масленичного столба. Цена вопроса – 4-8 руб., для дошкольников – бесплатно.

- В костеле Святого Роха на Золотой Горке – органные вечера. 13 февраля в 20.00 «Вечар арганнай і камернай музыкі», будет звучать орган и трамбон, 15 февраля в 20.00 – играет органист Святослав Парфенов. Вход свободный.

- В Национальном центре современных искусств (пр. Независимости, 47) до 8 марта (вторник – воскресенье, 12.00 – 20.00) для взрослой публики новый выставочный проект «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века», где будут представлены цветные литографии таких гениальных художников, как Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле. Всего около 60 графических произведений известнейших мастеров XX века. Билеты: 8 - 12 руб.

- Музей истории города Минска (ул. Кирилла и Мефодия, 6) 13 и 14 февраля с 11.00 до 20.00. зовет на экскурсионную и развлекательную программу «Движ «Минск – Париж», а также на специальную акцию одного из минских ресторанов. На свидание в музей приглашают и романтиков и скептиков. Можно окунуться в атмосферу губернского Минска, узнаете много интересного о жизни города в XIX веке. Стоимость участия для пары – 14 руб. Предварительная запись обязательна по т. (029) 190-77-53; (029) 704-13-52; (017) 337-24-30.

- ТРЦ Galileo 13 февраля - приглашаем отметить День святого Валентина На 2 этаже центра с 14.00 до 19.00 - музыкальное шоу: скрипка в стиле симфо-рок Serge Balton, костюмированные танцевальные номера, зажигательные треки от DJ. Здесь же тематическая фотозона и ярмарка подарков «Горошек Маркет».