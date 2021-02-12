Топ-15 новых цитат Лукашенко на Всебелорусском народном собрании: кого будут вырезать каленым железом, домик матери и недвижимость Бабарико

Выступление Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании. Фото: скрин / Беларусь 1

Во второй день VI Всебелорусского народного собрания продолжились выступления делегатов. Речи произносили как с трибуны, так и у микрофонов, установленных в зале.

Выступление Жанны Тарасевич, директора бизнес-союза предпринимателей и нанимателей, вызвало эмоциональную реакцию Александра Лукашенко. Президент высказался на тему работы бизнеса, не вставая со своего места в первом ряду президиума.

«Не может отсутствие мусорницы в левом углу быть основанием для штрафа»

Жанна Тарасевич говорила, что бизнес озабочен обеспечением устойчивости развития Беларуси, обеспечением стабильности и согласия в обществе. Вот несколько цитат:

«В период преобразований очень важно не сломать экономическую систему, гарантировать всем субъектам экономики возможность работы в прозрачных, одинаково понятных условиях», - цитирует БелТА Тарасевич.

"Налоги должны платить все и нести соразмерную ответственность за неуплату. Но важно, чтобы после всех обязательных платежей у честного налогоплательщика остались возможность и желание инвестировать в развитие бизнеса в нашей стране.

«Нормы налогового законодательства и применение ответственности должны быть одинаково понятны для бизнеса, контролеров и судов".

"Что касается пенсионного вопроса, предлагаем утвердить 10-летний национальный план до 2030 года, базовыми элементами которого будут переход к перераспределению нагрузки между нанимателем и работником, развитие добровольного пенсионного страхования, дифференциация размера пенсий от уровня индивидуальных страховых платежей. Эти решения, а также внедрение электронных сервисов будут способствовать решению проблем зарплат "в конвертах".

«Должна быть продолжена работа по реорганизации госорганов и контрольных ведомств, чтобы каждый чиновник, особенно контролер, действовал по инструкции, в четкие сроки, с опорой на информационные технологии. Важна норма закона, а не ее интерпретация. Плюс ответственность каждого за принимаемые решения. Участились сигналы, что под видом мониторинга идут почти полноформатные проверки, чего быть не должно! Не может отсутствие мусорницы в левом углу быть основанием для штрафа. Если это решим, то и бизнес активнее пойдет, например, в социальную сферу. За счет частных инвестиций можем развивать объекты медицины и образования. Наши предприниматели готовы этим заниматься», - приводит слова Тарасевич tut.by.

В ответ на это выступление, Александр Лукашенко сказал о…

…СВЕДЕНИИ СЧЕТОВ

"Да, нам нужны продвинутые инициативные люди, но они должны работать прежде всего в интересах государства, а не на его разрушение. Мы не будем ни с кем сводить счеты. Но те процессы, которые нужно держать под контролем, мы будем держать". "Если заработали много - много помогите. Если заработали мало - никто с вас не сорвет и не спросит".

…ИП, КОТОРЫЕ ПРИВЕДУТ В ЧУВСТВА

"Не буду называть компанию - мы ее просто сейчас вырезаем (торговая). "Возьмите белорусский товар, продовольствие…" - "Вы "ябатьки", белорусское? Вон отсюда!" Я говорю: проверьте, а что там - египетская картошка, польские яблоки, литовская продукция и так далее и тому подобное. Лично поручил своим людям пройти и посмотреть без чиновников. Скажите, как я должен относиться к такой компании, которой я (не лично) создал условия, чтобы она здесь работала? Ее в Беларуси не будет! Она у нас не дефицит!"

"И чтобы абсолютно поняли мою позицию: здесь не какая-то злость и ярость, это выстрадано мною. Мы будем поддерживать всяческие производственные компании. Пусть открываются, работают, приносят блага. Какое у тебя там мнение твое… Ради бога, можешь не любить Лукашенко, можешь этих "ябатек" не любить, кого угодно можешь не любить. Иди работай по законам, честно, принципиально, люби свой народ, который у тебя там работает. Всяких ИП-шников приведем в чувства".

…УСЛОВИЯХ ДЛЯ БИЗНЕСА

"Спуску вам не будет, если вы отступите от этой линии. Я человек государственный и буду требовать, как авторитарный руководитель. В этом есть правда. Или, как вы хотите, диктатор. Я буду от вас требовать этого, пока я еще в этом кресле. Никого не запугиваю, но начинаем работать. На равных условиях".

"Я все больше склоняюсь к тому, что, учитывая мнения и принимая решения по подобным предложениям, мы в стране, особенно в Минске, создали не просто броуновское движение, а некоторый хаос. И не только в бизнесе".

Речь зашла об упрощенной регистрации бизнеса.

"Что мы получили: один "сопляк" - 20-30 компаний. Заявление бросил - открыл, бросил - открыл".

Президент рассказал, что за работой этих компаний понаблюдали и, как оказалось, половина из них выводила деньги за пределы страны, не уплачивая налоги, сообщает БелТА.

…КОГО БУДУТ ВЫРЕЗАТЬ КАЛЕНЫМ ЖЕЛЕЗОМ

"И вот оратор высказала замечание по поводу лицензирования в медицине. Опять непопулярно скажу: опыт последнего года и меня прежде всего, и наше правительство многому научил. Притом я тщательно наблюдал за регистрацией предприятий в сфере здравоохранения, способствовал этому всячески, не вникая глубоко, кто там регистрирует, как. Но тщательно отслеживал ситуацию. И что мы получили? Приходит государственный служащий, человек в погонах в такие частные медицинские клиники - почти сплошь и рядом: ты, "ябатька", вон отсюда, я тебя лечить не буду! Скажите, какая должна быть моя реакция на это? Так вот, чтобы вы знали: мы вас будем вырезать каленым железом за подобные вещи!"

…ОБ ОДНОЙ ИЗ РАБОТНИЦ СМИ

"Я не буду называть ее имя. Со слезами прибежала к руководителю. Он сразу же мне доложил. В эти острые периоды в детский садик ребеночка ведет: а, ты там за действующую власть - вон со своим ребенком из детского сада. Это было и в частных, и, к сожалению, в так называемых государственных детских садах. Скажите, какая должна быть моя реакция".

"Я не хочу особо погружаться в это, но я отдал распоряжение Минскому горисполкому и на контроль руководителю нашего сената прекратить этот разбой с плевой регистрацией бизнеса".

"У нас что, сегодня проблема с рабочими местами? Пожалуйста, иди работай и хорошо зарабатывай. Сегодня нет этой проблемы".

…ГОТОВНОСТИ ДИСКУТИРОВАТЬ С КАЖДЫМ

"Каждый имеет право на свою точку зрения. Клянусь вам детьми, я не боюсь никакой точки зрения! Я готов дискутировать с каждым. Надо это, потому что нет развития, если нет конкуренции, прежде всего, идей и мыслей. Они должны быть".

…ПРЕЗИДЕНТ – НЕ ЦАРЬ

"Но надо понимать: ты пришел работать, ты в бизнесе работаешь, в производстве - один порядок. Пришел в политику - родные мои, там очень тесно. Один президент, и его свергают сегодня тысячи человек, готовые сесть в это кресло. Не понимая того, что президентское кресло и президент в Беларуси - это не царь. И это не царствование: сел и сижу, и блага на тебя сыплются. Кто-то и так проводит свою президентскую жизнь. Но в Беларуси один год ты будешь президентом, если будешь царствовать".

"Поэтому в бизнесе конкуренция - это одно, в политике - другое. И законы, и правила другие. Поэтому, пожалуйста, идите, но помните, что вас могут в этой политике исполосовать".

…КОГО ИЗ БИЗНЕСМЕНОВ БУДУТ ПОДДЕРЖИВАТЬ

"Мы будем поддерживать любого бизнесмена, который патриот своей страны. Не патриоты нам не нужны, лучше пусть они уедут с теми деньгами, которые наворовали, потому что они перевернут страну".

"И запомните: Беларусь не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет. Думаю, президент России после этих событий задумывается о некоторых бизнесменах и прочих творцах, которые (один в один как в Беларуси) сегодня "переобулись". Вчера улыбались, ползали перед Путиным - сегодня Путин плохой. В Беларуси этого не было и не будет, если мы хотим сохранить страну".

"Мы говорим: государство для народа, власть - народная. Но мы и должны быть народными, ибо превратимся в банановую республику, где каждый гребет под себя. Если богатые люди чуть-чуть от себя отщипнут, тремя пальцами, как говорят в народе, и отдадут немощному, им воздастся".

…ПРЕДПРИЯТИЯХ, ПОДДЕРЖАВШИХ ЗАБАСТОВКУ

Александр Лукашенко высказался о кафе и ресторанах, которые закрывались во время октябрьской забастовки.

«День солидарности! В понедельник! Около 200 предприятий закрылись! И кто они у нас? Дефицитные? Отдельные торговые точечки. Как я должен был поступить? Я предупредил Комитет госконтроля: закрылись – чтобы ни одно не открылось».

...ВИКТОРЕ БАБАРИКО

"Ой, все начали сейчас резко переживать по поводу Виктора Бабарико, что его посадили. Честно скажу, мне все равно на таких конкурентов. Бабарико мне не конкурент. Вы посмотрите, он настроил недвижимости в Турции. Он у нас такие особняки имел, каких нет ни у кого. Да еще и детей своих в это втянул. И что, я должен был спокойно на это смотреть"

…ОТСУТСТВИИ ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ ПЕРЕОФОРМИТЬ ДОМИК МАТЕРИ

Лукашенко заявил, что его помощники уже отследили реакцию на его вчерашнюю речь в «бандитских каналах». Напомним, тогда Лукашенко говорил, что за время его президенства у него не нашли имущества, которое бы он скрывал.

«Мы сейчас у него начнем чего-то искать». Я – за. И если будет ко мне хоть один вопрос по какой-то проблеме, я лично приду к журналистам и покажу и расскажу, что они у меня там нашли. Я даже матери домик, все равно я у матери один, нету времени его переоформить! Вот не знаю, председатель Шкловского исполкома, может, он уже взял сам на меня переоформил этот домик. Вот и вся моя собственность! Поэтому будьте спокойны в этом отношении. С открытым забралом я не ходил бы по стране и не боролся с жуликами и бандитами, если бы у меня было рыльце в пушку! Хотя я об этом редко говорю, потому что ну кто поверит, что президент может быть не ворюгой. Кто во власти – тот и вор, такое мнение бытует в народе. В Беларуси не так. Те же социологические исследования: на 5 или 6 месте народ поставил вопросы коррупции. У наших соседей это 1-е место занимает по социологическому опросу. То есть это волнует людей, но не на первом месте стоит.

Лукашенко призвал делиться с людьми излишками.

«Ну на том свет не заберем, в гробу карманов нет! Поделитесь, пока живы, с людьми! Отдайте им то, что вам и вашим детям никогда не нужно будет. Ну не складывайте вы в мешки эти деньги. Крысы же поедят! Извините за этот мой откровенный спич».

…ПРОВЕРКЕ СОТРУДНИКОВ ГАИ

"Последнюю проверку осуществили - ни один не взял. Один рассуждал на эту тему, к моему стыду, напротив Дворца Независимости. Ему предложили, он начал эту тему обсуждать, а потом: "Не-не-не, идите. Не сегодня и не завтра, идите". То есть у него сработала эта чуйка. И десятки были подходов - ни один. Это гордость! Я горжусь, что у нас такие люди".

Выступая во время закрытия Всебелорусского народного собрания, Александр Лукашенко также высказался о...

…ПРИНЯТИИ КОНСТИТУЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 11-12 МЕСЯЦЕВ

«Мною сказано, что в течение этого года мы Конституцию подготовим». «Приняв Конституцию в течение предстоящих 11-12 месяцев, мы должны реализовать основные ее положения. Это потребует изменения целого массива законов и законодательных актов. Убежден, что мы на новый проект Конституции к концу этого года выйдем и примем в течение предстоящих 11 -12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме. Возможно, совместив его принятие… По-моему у нас там местные выборы, да? Возможно. Я думаю, это будет нормально. Это будет экономия определенная средств».

…ПОЛИТИЧЕСКОЙ АМНИСТИИИ

«Один или одна из выступающих здесь заявила, что надо провести политическую амнистию. Я на этот вопрос отвечал и журналистам. Если этот человек достанет уголовный кодекс или другие наши законы и покажет мне, может вам, хоть одну политическую статью в УК, и скажет, что вот на основании этой политической статьи кто-то осужден, мы будем думать, какие принимать решения. У нас не было и нет никаких политических заключенных».

…ЦЕНАХ НА ЛЕКАРСТВА

«Не дай бог по принципу пол-потолок кто-то устанавливал цены в аптеках. Особенно этим грешат частники. Значит, мы примем очень серьезное решение. Вплоть до закрытия этих аптек, изъятия их и обращения в доход государства. И установим жесточайший порядок по ценообразованию в аптеках».