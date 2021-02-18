Топ-4 гаджета со скидкой 50%, от которых любой будет в восторге

Мы сделали для вас подборку самых стильных и полезных гаджетов, от которых любой будет в восторге:

Смартфон Honor 9X за 318 рублей вместо 639 руб.

Смартфон-легенда, одна из самых популярных и продаваемых моделей в Беларуси. Яркий внешний вид, мощная начинка и отличная камера! Что еще нужно?

Кому подойдет: родителям, родственникам, любимому человеку - универсальный смартфон!

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 5 за 48 рублей вместо 99 руб.

Флагман 2020 года на рынке умных гаджетов, который успел стать самым ожидаемым фитнес-браслетом. Эргономичный, красивый, функциональный и стильный.

Кому подойдет: всем, кто следит за здоровьем и ведет активный образ жизни.

Беспроводные наушники JBL T110 BT за 15 рублей вместо 54 руб.

Превосходное качество звука, долгая работа без подзарядки (возможность слушать музыку более 6 часов), идеальное соотношение цена-качество и проверенный бренд!

Кому подойдет: племяннику, другу, отцу или брату - всем! Особенно водителям и тем, кто занимается спортом.

Умная колонка Яндекс.Станция Мини за 84 рубля вместо 168 руб.

Колонка станет незаменимым помощником в вашем доме: умеет включать музыку и радио, искать информацию, рассказывать сказки на ночь, сообщать о погоде и многое другое. Управляется голосовыми командами и движением рук.

Кому подойдет: всем! Умный стильный гаджет станет любимчиком в вашей семье.

Акция на эти и другие умные устройства в салонах life:) продлится до 11 марта. Количество товара по специальной цене ограниченно. Цена актуальна при покупке одним платежом с тарифом Шейк или Play или в рассрочку. Подробнее узнать о распродаже, выбрать и заказать гаджеты онлайн можно на сайте life.com.by, в салоне life:) вашего города или в контакт-центре оператора по номеру 909.

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