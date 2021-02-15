Пенсионные реформы в Беларуси и у соседей: украинцам для пенсии нужно 35 лет стажа, латышам платят за умершего супруга, а белоруски - самые молодые пенсионерки

В среднем женщины в Беларуси живут до 78 лет, а мужчины - до 64 лет. Но женщины на пенсию выходят раньше. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пенсионная система в большинстве стран мира долго была построена на распределительном принципе. Это значит, что каждый гражданин кладет одинаковый процент от своей зарплаты в общий котел (фонд), а оттуда по достижении определенного возраста люди получают порции согласно трудовому стажу. Отсюда и пошли проблемы современности: продолжительность жизни увеличивается, работников становится все меньше, а пенсионеров – больше. И тот самый пенсионный котел может в один момент опустеть, если не проводить реформ. Рассказываем, как они проходят в Беларуси и у соседей.

Белорусские женщины выходят на пенсию раньше всех соседей

Более четверти белорусов – люди пожилые. На 100 работающих у нас приходится 61 пенсионер. А по прогнозам, через 30 лет число последних и вовсе может превысить все экономически активное население. Чтобы наш пенсионный котел не опустел, власти решили начать пенсионную реформу в 2017 году.

Планомерное повышение возраста выхода на пенсию будет происходить до 2023-го. Именно тогда мужчины станут выходить на пенсию в 63, а женщины - в 58. Также реформа увеличивает количество необходимого для выплаты пенсии страхового стажа (времени, когда за работника платились взносы в ФСЗН). Если стажа не хватает – человек получит в эквиваленте около $50 социальной пенсии. Ранее страховой стаж составлял 5 лет, в 2014-м его увеличили до 10, а в 2015-м - до 15 лет. Ежегодно эта планка поднимается на 6 месяцев - до 20 лет в 2025-м.

Если сравнивать наш пенсионный возраст с соседями, то по окончании реформы белорусские женщины будут выходить на пенсию раньше всех. А вот наших мужчин опередят украинцы: на заслуженных отдых они уйдут на 3 года раньше – в 60.

К слову, наша реформа оказалась самой короткой по времени и, в отличие от многих соседей, не предполагала послаблений в переходный период. А ведь власти Беларуси подумывали над тем, чтобы поднять пенсионный возраст для женщин до 60 лет, но в итоге от этой идеи отказались. Однако многие эксперты убеждены, что это все равно произойдет, пусть и позже. Ведь в среднем женщины у нас живут до 78 лет, а мужчины - до 64 лет. Выходит, что мужчины могут пожить на пенсии недолго, а женщины – напротив.

Не все страны повышают возраст выхода на пенсию из-за старения населения, некоторые его понижают. Например, так делала Польша, Франция и Италия. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В России пенсионная реформа началась в 2018 году и закончится в 2028 году, когда возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин увеличится на 5 лет – до 65 и 60 лет соответственно. В 2021 году у восточных соседей на пенсию выйдут мужчины в возрасте 61,5 года и женщины 56,5 лет. Власти РФ пообещали, что следующее повышение пенсионного возраста не произойдет до 2036-го.

Также с 2019-го до 2029-го для россиян увеличивается минимальный страховой стаж. Например, до 2015 года он составлял 5 лет, с 2015 года - 6 лет и далее с 1 января увеличивался на год. Так к 2024 году он дойдет до 15 лет. За время реформы вдвое увеличилось минимальное количество пенсионных баллов (аналог нашего пенсионного коэффициента). Не хватает балов – не будет и пенсии по возрасту.

Украина пошла немного другим путем. Там за десять лет (с 2011 до 2021) уравняли возраст выхода на пенсию для женщин и мужчин до 60 лет. А в 2018 году в стране начался второй этап пенсионный реформы. Возраст выхода на пенсию стал зависеть от стажа, который постепенно повышается и к 2028-му должен составить 35 лет (в 2021 году - это 28 лет), что в полтора раза больше, чем показатель в Беларуси до увеличения. Если стажа не достает, пенсионный возраст повышается: для тех, у кого от 16 до 26 лет стажа он составит 63 года, а для тех, у кого стаж меньше 16 лет – все 65 лет.

В Латвии пенсионная реформа стартовала в 2014-м: пенсионный возраст стали повышать на 3 месяца каждый года, чтобы люди обоих полов к 2025 году выходили на заслуженный отдых в 65 лет. Но есть некоторые послабления в переходный период. Например, люди со стажем не менее 30 лет будут иметь право на досрочный выход на пенсию - за два года до достижения общего пенсионного возраста.

Кроме того, в Латвии в 2019-м отметили свадебный бум, который связывают с пенсиями. После смерти супруга в течение года можно будет получать половину полагавшейся ему пенсии.

В Литве с 2012 года пенсионный возраст ежегодно повышается. К 2026 году он достигнет отметки 65 лет для обоих полов. В 2021-м пенсионный возраст для женщин составляет 63 года и 4 месяца, для мужчин - 64 года и 2 месяца. Кроме того, с 2019 года всех граждан страны младше 40 лет автоматически включили в накопительную пенсионную систему. У литовцев есть выбор между пятью накопительными фондами и возможность выбрать фонд, который работает эффективнее (данные об этом находятся в открытом доступе).

Пока везде пенсионный возраст повышают, в Италии и Польше его снизили

Одни страны вводят разные виды накоплений, другие - повышают возраст выхода на пенсию, третьи делают все сразу. Например, в стране долгожителей - Японии – пенсионную реформу растянули аж на 25 лет, она закончится к 2025 году. За это время пенсию отсрочат всего на 5 лет: на заслуженный отдых японцы обоих полов станут выходить в 65.

Многие страны сейчас находятся в процессе реформы, увеличивая время выхода на пенсию в среднем на 1 - 6 месяцев в год и уравнивая выход на пенсию для мужчин и женщин. В среднем, минимальный пенсионный возраст для женщин по всему миру находится в диапазоне от 50 лет (во столько уходят на отдых труженицы заводов в Китае) до 67 лет (в Греции и Исландии). Для мужчин планка выше - от 59 лет в Бангладеш до 67 лет в Израиле.

При этом не все страны повышают возраст выхода на пенсию из-за старения населения, некоторые его понижают. Так в соседней Польше пенсионный возраст подняли, а потом откатили обратно. В 2012 году поляки решили повысить пенсионный возраст до 67 лет для обоих полов. Планировалось, что выходить на пенсию в таком возрасте мужчины станут в 2020 году, а женщины - в 2040-м. Но в 2015 году во время предвыборной кампании партия «Право и справедливость» пообещала снизить пенсионный возраст до прежнего уровня и, придя к власти, обещание выполнила. С октября 2017-го мужчины выходят пенсию в 65, женщины - в 60. Правда, «откат назад» понравился далеко не всем – ведь чем ниже пенсионный возраст, тем ниже пенсии.

Похожая история произошла в Италии, где количество пенсионеров одно из самых высоких в Европе. Но, вопреки всему, в 2019 году власти решили снизить пенсионный возраст с 67 до 62 лет для тех людей, которые накопили 38 лет стажа. Это правило назвали «квотой 100»: если сложить новый пенсионный возраст (62) и необходимый для него стаж (38), получится как раз 100. Для тех, кто этот стаж не наработал, все останется по-старому.

А в далеком 1982 году понижали пенсионный возраст и во Франции – с 65 лет до 60 лет (потом его все же подняли до 62 лет). А в 2020 году власти решили провести реформу, по которой пенсионный возраст останется на уровне 62 лет, но для получения максимальных выплат нужно проработать до 64 лет. В ответ на это по всей стране прошли протесты и забастовки, и от реформы в итоге отказались.

Впрочем, рано завидовать этим странам, ведь есть еще Таиланд, где пенсионная система признана худшей в мире. В стране огромное количество людей работают в нелегальных фирмах и никаких взносов в местный ФСЗН не начисляют, и на пенсии не уходят. Зато в Таиланде платят пенсии слонам. Считается, что они выполняют много работы и к 60 годам должны уйти на оплачиваемую пенсию. А в Китае до сих пор нет всеобщего пенсионного обеспечения, поэтому пенсию получают лишь 66 % населения. По данным за 2018 год, это более 78 млн китайцев старше 60 лет.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Впервые на государственном уровне пенсии закрепил Гай Юлий Цезарь, но только для военных (позже тоже самое сделал Петр I, положив начало пенсиям в России). В VII веке пенсии были введены халифом Умаром, который обязал собирать налоги в казну, а потом раздавать часть для бедных, престарелых, сирот, вдов и инвалидов.

Что касается СССР, то пенсии для рабочих и служащих ввели в 1920-х, но система была сложной и затрагивала далеко не всех. В 1932 году в СССР установили общий возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 - для мужчин. При этом стаж первых должен был составлять 20 лет, а вторых - 25 лет. Только к 1935 году в Конституции Советского Союза закрепили право всех граждан на пенсионное обеспечение, но общего фонда не было – все заботы ложились на предприятия и колхозы. К 1980-м пенсионная система все еще хромала: пенсии были маленькими, а около четверти пенсионеров Союза получали минимальную пенсию. При этом существовала уравниловка, когда сумма полученной за всю жизнь зарплаты не влияла на размер пенсии.