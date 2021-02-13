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Коронавирус в Беларуси, последние новости на 13 февраля 2021 года: «Спутник V» одобрили для пожилых людей, а в России обещают вакцину от нескольких штаммов ковида

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на субботу, 13 февраля 2021 года
Надежда БУТОВИЧ
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Ученые придумали, как сделать эффективную вакцину от разных штаммов коронавируса.

Ученые придумали, как сделать эффективную вакцину от разных штаммов коронавируса.

Фото: Надежда БУТОВИЧ

Все увереннее к середине февраля можно говорить о том, что вторая волна пандемии коронавируса идет на спад. В ВОЗ официально заявляют, что ежедневное число новых случаев инфицирования снижается. Так в мире впервые с середины октября выявили менее 3 миллионов заразившихся COVID-19 за неделю.

За сутки на 12 февраля было зарегистрировано свыше 417 тысяч случаев инфицирования коронавирусом в совокупности во всех странах. Всего же, сообщает worldometers.info, с начала пандемии «ковидом» заболели по всему миру более 108,5 миллиона человек, умерли - свыше 2,3 миллиона пациентов.

Однако резкого спада заболеваемости COVID-19 в Беларуси нет, стабильность лишь в том, что суточный показатель то резко снижается, то резко растет. За сутки на 12 февраля «ковид» подтвердился еще у 1 тысячи 733 больных. За весь продолжительный период пандемии в республике заразились коронавирсом 265 тысяч 284 человека, умерли по официальным данным 1 тысяча 830 пациентов.

При этом в Беларуси, по словам главы Минздрава, от коронавируса привили уже всех медиков (которые согласились на вакцинирование - Ред.). Еще Дмитрий Пиневич подчеркнул, что многие врачи и работники медучреждений переболели коронавирусом и не все, поэтому могут привиться «именно сейчас». Следующими, добавил министр, в Беларуси будут прививать от «ковида» учителей.

В то же время, как ранее заявляли в Минздраве, буквально через месяц-другой в Беларуси начнут прививать от коронавируса и всех желающих. Вакцинирование в республике будет добровольным. Но в пятницу, 12 февраля, в ведомстве сообщили, что число добровольцев, несомненно, увеличиться. Прежде всего, потому что вакцину «Спутник V» в Беларуси одобрили и для пожилого населения - граждан старше 60-летнего возраста. Правда, им прививки порекомендуют ставить после комплексного медобследования.

Однако, как говорится, «не «Спутником V» единым»… В России уже разработали технологию создания вакцины сразу против нескольких вариантов коронавируса, информирует ТАСС. Так российские ученые, имея во внимании то, что COVID-19 мутирует и появляются все новые штаммы, не исключат, что вакцина «Спутник V» со временем «может стать менее эффективной».

Поэтому в Центре имени Гамалеи уже создали технологию, которая позволит создать вакцину сразу против нескольких штаммов «ковида».

- Такая вакцина одновременно будет создавать иммунитет к тому количеству различных антигенных вариантов коронавируса, которые будут нам угрожать и будут вокруг нас циркулировать, - уверены ученые.

Уточняется, что разработка уже даже находится в «продвинутой стадии».

Если говорить о новых штаммах коронавируса, то в ВОЗ официально подтвердили, что люди, переболевшие COVID-19, заражаются и новыми штаммами.

- Мы получаем информацию о людях, повторно инфицированных новыми штаммами вируса. И поступили первоначальные сообщения из ЮАР, предполагающие, что люди, которые прежде были инфицированы, могут снова заразиться, - передает ТАСС слова специалистов.

Напомним, первые мутировавшие штаммы коронавируса были зафиксированы в Великобритании и ЮАР 14 и 21 декабря 2020-го года соответственно. Причем и «британский» и «южно-африканский» штаммы «ковида» более заразные и агрессивные.

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