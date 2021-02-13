«Даже одна розочка в этот день будет приятна вашей половинке!» Белорусы рассказали, как празднуют День Святого Валентина

Как минчане радуют своих любимых? Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Конечно, чтобы порадовать свою половинку, совсем не обязательно дожидаться специального праздника. Однако 14 февраля практически все влюбленные во всем мире маются в предвкушении. Дело даже не в стоимости подарка – как правило, это что-то простое и милое, как валентинки, – любому человеку важно почувствовать, что его любят, что думают о нем.

«КП» вместе с партнером «5 элемент» отправились накануне праздника в ТЦ «Галерея» поохотиться на сладкие парочки, чтобы выяснить, какие планы на этот праздник они вынашивают. Признаемся сразу: были удивлены, что некоторые пары, на которые мы сразу глаз положили, оказались вовсе не в отношениях.

- Вряд ли подойдем вам, потому что мы просто друзья, - заметили очаровательные парень с девушкой. А ведь, глядя на них, ни за что не скажешь. Хотя кто знает, может, у них все только начинается – во всяком случае, они охотно рассказали нам о том, как любят этот праздник и обязательно что-нибудь придумают – да хотя бы домашний пирог.

Глядя на них, ни за что не скажешь, что они просто друзья. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пара явно не из наших широт оказалась из Венесуэлы и тоже «просто друзьями». Зато охотно поделились традициями празднования Дня Святого Валентина в своей стране. Сказали, у них не принято дарить практичные подарки – нужно постараться придумать что-то романтичное и красивое!

Пара из Венесуэлы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А дальше нам повезло - встретились пары в одинаковых нарядах – какие уж тут могут быть сомнения. Парень с девушкой в ярко-желтых куртках признались, что у них все началось еще в одиннадцатом классе. Но что дарить друг другу будут – не сказали, секрет, говорят!

Любовь с одиннадцатого класса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Потом мы увидели еще одну парочку в абсолютно одинаковых куртках и поняли – и у них точно есть повод отметить День Святого Валентина! Оказалось, Всеволод и Лиза встречаются год, и за это время у них появились свои традиции. Дарят они отнюдь не милые безделушки, а что-то практичное и ценное. Всеволод, например, похвастался новым айфоном.

Всеволод и Лиза дарят друг другу практичные подарки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кстати, сейчас в «Галерее» проходит довольно милая акция – вы сразу увидите стол, украшенный сердечками и шариками в фойе. Суть вот в чем: туда можно принести самый нелепый подарок от бывшего влюбленного. Обладатель того из них, который наберет наибольшее количество голосов, получит 100 рублей. Ну а сами подарки уйдут на благотворительность.

Наконец, мы нашли их – нашу идеальную пару с доченькой в коляске. Веселые и улыбчивые – сразу видно, что в их доме царит любовь - они снова ждут пополнения в семье. А когда мы разговорились, оказалось, что дома еще одна дочка! Подарки друг другу они очень любят дарить, вот и сегодня купили ювелирные украшения для супруга.

- Но, на самом деле, важна не столько ценность подарка, сколько внимание. Даже просто розочка, подаренная просто так, без повода, будет очень приятна! – улыбнулись они. – А если не знаете, какой подарок выбрать, подарите деньги. И ваша половинка сама приобретет то, что ей больше всего нужно в данный момент.

В общем, осталось еще немного времени, чтобы выбрать подарок. Мы ни на что не намекаем, но заметили, что в «5 элементе» как раз с 12 по 14 февраля предлагают невероятные скидки до 45%! Они распространятся на более 500 товаров техники. Так что поспешите: в магазинах сейчас повышенное содержание влюбленных!

Подарки для любимых выбирайте в «5 элементе».