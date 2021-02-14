Коронавирус в Беларуси, последние новости на 14 января 2020 года: белорусам упростился въезд в Украину, а ученые рассказали, когда выздоровевшим пора бежать к врачу

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 14 января 2020 года: упростили въезд в Украину и одобрили вакцину для пожилых людей.

По последним данным, в Беларуси заболели 267 029 человек. Прирост за сутки в этот раз стандартный: 1745 человек. Число смертей от коронавируса тоже вполне стандартное – десять человек, а за все время распространения COVID-19 умерли - 1 840 человек. Количество выздоровевших за сутки – 1 948 человек.

Также минздрав сообщил и о количестве сделанных тестов: 4 662 913 за все время, в том числе 19 387 за последние сутки.

Ситуация в мире чуть улучшается. Кажется, что пик смертей уже позади, но никто не знает, что будет впереди. В мире от ковида уже умерли 2,4 миллиона человек. Больше всего – в США, Бразилии, Мексике, Индии, Англии, Италии, Франции и России. Ситуация у наших соседей тоже печальная: в Польше от ковида уже умерли 40 425 человек, в Литве – 3 040. в Латвии – 1 431, в Украине – 24 174 человека.

Украина отменила для белорусов обязательный ПЦР-тест и самоизоляцию

Минздрав Украины обновил список стран так называемых «зеленой» и «красной» зоны. Теперь в страны «зеленой» зоны вошла и Беларусь. Это значит, что теперь при въезде в Украину не нужно предъявлять результаты ПЦР-теста и после соблюдать 14-дневный период самоизоляции. Но все равно нужен страховой полис, покрывающий траты на лечение COVID-19, выданный украинской страховой компанией или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство в Украине.

Ученые рассказали, что такое постковидный синдром: когда выздоровевшему нужно бежать к врачу

Многие люди после перенесенного коронавируса сталкиваются с необходимостью снова обращаться к медикам. Врачи описали признаки посковидного синдрома. Это комплекс нарушений, который вызывает у человека плохое самочувствие и существенно снижает его работоспособность и качество жизни еще долго после перенесенной болезни.

У людей, страдающих постковидным синдромом, даже небольшие нагрузки вызывают сильнейшую усталость. Отмечается также нарушение терморегуляции, потливость, невозможность сконцентрироваться.

На синдром могут указывать депрессия, нарушения сердца и сосудов, изменившаяся работа почек. Медики отмечают, что все эти состояния – повод обратиться к врачу. Человек, страдающий постковидным синдромом, нуждается в медицинской реабилитации.

Минздрав Беларуси одобрил вакцинирование «Спутником V» людей старше 60 лет

В Минздраве 12 февраля заявили, что медучреждения Беларуси уже начали подготовку к массовой вакцинации граждан, проводят обучающие занятия. А также сообщили, что получить прививку от «ковида» сможет больше людей.

Так применения вакцины «Спутник V» в Беларуси одобрили и для людей старше 60-ти лет.

- Разработчиком для расширения возрастных границ использования препарата для профилактики коронавирусной инфекции, внесены необходимые изменения и дополнения в инструкцию по применению, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Правда, белорусам старшего возраста перед вакцинацией будут предлагать пройти комплексный медосмотр, с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

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