«За квартиру по кредиту выплачиваем 7 рублей в месяц»: как живет знаменитый поселок Елизово, где делают тару для закаток белорусов

До Минска из поселка Елизово чуть больше часа езды на скоростной электричке. Фото: Раиса ЮДИНА

Если вы искали в навигаторе Елизово, то заметили, что выпадает два варианта с таким названием: рабочий поселок в Могилевской области в 100 километрах от Минска и небольшой город на Камчатке за 7 тысяч километров. Оба Елизова были основаны в XIX веке. Больше ничего общего. Разные масштабы, климат и даже происхождение названия: на Камчатке оно увековечивает память революционера Елизова, боровшегося за установление советской власти на Дальнем Востоке, а в Беларуси – некой знатной дамы Елизаветы Великопольской, владелицы поместья, которого давно уже нет.

Но если в камчатском Елизово из достопримечательностей упоминаются два музея и памятник Ленину, то в нашем Елизово есть стеклозавод, построенный в 1912 году. До перестройки он был в числе крупнейших производителей стеклотары, одним из первых в СССР начал выпускать стеклохолст. На заводе были хорошие заработки, работники могли отдыхать в профилактории республиканского значения, построенном в живописном месте на окраине поселка.

«Лебедей из стекла если продавали, то по 50 копеек за штуку»

«Ради работы на стеклозаводе люди переезжали в Елизово со всего Союза», - вспоминают былые времена старожилы. Рассказывают, как работал завод днем и ночью, какие огромные отгрузки были, как подпольно делали разную красоту из стекла. Никто уже не припомнит, кто первым придумал делать из стекла простеньких лебедей, но в 80-х эти лебединые семейки в разных вариациях можно было увидеть в сервантах так же часто, как хрустальные бокалы и вазы. Более сложным и престижным художественным изделием елизовских стекольщиков считались рыбы из цветного стекла размером с хорошего карпа. Но сегодня найти их ни у кого из знакомых в поселке я так и не смогла!

Знаменитые лебединые семейки из Елизово. Фото: Раиса ЮДИНА

- Это сейчас не модно. Я ее просто выкинула, - сказала пенсионерка, работавшая на заводе в 80-х, хоть я была уверена, что именно у нее и найду винтажную рыбку для фотосессии.

Цветные лебеди ценились больше. А сегодня их как и разноцветных рыб, даже у заводчан не найти - не модно. Фото: Раиса ЮДИНА

Кроме бутылок и банок на заводе когда-то делали вот такую разную посуду. Фото: Раиса ЮДИНА

То, что выпускалось на заводе в разные годы, можно увидеть в заводском музее. Но о его посещении надо было договариваться заранее. А из собранных по сусекам раритетов мне нашли пару лебединых семей, несколько стаканов и кружек, селедочницу и салатницу. Банки и бутылки, которые делают сейчас, даже искать не надо. Думаю, большинство спиртных напитков белорусского производства разливается в тару, сделанную на Елизовском стеклозаводе, и наши банки со стратегическим запасом - домашней консервацией - тоже, скорее всего, родом отсюда же.

Стеклозавод в Елизово сегодня - филиал Гродненского стеклозавода. Фото: Раиса ЮДИНА

- Сейчас все на заводе многое изменилось – и оборудование, и дисциплина. Теперь если и хотел бы, тех лебедей в свободную минуту не сделаешь, все под контролем, - рассказывает Владимир, который пришел на завод в те времена, когда он был известен на весь СССР.

- Их для души делали как сувениры или для дополнительного заработка?

- И для сувениров, и на продажу. В среднем по 50 копеек за штуку. Семейка – три рубля. Так ты же помнишь, какие это были три рубля в то время! На Россию возили стекло, когда тяжелые времена начались. Кто-то умудрялся так зарабатывать, что несколько лет зарплату не снимали со сберкнижки. Правда, потом все пропало – сначала нечего было купить, а потом деньги обесценились. Ну это как у всех…

- Раньше на заводе людей больше работало?

- В начале 80-х было более полутора тысячи человек (население всего поселка сейчас – 2200), теперь – около 300. Один цех закрыли. Кто куда подался. Многие в Гомеле на стеклозаводе сейчас работают.

Заводская проходная. Фото: Раиса ЮДИНА

На заводе по-прежнему одни из самых высоких в поселке зарплат. А у лучших работников - еще и почет. Фото: Раиса ЮДИНА

«Такого, чтоб дрались за работу - не было!»

Над проходной предприятия сейчас большими буквами написано, что это филиал Гродненского стеклозавода. До этого акционеры менялись не раз, поскольку в 90-х у Елизовского завода начались сложности, он не раз был на грани банкротства и закрытия. Перипетии завода были настолько на слуху у всех, что коллеги, услышав о моей поездке, спрашивали с удивлением: “А что, завод там разве еще работает?”. Конечно. Хоть масштабы уже другие, но устроиться сюда на работу по-прежнему считается большой удачей.

- А если не на заводе, то где? Где работать простому жителю поселка, если он не особо ценный специалист? У вас тут, говорят, лет пять назад за вакансию дворника дрались, - с этим вопросом я обращалась ко многим жителям Елизово.

- Вот такого, чтоб дрались, не было. Недовольство было, когда из Бобруйска начали возить на автобусе работников на стеклозавод при том, что свои без работы остались. Но на это, видимо, имелись какие-то причины. Конечно, с работой у нас не так, как у вас в Минске. Но устраиваются. Есть участок железной дороги, есть лесничество. В Россию на работу кто-то уезжает. Кто-то устраивается в колхозы. Правда, сейчас там сложно с работой, и меняется там все. Если раньше все фермы в окрестностях принадлежали дочернему предприятию «Белшины», то сейчас их передают другому хозяину, - рассказала Галина. Несколько лет назад она вышла на пенсию, но как человек активный долго на заслуженном отдыхе не выдержала и занялась поисками работы. Говорит, пенсионерам найти работу с зарплатой 200-300 рублей в поселке можно - как минимум возьмут продавцом или техничкой.

Центральная улица поселка названа в честь Николая Ромашко, уроженца здешних мест, который погиб во время Великой Отечественной войны, обороняя железнодорожный мост через Березину. Фото: Раиса ЮДИНА

В Елизово неплохая инфраструктура: поселковый совет, почта, больница, общеобразовательная и музыкальная школы, детский сад, баня, клуб. Транспорта местного никогда не было. Самое популярное средство передвижения - велосипед. В этом плане жители поселка заслуживают восхищения. Надо быть очень сильным и закаленным человеком, чтобы в минус 15 мчаться по поселку на велосипеде! Я б так не смогла. А здесь этим никого не удивишь.

Велосипед в Елизово - самый популярный транспорт независимо от погоды. Фото: Раиса ЮДИНА

- Зато у нас очень хорошее железнодорожное сообщение, - рассказывает Валентина. – Особенно сейчас, когда пустили «Штадлеры» (скоростные электрички – Ред.). Дорога до Минска – час двадцать - красота!

Елизовская средняя школа. Фото: Раиса ЮДИНА

«За квартиру по кредиту выплачиваем 7 рублей каждый месяц»

Елизовскую школу мне показали как здание с историей – часть ее была построена еще в 30-е годы прошлого века, недавно отреставрирована. В школе могут много рассказать о выпускниках, которыми гордятся, но братья Александр и Андрей Богдановичи, олимпийские чемпионы по гребле – самые знаменитые.

Когда-то семья Богдановичей жила в одной из поселковых пятиэтажек. Здесь это самые высокие постройки (не считая заводских). В основном же Елизово – это частные дома. Одну из улиц, растянувшуюся вдоль речки, местные в шутку называют «наша Рублевка». Дома здесь и правда очень добротные, заборы высоченные. Принадлежат они в основном дачникам. Места здесь очень красивые, особенно летом – кругом сосны, дубы, грибные места, живописная Березина с песчаными пляжами. Что еще надо для спокойного отдыха? Не удивительно, что дома под дачи в Елизово и ближайших деревнях покупают и минчане, и россияне. Поэтому и цены на добротную недвижимость не копеечные. За хороший дом просят не менее 20 тысяч долларов.

В центре поселка частные дома соседствуют с многоквартирными, но одноэтажные постройки - самые многочисленные. Фото: Раиса ЮДИНА

Об этом мне рассказала многодетная мама Кристина. Недавно она родила третьего ребенка, получила материнский капитал 22 тысячи рублей, и теперь думает с мужем, куда вложить эти деньги, чтобы не обесценились, пока ребенок вырастет.

- Смотрим предложения по домам. Просто сруб с крышей стоит тысяч семь долларов. За мало-мальски пригодный к жизни просят тысяч девять, хотя это может оказаться развалюха. Но куда-то же деньги надо вкладывать. А куда, если не в жилье? – рассуждает молодая мама.

Хороший дом в Елизово стоит недешево. Фото: Раиса ЮДИНА

Сейчас семья живет в двухкомнатной квартире, построенной 10 лет назад по льготному кредиту на 40 лет. Если первые годы платили ежемесячно около 100 долларов, то сейчас выплата по кредиту, можно сказать символическая – 7 рублей в месяц. После рождения третьего ребенка 75% погасило государство.

Железная дорога в Елизово - это и удобное сообщение, и рабочие места. Фото: Раиса ЮДИНА

«Рожать едем в Бобруйск или Осиповичи – там хорошие новые роддома»

Детей на улице я особо не заметила - как и все современные школьники, они предпочитают жить виртуальным общением. Но заниматься чем-то творческим после школы они не против.

- В поселке есть музыкальная школа, в клубе - православный кружок, танцевальный. Надеемся, что возобновят занятия в кружке рисования – дочка хорошо рисует и ей хочется заниматься. Была секция таэквондо, но аренда оказалась для них высокой, и они в Бобруйск уехали, - рассказала молодая мама. – А вообще, у кого есть возможность, возят детей на разные занятия в Бобруйск.

- Это ж неблизкий свет!

- Это ближе чем наш райцентр Осиповичи! Всего 30 километров. И дорога до Бобруйска более быстрая.

- А рожать куда едете? В Бобруйск или в Осиповичи?

- И туда и туда. Я, например, хотела в Осиповичи, но из-за карантина туда не попала. Там год назад открыли новую больницу, все современное, оборудование разное (у нас в районе теперь даже КТ есть!), два родзала, один из них для партнерских родов (хотя я пока не слышала, чтоб кто-то из наших на это осмелился). В старой больнице гинекологическое отделение и родильное были на одном этаже, теперь на разных. В Осиповичах меньше народу, поэтому можно рассчитывать, что будет больше внимания и тебе и ребенку. В Бобруйске тоже хороший новый роддом. Но туда все едут - и Бобруйский район, и Кировский, и Кличевский, и Глуский.

Типовой трехэтажный дом, где живет молодая семья, построен на отшибе в лесопарке. Рядом – заброшенное здание профилактория, которое сейчас выглядит довольно уныло. Надежды на то, что кто-то его выкупит под базу отдыха, пока остаются надеждами.

Квартиры в кредит на 40 лет жители поселка могут купить в таких типовых домах. Фото: Раиса ЮДИНА

Здание профилактория пустует, но жители поселка не теряют надежды что его кто-нибудь выкупит и вдохнет новую жизнь. Фото: Раиса ЮДИНА

Летом в Елизово хорошо отдыхать. Поэтому дачники едут сюда и за тысячу километров. Фото: Раиса ЮДИНА

Если найдутся желающие строить квартиры, к домику-кубику пристроят еще одну такую часть. Фото: Раиса ЮДИНА

Назвать это место новым районом поселка пока сложно - за десять лет неподалеку построили только один многоквартирный дом. Или даже полдома. Яркий оранжевый кубик на фоне сосен смотрится симпатично, но ему как будто чего-то не хватает. Оказывается, это и правда дом с - продолжением - если наберется еще какое-то количество людей, желающих строить здесь квартиры, то к нему пристроят еще одну такую же часть.