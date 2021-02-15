Коронавирус в Беларуси, последние новости на 15 февраля 2021 года: кто может заболеть весной и как COVID-19 принесли летучие мыши

Лучшее средство борьбы с инфекцией - профилактика Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Похоже, специалисты пока никак не могут определиться ни с прошлым, ни с будущим коронавируса. Эксперты зачастую высказывают противоречивые версии и прогнозы, но вот 14 февраля появилась какая-то определенность в вопросе происхождении COVID-19. Стало известно о заявлении члена международной группы специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения, эксперта по болезням животных Питера Дасзака, который считает версию о передаче ковида через летучих мышей наиболее вероятной.

По его словам, вирус мог возникнуть в Юго-Восточной Азии или на юге Китая. Там летучие мыши могли занести его на ферму диких животных, через которых он перешел к человеку. Напомним, ранее эксперты с малой долей вероятности говорили о лабораторном происхождении «короны».

Что касается реальности, то заболеваемость коронавирусом в регионах мира либо снижается, либо держится на определенной планке. Последнее актуально для Беларуси. По данным Министерства здравоохранения за 14 февраля, сутки принесли 1658 новых случаев COVID-19 и 9 смертей. При этом выписано красивое число пациентов - 2222. А с самого начала пандемии в Беларуси обнаружили 268 тысяч 687 человек с положительным тестом на COVID-19, за все время пандемии умерли 1 тыс. 849 пациентов.

А если вернуться к вопросу о будущем, но оно немного пугает. Неутешительный прогноз сделал российский эксперт о том, как поведет себя коронавирус весной. По мнению специалиста, не заразившиеся до сих пор COVID-19 могут подхватить новый штамм вируса весной. Врач-инфекционист считает, что к концу марта-апрелю начнет властвовать новый штамм ковида, и его могут подхватить те, кто до сих пор не переболел коронавирусом. Люди начнут заражаться весной, потому что для них нужна будет меньшая вирусная нагрузка.

Читайте также:

«После коронавируса надо лечить весь организм, не только легкие»: фитотерапевт Евгений Шмерко о травах, которые помогают от болезней и стрессов