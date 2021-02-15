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J:Морс сыграл для влюбленных: как прошел первый за вторую волну коронавируса большой рок-концерт в Минске

Группа выступила с традиционным концертом в Prime Hall ко Дню святого Валентина 14 февраля. В 2021-м J:Морс презентовали новый альбом "Здравствуй,"
Святослав ЗОРКИЙСвятослав ЗОРКИЙ
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14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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