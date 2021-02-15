J:Морс сыграл для влюбленных: как прошел первый за вторую волну коронавируса большой рок-концерт в Минске

14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
14 февраля 2021-го состоялся первый за долгое время большой рок-концерт в Минске - группа J:Морс выступила в Prime Hall.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ