Победы “КАМАКО” в конкурсах «Бренд года» и «Выбор года»

Награды престижного конкурса «Бренд года 2020» были получены в товарных категориях «Майонез» и «Соевый соус». Компания принимает участие в премии с 2010 года и на протяжении 10 лет неизменно подтверждает народную любовь и приверженность потребителей бренду «КАМАКО».

Среди недавно полученных почетных наград еще одна - бренд «КАМАКО» двенадцатый раз подряд подтвердил почетное звание «Майонез №1» по результатам конкурса «Выбор года». Победителем конкурса «Выбор года» компания является неизменно, начиная с 2008 года, ежегодно подтверждая статус эксперта и лидера рынка майонеза в Беларуси.

В ассортименте предприятия представлены такие легендарные майонезы, как «Столичный» и «Кремлевский», майонезы и майонезные соусы с различными вкусами. Продукты представлены на рынке под брендами «КАМАКО», «Деликатье» и «Столица», пользуются стабильным спросом и высоким доверием потребителей благодаря стабильному качеству и отличным органолептическим свойствам.

- Накануне юбилея наша компания завоевала множество почетных наград престижных конкурсов и премий, в очередной раз подтвердив высокий уровень качества выпускаемой продукции, приверженность и доверие потребителей бренду «КАМАКО». В ассортиментном портфеле компании есть всенародно любимые продукты с более чем 20-летней историей - например, легендарный майонез «КАМАКО» «Провансаль Столичный». Продукт пользуется высоким спросом как на белорусском, так и на экспортных рынках и широко представлен на полках магазинов всех форматов - это лучшее подтверждение высоких потребительских свойств, непревзойденного вкуса и высокого уровня качества. Помимо множества почетных наград, ежегодно получаемых на конкурсах потребительских предпочтений в РБ и России, майонез КАМАКО «Провансаль Столичный» трижды, начиная с 2018 года, становился обладателем золотых звезд от международного профессионального жюри конкурса Superior Taste Award в Брюсселе.

Как эксперт рынка соусов, мы ежегодно расширяем ассортимент и создаем новые продукты не только в линейке майонезов, но и других видов оригинальных соусов, которые получили широкую известность и признание в Беларуси и на экспортных рынках. Например, в феврале мы вывели на рынки новую линейку соусов «Деликатье» с яркими вкусами «Сливочно-чесночный», «Сырный», «Грибной» и «Кисло-сладкий». Уверены, что новые продукты обязательно придутся по вкусу потребителям, - прокомментировала заместитель генерального директора по маркетингу Наталья Черник.

Победы компании на национальных и международных конкурсах свидетельствуют о стабильно высоком качестве продукции, успешной бизнес-стратегии и грамотно построенных бизнес-процессах.

Юбилейный год станет для компании отправной точкой для нового витка развития, освоения производства новых продуктов под брендами «КАМАКО», «Деликатье», «Помидюр», совершенствования производственно-технологических процессов и расширения географии экспортных продаж.

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