Фото в кружевной пижаме, скрытые имя и фамилия, сочинение вместо таблицы: 8 главных ошибок при составлении резюме

Какие ошибки не стоит допускать при составлении резюме. Фото: pixabay.com

Рекрутеры внимательно читают каждое присланное резюме лишь при поиске редких специалистов. Или когда откликов на вакансию немного. В остальных случаях резюме просматриваются по диагонали, буквально за несколько секунд. Так какие же ошибки не стоит допускать при его составлении ни в коем случае?

Ошибка 1. Резюме в виде сочинения или эссе

CV (Curriculum Vitae, с лат. «ход жизни» - оно же резюме – Ред.) должно быть структурированным. Потому удобен и при составлении и при изучении вариант с таблицей - в одной колонке указаны даты, а в другой - информация об этом периоде. Резюме-сочинение не стоит отсылать даже на вакансию журналиста, где умение писать тексты входит в обязанности.

В блоке об образовании указываем период учебы, вуз или ссуз, специальность. Не стоит приводить длинный список всех посещенных курсов, тренингов и семинаров - только самые важные для этой вакансии.

Опыт работы. В хронологической последовательности приводится информация о местах работы (лучше, начиная с последнего, ведь до конца CV могут и не дочитать): период работы, название предприятия, сфера деятельности, должность, обязанности.

Стоит рассказать и о дополнительных навыках, которые могут заинтересовать потенциального работодателя: знание языков, иных компьютерных программ, наличие водительского удостоверения и т.д. А в конце можно указать качества, которые отличают вас от других, и почему эта вакансия вас заинтересовала.

Кстати, чаще всего на сайтах по поиску работы шаблон резюме достаточно удачен. Его можно взять за основу.

Ошибка 2. Одно и то же резюме на разные вакансии

Хороший тон – в начале резюме указать вакансии, на которые претендуете. Рекрутеру не придется ломать голову, что же хочет этот соискатель. Недоумение вызывает, когда в заголовке резюме указана одна вакансия, а прислано оно на другую. Например, на вакансию SEO-специалиста кандидат присылает резюме, в котором указано, что он ищет работу офис-менеджера. Хотя потом из текста резюме становится понятно, что у него все-таки есть опыт в SEO-продвижении. Но дочитает ли рекрутер до этого места?

Свое резюме надо обязательно адаптировать под требование конкретной вакансии, расставляя по-разному акценты. Обратите внимание на компетенции, указанные в объявлении, они должны быть и в вашем резюме. Например, если ищут специалиста, основной обязанностью которого будет работа в Adobe Photoshop, то и из CV должен быть понятен ваш опыт работы в этой программе. В резюме, отправленном на вакансию бухгалтер по зарплате, основной акцент должен быть сделан на опыт по расчету зарплаты, но при этом остальные участки бухучета, на которых вы работали, тоже укажите.

Ошибка 3. Неправильно подобранная фотография

Ваше изображение в CV должно быть обязательно. Каких только фото не доводилось видеть HR-менеджерам! Кандидат на фоне моря под пальмами – это самое безобидное. Хоть не в купальнике – и на том спасибо. Фото с улетной вечеринки с бокалом вина, на мотоцикле в полной амуниции и в шлеме, и даже в постели - портрет на фоне подушки, ночная рубашка с кружевом… Вакансии, на которые откликались эти кандидаты не предполагали ни работу в качестве аниматора, ни езду на мотоцикле! Фотография из паспорта – тоже не самый лучший вариант. Все-таки должен быть виден живой человек. Поэтому – выбираем золотую середину!

Ошибка 4. Указывать только должность, не раcкрывая обязанности

Опыт работы – это самый важный блок. Здесь недостаточно просто перечислить: дата – предприятие - должность. Именно этому разделу наниматель уделяет самое большое внимание. Чтобы найти наиболее подходящего работника, количество совпадений в опыте работы кандидата с требованиями вакансии должно быть максимальным. Поэтому, кроме названия компании, указываем сферу ее деятельности, свою должность и кратко рассказываем о своих обязанностях, в том числе о полномочиях, ответственности, количестве подчиненных, достижениях.

Приводить выдержки из своей должностной инструкции также будет ошибкой: длинно, скучно, не информативно.

Ошибка 5. Пустое резюме

Этим грешат студенты и выпускники вузов. Понятно – опыта работы нет, вроде бы и писать, кроме как о периоде учебы, не о чем. Но работодателю присвоенная квалификация, например экономиста или маркетолога, ничего о вас не скажет. Чтобы заинтересовать, можно рассказать о полученном опыте во время практики (ведь в университете же она была!), возможно, тема вашего диплома, курсовых перекликается с данной вакансией, или вы участвовали в студенческих конференциях, или есть другие учебные заслуги.

Если вы где-то подрабатывали не по специальности – об этом обязательно сообщите. Ведь молодой человек, который хоть где-то работал, уже понимает, что такое рабочий процесс, ответственность, ему уже пришлось налаживать рабочие коммуникации.

Ошибка 6. Отправлять CV без сопроводительного письма

Часто решающую роль в приглашении на интервью играет именно сопроводительное письмо. Поэтому не достаточно написать: «Меня заинтересовала ваша вакансия». Буквально в нескольких предложениях (если более длинное - не дочитают) надо рассказать, почему вы хотите здесь работать и именно вас надо пригласить на встречу. Особенно важно сопроводительное письмо для соискателей без опыта работы и для тех, кто хочет сменить специальность, сферу деятельности.

Ошибка 7. Указывать ссылку на резюме

Правило хорошего тона – экономить время другого. Поэтому, отзываясь на вакансию, ваше резюме должно быть прямо в отклике. Нельзя, указывать, что «мое CV можно посмотреть на моем сайте». Не должно быть ссылок, дополнительных вложенных файлов. Рекрутер не будет все это открывать! Исключение – ссылка на портфолио, на ваши работы: это даже будет вашим плюсом.

Ошибка 8. Слишком засекречивать сведения.

Можно объяснить, почему соискатель не указывает свои фамилию-имя, название предприятия. Далеко не все хотят, чтобы нынешний наниматель знал, что работник ищет себе новое место. HR-менеджеры резюме, в котором скрыты все имена и названия, чаще всего вообще не просматривают.

Поэтому все-таки стоит указать хотя бы свое имя. Обязательно - способы связи (телефон, e-mail). Желательно семейный статус, возраст (даже несмотря на возможный эйджизм). Если указывать название компании, где сейчас работаете, совсем не хочется, то укажите о ней хоть какую-то информацию: сфера деятельности, частная или государственная, насколько крупная.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему нет отклика работодателя?

Причина может быть совсем не в том, что ваше резюме не заинтересовало. Возможно, откликов было столько много, что до вас просто очередь не дошла. Может компания переиграла и отказалась от приема на работу нового специалиста вообще или на какой-то срок отложила поиск.

А может быть вариант, когда ваше CV пока в резерве и наниматель думает, стоит вас приглашать (читай: тратить на вас время) или нет. Поэтому самый верный вариант: через несколько дней после отправки резюме --перезвонить. Возможно, именно этот звонок убедит нанимателя пригласить вас на собеседование. В противном случае, прокомментируют, почему вас не рассматривают на эту должность. И причина может быть не только в том, что у вас недостаточно опыта и знаний, а наоборот – вы слишком хороши для вакансии, и вам на этой должности будет просто скучно.

И СМЕХ И ГРЕХ

«Не злоупотребляю кофем в рабочее время»

Вспомнили приколы из просмотренных резюме.

Вакансия: специалист по продажам.

Из опыта работы.

- Должность: продавец-консультант, обязанности: продажи и консультации

Вакансия: системный администратор.

Из сопроводительного письма:

- Не злоупотребляю кофем в рабочее время.

Вакансия: системный администратор.

Из сопроводительного письма:

- Мои положительные качества – умен, красив. Отрицательные – слишком умен, слишком красив.

Вакансия: специалист по продажам.

Из сопроводительного письма:

- Хочу кушать! Я обычный человек с обычными мыслями и жизнь прожил самую обыкновенную. Мне не поставят памятник, имя мое скоро забудется, и все же я познал любовь, и мне этого достаточно.