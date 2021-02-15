«Заказывала на Wildberries вещи, при возврате потеряла 20 рублей»: белорусы жалуются на расчеты этой площадки - вот что отвечают продавцы и чиновники

В Wildberries говорят, что цены в белорусской валюте носят информационный характер для удобства покупателей. Снимок носит иллюстрационный характер Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Многие белорусы давно привыкли совершать покупки в интернете, а пандемия сделала такую форму шопинга еще более востребованной. Однако некоторое время назад покупатели ретейлера Wildberries стали жаловаться - причем сразу на два момента. Во-первых, указанная на сайте стоимость покупки - а определяется она и российских, и белорусских рублях – оказывается ниже той, которую по факту уплачивает покупатель. Есть и еще один аспект, с которым столкнулась минчанка Алена.

- Поскольку Wildberries сейчас стал работать только по предоплате, я завела карту рассрочки одного из банков, с которой оплачивала покупки: в случае, если вещь не подошла и я ее возвращала, могла контролировать возврат денег. Сейчас цены, которая указываются на сайте, носят приблизительный характер. Не так давно я заказала себе юбку - было написано, что стоит она 139 рублей, а сняли с меня 145 рублей 91 копейку. Разница заметная. Увы, юбка мне не подошла, я была вынуждена ее вернуть. Каково же было мое удивление, когда на карту мне возврати не 145,91 рубля, а 137 рублей 37 копеек. И это не единственный случай: я заказывала себе кардиган, но тоже не подошел, вернула и его. Стояла цена - 220 рублей, в итоге с меня сняли 229 рублей. Но вернули на карту 217. Итого: вещи я не купила, а в результате двух несостоявшихся покупок я потеряла больше 20 рублей, - эмоционально констатирует Алена.

К слову, в конце декабря 2020 года руководитель пресс-службы Wildberries Валерий Прокопьев сообщил следующее.

- Цены в белорусской валюте носят информационный характер для удобства покупателей, - сказал представитель популярного маркетплейса.

На практике это означает, что согласно Правил пользования торговой площадкой Wildberries сайта by.wildberries.ru договор купли-продажи заключается в национальной валюте Российской Федерации, то есть в российских рублях. При этом для белорусских покупателей ориентировочная цена товара может указываться в валюте Республики Беларусь.

МАРТ: ЗАКАЗ ТОВАРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли пояснили несколько важных аспектов. Во-первых, уже с конца декабря 2020 года торговая площадка изменила порядок своей работы.

- Заказ товаров с территории Республики Беларусь осуществляется через доменное имя www.by.wildberries.ru, владельцем которого является российский продавец ООО «Вайлдберриз», - говорится в комментарии МАРТ.

Это означает, что если вы оформляете заказ на сайте www.by.wildberries.ru, то с юридической точки зрения покупаете товар в России со всеми вытекающими последствиями - возникающие вопросы нужно разрешать, основываясь на российских законах.

- Действие нормативных правовых актов Республики Беларусь, регулирующих отношения между покупателями и продавцами при осуществлении розничной торговли по образцам, в том числе посредством сети Интернет, не распространяется на деятельность интернет-ресурса by.wildberries.ru. Заказ товаров на указанном интернет-ресурсе осуществляется с учетом требований российского законодательства; данная информация размещена в разделе Правила продажи товаров в интернет-магазине Wildberries, - подчеркивают в МАРТ

То есть в проблемных ситуациях обращаться нужно к владельцу торговой площадки Wildberries. Им является ООО «Вайлдберриз» (юридический адрес: 142715, Московская область, Ленинский район, деревня Мильково, владение 1, e-mail: sales@wildberries.ru). Если разрешить ситуацию полюбовно не удалось, то обращаться белорусам нужно не в отечественные контролирующие ведомства, в Роспотребнадзор.

НАЦБАНК: ПРИ ПОКУПКЕ БАНК СНАЧАЛА СОВЕРШАЕТ ОБМЕН ПО ВНУТРЕННЕМУ КУРСУ, А ПОТОМ ПЕРЕВОДИТ ДЕНЬГИ

- При проведении расчетов между физическим лицом – резидентом и юридическим лицом – нерезидентом имеет место валютная операция. Банк-эмитент осуществляет перевод денежных средств со счета клиента в пользу организации торговли (сервиса), совершая при этом валютно-обменную операцию, поскольку счет клиента открыт в белорусских рублях. Осуществление валютно-обменной операции позволяет обеспечить перечисление российских рублей в пользу организации торговли (сервиса) за реализуемый ею товар, - констатируется в комментарии Национального банка Беларуси.

Это означает, что когда вы совершаете покупку на Wildberries, ваш банк, с карты которого вы оплачиваете, сначала проводит валютно-обменную операцию: белорусские рубли переводятся в российские по внутреннему курсу банка и (или) обменному курсу, установленному платежной системой. Только после этого проводится платеж. В результате справочная цена может отличаться от фактической. В Нацбанке подчеркнули: если открыть карту в российских рублях, то конвертации, а, значит и потерь, вызванных курсовыми разницами, не будет.

ЗВОНОК В ТЕМУ

«ПЛАТЕЖ ПРОВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ БАНКОВСКИХ ДНЕЙ - КУРСЫ МОГУТ СИЛЬНО ИЗМЕНИТЬСЯ»

Мы обратились в тот банк, пользуясь картой которого Алена, не купив ни одной вещи, потеряла больше 20 рублей.

- Понятно, что в случае оплаты Wildberries банк переводит белорусские рубли в российские по своему внутреннему курсу. Как его можно узнать и по какому курсу производится возврат?

- Когда осуществляется покупка на каком-либо сайте, то курсы берутся на день, когда проходит оплата товара. Но окончательный курс принимается только тогда, когда это оплата проходит по счету, а проходить по счету она может в течении трех рабочих дней. То есть у вас списывается сначала одна сумма, потом, когда операция прошла по счету, курс мог уже измениться и быть другим. На этом можно как заработать, так и потерять. Когда сумма возвращается, логика аналогичная: когда возврат делали, то курс был один, а когда операция проходит по счету он уже изменился. Причина подобных ситуаций именно в том, что операция проходит по счету в течение трех рабочих дней.

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