Как в Беларуси правильно и быстро отправить письмо в СИЗО и что можно слать в изолятор почтой

Тем, кто находится в СИЗО, можно отправлять не только письма, но и красочные открытки, наклейки и раскраски.

Последние полгода белорусы особенно активно пишут письма в СИЗО - как своим родственникам и друзьям, так и просто незнакомым людям, которые оказались под стражей в связи с протестами в стране. Многие хотели бы тоже написать, но не знают, как это правильно сделать. Мы узнали про письма, телеграммы, переводы. бандероли и посылки.

Письма

- Пересылка конвертов 1-го класса осуществляется в приоритетном порядке. И вес его может составлять до 100 граммов, то есть в него можно вложить, например, очень толстое письмо или несколько открыток. На конверте 1-го класса есть номер, по которому на сайте Белпочты можно отследить, где сейчас находится письмо. Такие конверты есть разных размеров, продаются в почтовых отделениях или в магазине на Главпочтамте.

- В конверт с обычной маркой А может весить до 20 граммов (обычно это письмо на тетрадном листике, два пустых листа и конверт для ответа). Если положить туда запасных конвертов, наклеек и открыток, то за каждые следующие 20 граммов нужно доклеить марку в 5 копеек (ее еще называют «морковка»). Кроме стандартных марок по Беларуси можно покупать художественные и клеить их на чистый конверт.

В конверте 1-го класса (любого размера) можно пересылать до 100 граммов и дополнительных марок не нужно.

Вместе с письмами можно пересылать и наклейки. Фото предоставлено читательницей "КП".

- Чтобы человек, находящийся в СИЗО, смог ответить на письмо из-за границы, ему нужны международные марки. Эти марки, а также приоритетные конверты для пересылки авиасообщением, можно вложить в письмо.

- Для тех, кто живет заграницей или у кого нет времени отправить бумажное письмо, может воспользоваться сервисом Письмо.бел. Так можно онлайн, не выходя из дома, отправить весточку в СИЗО.

- Тем, кто находится под стражей, можно отправить телеграмму. В отделении Белпочты или Белтелекома заполняете бланк, где указываете данные и текст телеграммы - в послании допустимо 300 слов. Или еще проще, с квартирных телефонов - позвонить телефону службы приема телеграмм 166 с 07.00 до 22.00, и телефонист все запишет. деньги включат в счет за телефон, в среднем телеграмма с поздравлением, например, обойдется в 4-6 рублей.

- Заключенному можно отправить посылку (вес больше 2 кг) или бандероль (вес до двух 2 кг). Нужно помнить, что в разных учреждениях разные правила, где-то посылки входят в общую сумму передач, где-то – нет. Лучше всего посоветоваться с близкими человека, нужна ли ему передача, либо спрашивать напрямую в письме. В посылку нужно вложить перечень того, что отправляете с весом каждой вещи или продукта. Также нужно написать фамилию заключенного, свои данные, поставить дату и подпись. Каждый продукт нужно упаковать в прозрачные пакеты, колбасу нарезать. Скоропортящиеся продукты нельзя. Какие продукты можно передавать, лучше уточнять в самом учреждении. Конфеты необходимо доставать из упаковок, чай в пакетиках - из фольгированного конвертика. Кто-то пересылает не только продукты, но вещи: карандаши, раскраски, журналы, носки. Женщинам еще пересылают косметические маски для лица, кремы, средства гигиены. При отправке посылки нужен паспорт.

- Заключенному можно делать денежные переводы, тоже через почту. На эти деньги человек может купить что-то в тюремном магазине. И еще момент, который отмечают те, кто сам побывал в такой ситуации. Письма, говорят, иногда почему-то не доходит. А деньги передают обязательно, и в переводе можно указывать имя отправителя - будет и перевод, и привет от вас.

Что можно и что нельзя делать с письмами?

- Кто-то пересылает людям, находящимся под стражей, не только письма, но и забавные стикеры, раскраски, чистые конверты, красочные открытки. Накануне 23 февраля и 8 марта можно прислать чистые тематические открытки. Так человек сможет поздравить своих близких, даже находясь в СИЗО.

- Кто-то рассказывает в своих письмах последние новости. Кто-то пишет о своей жизни, о том, как провел свой день. Можно узнать увлечения человека, находящегося под стражей. Если он любит, например, футбол, то можно рассказать ему последние результаты матчей его любимых команд. Если любит искусство - поговорить с ним об этом. Любит Париж, Рим - отправить красочные открытки с изображением этих городов.

- Письмо некоторые обрызгивают духами. Человек услышит любимый аромат и порадуется даже такой мелочи.

- Нельзя пересылать книги. Одной минчанке вернулся из СИЗО отправленный конверт, в который она вместе с открыткой вложила блокнот для йоги и небольшую раскраску. На конверте было помечено ручкой: "книги не принимаются". Блокнот с напечатанной в ней информацией был принят за книгу.

Кому написать?

Увы, у многих есть печальный ответ на этот вопрос. Но если хочется просто поддержать человека, который сейчас в заключении, можно, например, заглянуть на сайт https://politzek.me - он создан для поддержки политзаключённых Беларуси.