Что выгоднее: своя машина или каршеринг?

Каршеринг пришел в Беларусь летом 2017-го, хотя в соседних Вильнюсе, Варшаве и Москве это слово уже давно не резало слух горожан. Первая компания, которая открыла каршеринг в Минске, начинала буквально с десяти машин. Но было очевидно сразу: услуга понравится горожанам. Так и случилось. Сейчас в парке крупнейшей каршеринговой компании Беларуси Anytime более 500 автомобилей. А вместе с другими каршерингами в Минске теперь доступно около тысячи машин, количество же клиентов исчисляется десятками тысяч.

СПРАВКА «КП»

Каршеринг - это когда одной машиной пользуются разные люди. Это что-то среднее между краткосрочной арендой автомобиля и обычным такси - только водителем являешься ты сам. Ближайшее свободное авто ищут через приложение. А дальше - открыл, сел, поехал! Оплата - поминутная, деньги списываются с карточки. Открывается и закрывается машина - через смартфон.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ И СКОЛЬКО СТОИТ

Воспользоваться услугой может любой, у кого есть водительские права со стажем от 1 года и банковская карта. Но сначала надо зарегистрироваться в системе: ввести свои данные в приложение и сфотографировать права и страничку паспорта. Все данные клиентов конфиденциальны и не передаются третьим лицам! После одобрения заявки (на это уходит примерно 15 - 20 минут) можно пользоваться сервисом.

Дальше в приложении необходимо найти ближайшую машину и бесплатно забронировать ее на 15 минут. За это время надо подойти к машине, открыть ее через приложение. Сервис рекомендует всегда фотографировать авто до и после аренды. Так вы подтвердите ее состояние во время вашей аренды. Если все в порядке - нажать «Начать поездку», завести машину и ехать куда нужно. Цена вопроса - 27 - 35 копеек в минуту в зависимости от времени суток и дня недели. Есть возможность поставить поездку в режим ожидания за 7 - 9 копеек в минуту, чтобы машину никто не перебронировал, например во время посещения магазина.

Для регулярных поездок есть «Проездные пакеты» минут, которые можно использовать от 1 до 30 дней. Плюс «Проездного» в том, что цена минуты дешевле и все марки авто, включая премиум, стоят одинаково. Еще один приятный момент - системы бонусов и прочее. Например, бонусы тем, кто по дороге заправил машину. Бонусы зачисляются на виртуальный счет, их можно потратить на собственные поездки.

- Бонусы - очень популярная штука. Например, только за последние три месяца мы начислили своим клиентам около 200 000 бонусных рублей. Сюда входят бонусы за регистрацию по рекомендации друга, бонусы за заправку, и это не считая компенсации стоимости самого топлива, - рассказал «Комсомолке» генеральный директор Anytime Максим Медников. - Один из наших клиентов за год заправил машину более 1000 раз, за что получил 5000 бонусных рублей.

Один из бонусов - за привлечение нового клиента. Например, если ваш друг зарегистрировался по вашей ссылке, бонусы получат оба.

- Наш рекордсмен за последний квартал пригласил по реферальному коду 663 человека, за что получил в общей сложности 3978 бонусных рублей, - рассказал Максим Медников.

Еще только в Anytime есть бонусы для держателей карт Visa, особенно если это карта Приорбанка. При привязке карты Visa клиент получает 10 бонусных рублей (а если это Visa Приорбанка - 15 рублей). А еще для владельцев Visa есть кешбэк - 10% с каждой поездки (если Visa Приорбанка - 15%).

ПЛЮСЫ КАРШЕРИНГА

Самый главный: кроме оплаты по тарифу, больше никаких расходов нет. Обслуживание машины, ее мойка, заправка, переобувка резины, оплата пошлин, налогов, страховок и техосмотров - это забота каршеринговой компании. Бесспорный плюс каршеринга - машину можно оставить на любой городской платной парковке, помеченной желтым щитом.

Чаще всего поездки на каршеринге обходятся дешевле, чем на такси, особенно в час пик или при плохой погоде, когда в такси действуют повышающие коэффициенты.

Найти машину в пешей доступности обычно тоже не составляет труда благодаря огромному парку.

Кстати, ездить на каршеринговых машинах можно куда угодно в пределах Беларуси, но заканчивать поездку можно только в Минске и в некоторых пригородах, например Боровлянах, Колодищах, Соколе, Сенице, Заславле, Фаниполе (подробно - в приложении сервиса). В режим ожидания машину можно ставить в любой точке страны.

ОГРАНИЧЕНИЯ КАРШЕРИНГА

Для многих серьезный барьер – это боязнь попасть в ДТП.

- Для тех клиентов, которые хотят обезопасить себя от возможных последствий при ДТП, мы придумали специальный тариф Zero. Цена минуты в нем выше стандартного тарифа, но в случае ДТП даже по вине клиента, никаких штрафов и дополнительных выплат не последует, - пояснил Максим Медников.

И если клиент попал в ДТП, но вина не его – все вопросы по урегулированию берет на себя компания. В случае вины клиента на тарифе Zero также не будет никаких выплат. На стандартном тарифе при отсутствии грубых нарушений, клиент выплачивает фиксированный штраф, который ниже стоимость ремонта. Драконовские меры прописаны исключительно для самых злостных нарушителей - их могут попросту заблокировать в сервисе.

- Когда клиент грубо и очень серьезно нарушил ПДД, условия аренды и подверг риску жизнь и здоровье других участников ДТП, имущество или репутацию компании, - рассказал «Комсомолке» Максим Медников из компании Anytime.

Категорически запрещено в каршеринге:

— садится за руль под действием алкогольных, наркотических, психотропных веществ;

— передавать управление авто или свои аккаунт другому человеку;

— сознательно управлять автомобилем без прав или с просроченными правами;

— устроивать гонки, дрифт или погоню в лучших традициях «Форсажа»;

— покидать место ДТП.

Еще один ограничивающий фактор – это опасение, что что-то случится с авто или попадешь на штраф от компании. Здесь важно понимать, что каршеринговым автомобилем пользуется не один человек, а многие. Важно соблюдать культуру коллективного использования и оставить авто в том же состоянии, в котором начал аренду. Поэтому в каршеринге запрещено перевозить животных без переносок, оставлять мусор в салоне или курить. Все эти правила четко прописаны в многостраничном «Договоре присоединения», с которым можно ознакомиться до начала аренды.

Если соблюдать эти простые правила – поездки будут комфортными и безопасными. В случае несоблюдения – компания вынуждена принять меры. Правда, сотрудники каршеринга всегда подчеркивали, что стараются максимально лояльно относиться к проблемным ситуациям.

СЧИТАЛКА «КП»

Сравниваем, что выгоднее

Не будем фантазировать, не будем моделировать ситуации, возьмем опыт реального человека. Минчанин Дмитрий Волотко пользуется каршерингом уже больше двух лет практически ежедневно. Он посчитал свою статистику за 2020 год:

- Всего за прошлый год я проехал на каршеринговых автомобилях 4645 километров. Чаще всего пользовался Anytime, так как именно их авто чаще всего оказывались поблизости. В результате за год за аренду каршеринга я отдал 1532 рублей с копейками. Если учесть, что три месяца в 2020-м я беззаботно рассекал на скутере, то в месяц получается 170 рублей. Важно понимать, что примерно каждая 12 поездка для меня бесплатная, потому что я залил топливо и мне накинули бонусных рублей на счет. Кстати, если я не тороплюсь и по пути есть заправка, при выборе двух одинаковых автомобилей я выберу тот, что с пустым баком. И помог сервису, и через весь город бесплатно проехал - таков мой принцип.

А теперь посчитаем, сколько денег потратил бы Дмитрий, если бы этот год ездил только на собственном автомобиле. Для чистоты эксперимента представим, что у него такой же Volkswagen Polо, как и те, что в основном используются в минских службах каршеринга. Машина годовалого возраста, с пробегом 50 тысяч км. И вот из чего состояли бы расходы.

1. Потеря в цене. По словам автоэкспертов, за год такая машина сама по себе потеряет в цене примерно $1000

2. Топливо. Средний расход по городу - 7 литров 95-го бензина на сотку. На пробег в 4645 километров Дмитрию пришлось бы заправить 325 литров топлива. На это бы ушло 590 рублей (на день выхода материала).

3. Обслуживание машины. Годовалая машина будет на гарантии, а значит, обслуживать ее нужно только в официальном сервис-центре. Как минимум единожды придется поменять масло и фильтры. Это обойдется примерно в 240 рублей.

4. Зимняя резина. Комплект неплохой резины обойдется в $200 плюс шиномонтаж.

5. Страховка на год - 35 евро.

6. Всякие мелочи вроде моек, платных парковой и зимних омываек - допустим, 150 рублей.

Переводим все в рубли и получаем 4210 рублей. Напомним, Дмитрий потратил в год на каршеринг 1532 рубля.

- Каршеринг - несомненно, удобная и выгодная вещь, - резюмирует Дмитрий. - Правда, подойдет он не для всех случаев. Например, если семья с детьми, когда машина превращается в склад детских игрушек, колясок, автокресел и прочих нужных вещей. Во-вторых, на каршеринговой машине невыгодно ездить далеко за город или в другие города. Тут дешевле арендовать машину на сутки в прокате.

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