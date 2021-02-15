А1 собирает TikTok Family и ищет кота-блогера

Амбассадорами бренда на этой площадке, кроме кота, также станут пять тиктокеров разных возрастов. Заявки на участие в кастинге принимаются до 21 февраля включительно.

Создание контента для соцсети под брендом А1 будет для отобранной команды постоянной и оплачиваемой работой. Главным в TikTok Family, как и в любой семье, где есть домашние животные, будет именно питомец. Вместе с котом шанс представлять компанию на одной из самых популярных мировых платформ получат пять блогеров, готовых примерить на себя разные образы.

Первый – милая девушка 21-25 лет, которая про команду А1 рассказывает так, что всем хочется стать ее частью. Второй типаж – энергичный парень 25-30 лет, к которому всегда можно обратиться с вопросами про мобильный и домашний интернет, банкинг или другие финансовые приложения и получить простой и понятный ответ. Третий образ – герой или героиня из инклюзивной среды либо старше 50 лет, которые рушат любые стереотипы и вдохновляют на это своим примером других людей. Четвертый персонаж – человек 15-20 лет с необычным имиджем, для которого мода и тренды на первом месте. Пятый типаж – весельчак 20-25 лет, который может отлично пошутить даже про услугу переоформления телефонного номера.

Для участия в кастинге в TikTok Family А1 нужно заполнить анкету, прикрепить к ней актуальные фотографии, а также ссылку на видео в TikTok, которое могло бы стать первым постом в официальном аккаунте A1. Следите за подробностями в соцсетях А1.