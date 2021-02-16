Драматург Давыдько, поэты Гайдукевич и Латушко, романист Северинец: кто из белорусских политиков открыл в себе литературный талант

Политики пишут стихи, пьесы, романы и мемуары. В коллаже использованы фото Святослава Зоркого, Павла Мартинчика, Юрия Беленького, Ольги Северинец и export.by

Драматург Геннадий Давыдько

Депутат парламента и председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько перед политическим этапом своей карьеры служил актером и режиссером в Купаловском театре, позже был его директором. Но всегда умел работать со словом. Поначалу - с юмористическим. Его миниатюры исполняли со сцены Илья Олейников и Юрий Стоянов (в том числе в телепередаче «Городок»), Ян Арлазоров и Юрий Гальцев. Худрук театра «Христофор» Евгений Крыжановский в своей книге «От аншлага до «Аншлага» заметил: «Гена сам пишет неплохие юмористические рассказы и даже был победителем Республиканской юморины в этой номинации».

Из-под пера Давыдько вышло немало рассказов, стихов и пьес. Спектакль по его пьесе «Звезды седьмого неба» несколько лет шел на сцене Национального академического театра имени Горького, а в этом году сдан одноименный мультфильм.

По поводу литературного таланта Геннадий Брониславович говорил так (цитату приводит сайт «Белой Руси»):

- Чем больше человек открыт, тем он талантливее. Но нужно еще уметь открыть душу. В чем опасность этого процесса? В душу могут плюнуть, и с этим придется жить. Как говорил великий писатель Василий Шукшин, хорошие писатели вырастают не из тех, которые во дворе всех били, а из тех, которых били…

В 2015-м - в то время Давыдько возглавлял Белтелерадиокомпанию - в Минске небольшим тиражом вышла его книга «Лов слов: стихи, миниатюры, фразы». Презентация состоялась в Национальной библиотеке Беларуси.

По пьесе Геннадия Давыдько поставили спектакль и сняли мультфильм. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Автор отметил в предисловии: «Вдохновение абсолютно вне моей власти. Стихи, миниатюры, фразы записывались, когда они сами этого хотели, и им абсолютно безразлично было мое желание... Но случались и счастливые совпадения, когда надо было написать тексты для песен, спектаклей, концертов, по какому-либо другому поводу, а получалось нечто, на мой взгляд, вполне приличное, что и сейчас перечитать не стыдно. Но вот уже лет двадцать стихи не пишутся. Прошел мой косяк, и бесполезно закидывать сети. Значит, надо подвести черту: опубликовать и поставить точку... Слукавил - запятую. Буду очень рад, если книжка вам понравится».

Вот, скажем, несколько впечатливших фраз и афоризмов из этой книги: «Нагнись к навозной куче - пойми, что ты лучше», «Если ты за целый день ничего нового не открыл, то вечером открой хотя бы бутылку водки», «Если в вашем ближайшем окружении никто не знает, сколько стоит пустая бутылка - поздравляю. Вы - элита».

На сайте «Белой Руси» есть сообщение о том, что в мае 2020 года Геннадий Давыдько написал биографическую повесть, посвященную юбилею лучшего друга - директора компании «Морозпродукт» Сергея Добудько. Пока книга, вероятно, не увидела свет.

Тем временем почти 2400 читателей зашли на страничку Геннадия Давыдько на сайте Стихи.ру. Тут он разместил 27 произведений, написанных с 2007-го по 2018-й. В их числе - сказка-пьеса «Формула добра», шуточные и иронические стихи, пародии, гражданская и философская лирика. Вот несколько из них.

Автопортрет

Я не люблю свое лицо.

Оно мне чем-то неприятно.

Глаза подернуты ленцой,

Густые брови, нос невнятный,

И подбородок не мужской,

И губы тонкие излишне.

А лоб: как будто бы доской

Его выравнивал Всевышний.

Я не люблю свое лицо.

Оно мне сильно примелькалось.

И я готов не быть отцом,

Чтобы оно не повторялось.

Его угрюмо и озлобленно

Ношу я двадцать лет и зим.

Но не люблю его особенно,

Когда в душе любуюсь им.

Я вечен

О, как рассудить: что есть благо, когда все вокруг - это чудо!

Под небом иду, как под флагом, туда, в никуда, ниоткуда...

Все, кажется, близко и просто, продуманно и симметрично.

И в каждой молекуле - космос, и все во вселенной вторично.

Но я был наследником первым Христа, Магомета и Будды.

Я слеплен из праха и спермы, поэтому вечен... О, чудо!

Правда

Сколько есть на свете правда,

Столько правду попирают.

Сколько есть на свете правда,

Столько лет ее скрывают.

Сколько есть на свете правда,

Столько правдою карают.

Сколько лет за правду правды

Убивают, умирают…

Сколько есть на свете правда,

Столько мы в нее плюем.

Сколько есть на свете правда,

Столько нет ее.

Поэт-академик Анатолий Рубинов

Ученого-физика Анатолия Рубинова в научных кругах называют родоначальником лазерной физики - он автор более трех сотен научных работ и 60 изобретений в этой области. Кроме успешной научной деятельности, Анатолий Николаевич построил карьеру и в политике. В 2006 - 2008 годах он занимал пост первого замглавы Администрации президента, затем был зампредом Совета Республики, а позже, в 2012-м, на два с лишним года стал его председателем.

Еще до прихода в политику доктор физико-математических наук заявил о себе как поэт. Сборник стихов Рубинова «Гори-гори, свеча зажженная» вышел скромным тиражом в 2004 году - к 65-летию автора. А вот два следующих сборника - «Вот она, наша жизнь» и «Сердце и память» - в 2010-м издали тиражом по тысяче экземпляров каждый с поддержкой Министерства информации.

Анатолий Рубинов выпустил две книги своих стихов. Фото: photo.bymedia.net

Сборник «Сердце и память» - это 224 страницы в твердом переплете. Аннотация гласит: это лирическая «исповедь автора об окружающем мире. Многие строки наполнены трепетным чувством любви к родине, женщине, белорусской природе, философскими размышлениями о нашей жизни».В книге «Вот она, наша жизнь» на 176 страниц в мягкой обложке, согласно аннотации, «ярко выражена гражданская позиция автора, который предлагает читателю погрустить и посмеяться, вспоминая события недавнего прошлого. События, которые повлияли на судьбу каждого из нас и во многом изменили ход мировой истории».

«Ох, народ ты наш, народ!»

Ох, народ ты наш, народ,

Ох, народище!

Из полтысячи пород -

Одна породища!

Наш один - за ихних двух -

Только дай борща...

И раз в двадцать крепче дух...

Из туалетища.

У всех у нас своя дорога,

И беды - горести свои,

Но задержитесь, ради бога!

Пред вами нищая стоит...

Но верю я, что хватит силы -

Еще прекрасней и умней

Воспрянет новая Россия,

Не надо милостыни ей!

Год нашей Победы

Вдаль ушли военные года,

Жизнь мелькает, словно кинолента,

И лишь вспыхнет память иногда

У плиты гранитной монумента.

Глядя в прошлое сквозь толщу лет,

Помним мы и радости, и беды,

Но, наверное, на целом свете нет

Ничего сильнее радости Победы...

Прежний век ушел, прошли года,

Но борьбе людской нет ни конца ни края,

И сегодня так же, как тогда,

Тот, кто крепче духом, побеждает.

И сегодня побеждает тот,

Кто народ сплотил в семье единой,

Тот, кто видит далеко вперед,

И не дрогнет в тяжкую годину.

Потому вперед страна ушла -

Что в руках надежных было знамя.

И пусть там кричат из-за угла,

Но победа вновь будет за нами.

Романист Павел Северинец

Бывший молодофронтовец и один из лидеров партии Белорусская христианская демократия»пришел в литературу в 22 года. За публицистику Северинец (а на его счету 8 таких книг) получил литературную премию имени Алеся Адамовича и премию «За свободу мысли» имени Василя Быкова.

В 2017 году Павел презентовал читателям свой дебютный роман «Беларусалім», который писал 12 лет, в том числе и во время отсидок - на сутках в ИВС на Окрестина, в следственном изоляторе КГБ, в деревне Малое Ситно в Полоцком районе, где отбывал срок за организацию протестов после референдума 2004 года, и в деревне Куплин Пружанского районе, куда по решению суда попал после площади 2010 года.

Жена Павла Северинца рассказала, что Павел заканчивает в СИЗО работу над третьей книгой романа «Беларусалiм». Фото: Павел Северинец

«Беларусалім» состоит из трех книг, но пока вышли только две. Причем между презентацией первой книги, получившей название «Беларусалім. Золак», и выходом второй - «Беларусалім. Сэрца святла» - прошло три года. Презентация второй части еще впереди - книга вышла в июле 2020 года, ее автор на тот момент был за решеткой - его задержали в июне после пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов на пост президента. Северинец до сих пор находится в тюрьме, против него возбуждено уголовное дело за участие в массовых беспорядках.

«Паступова робіцца зразумела, што і ў Бога, і ў д’ябла грандыёзныя планы адносна Беларусі. Краіна ператвараецца ў поле эпічнай бітвы з відам на Апакаліпсіс», - интригует аннотация.По сюжету романа Северинца в Беларуси создается штаб-квартира корпорации «Непагасны свет», которая собирается дать счастье всему человечеству с помощью запрограммированного пульта. Беларусь становится эпицентром мировых событий, в которые оказываются вовлечены и высокопоставленные белорусские чиновники, и международный капитал, и верующие христиане.

- У пісьменніка-хрысціяніна заўсёды ёсць некалькі важных тэм. А для сённяшніх часоў перад такім пісьменнікам застаецца самая важная і цікавая тэма - тэма апошняй бітвы дабра і зла, тэма Апакаліпсісу і Армагедону, - рассказывал о романе сам автор во время презентации.

Деньги на издание Северинец собирал на краудфандинговой площадке. Больше тысячи экземпляров первой части трилогии читатели раскупили за несколько месяцев, но она доступна в электронном формате. Вторую книгу на полках книжных магазинов нам найти не удалось, но жена Павла, Ольга Северинец, пояснила, что вскоре она появится в продаже и будет стоить 15 - 20 рублей в зависимости от типа обложки.

- У Паўла грандыёзныя планы наконт прэзентацыі другой кнігі, ён збіраецца, калі выйдзе з турмы, ладзіць вялікую сустрэчу з чытачамі ў Мінску, а таксама плануе праехаць па ўсёй краіне. Выхад кнігі падтрымалі больш за 300 чалавек, гэта вельмі прыемна. Апошняя частка трылогіі напісана ў чарнавіках, і зараз Павел яе дапрацоўвае за кратамі, - рассказала «Комсомолке» Ольга.

Поэт Гайдукевич-старший и фантаст Гайдукевич-младший

Лидер Либерально-демократической партии Беларуси и депутат парламента Олег Гайдукевич обнаружил у себя писательские способности в 16 лет, после поступления в Академию МВД.

- В Академии я написал свой первый рассказ «Приключения Какашки». Звучит пошло, но на самом деле в 16 лет хотелось эпатировать, - объясняет политик. - Рассказ получился смешной, в виде комиксов, но он поднимал важные проблемы. Какашка попала в царство, где боролась за права его угнетаемых жителей. Весь мой курс покатывался со смеху, передавая друг другу почитать этот текст.

Олег Гайдукевич считает, что литературный талант ему достался от отца. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

По словам Олега Гайдукевича, творчество помогает развивать фантазию и принимать решения.

- Я хорошо помню, как отец рассказал, что Координационный совет политических партий и народного движения Беларуси он придумал, прочитав фантастическую книгу, где был координационный совет межгалактических планет. То есть творчество и на политику влияет. Мой отец писал стихи, а я пишу рассказы и повести в жанрах фантастики и ужасов. В ближайшее время планирую издать книгу. Вначале стеснялся, а потом дал почитать друзьям, они сказали, что очень неплохо. Несколько рассказов связаны с Беларусью - главный герой живет в Минске, тут происходят какие-то мистические вещи.

Если книга Гайдукевича-младшего еще только в планах, то на полке его отца, основателя ЛДПБ Сергея Гайдукевича, уже стоит изданный сборник его юношеских стихов «Моя жизнь - Беларусь». А на сайте Стихи.ру можно ознакомиться с философской, любовной и пейзажной лирикой Гайдукевича-старшего - он опубликовал там 19 стихотворений.

Откровение

О, боже и этой осенью

Узнал я счастливую быль,

Потом я ее… бросил!

Как выпитую бутыль!

Без названия

Язык твоей души и плоти

Приятен и понятен мне.

Забыться без тебя могу лишь на работе,

Зато с тобой всегда горю в огне.

Всегда бегу, спешу к тебе,

И наспех ссорюсь, наспех я люблюсь,

Я на бегу грущу, улыбки шлю судьбе,

Всегда к тебе я тороплюсь.

Уставший - на кровать я завалюсь,

Проснувшись - вновь стремлюсь в забег,

Куда все время тороплюсь?

Обнять тебя и наш безумный век!

Краевед Владимир Дражин

Бывший вице-премьер и посол Беларуси в Литве и Финляндии Владимир Дражин оставил свой след не только в политике, но и в литературе, правда, не художественной. Из-под его пера вышли книги, посвященные его деятельности: «Беларусь - Финляндия: в часе полета», «Беларусь - Литва: время сближения», «Жизнь люблю безмерно».

А в 2014 году, после ухода с дипломатической службы, Дражин засел в архивах и написал книгу о малой родине - деревне Дражно Стародорожского района.

Владимир Дражин - автор четырех книг, в том числе краеведческого издания о своей малой родине - деревне Дражно Стародорожского района. Фото: obzor.lt

В прошлом году на Минской международной книжной выставке-ярмарке состоялась презентация книги. По традиции в рамках события подводились итоги Национального конкурса «Мастацтва кнiгi». Солидный фолиант Дражина на 364 страницы с большим количеством красочных фотографий был признан лучшей книгой на тему малой родины.В 2019 году в интервью для газеты «Нясвіжскія навіны» политик рассказывал: «С Дражно связано мое трудное, но счастливое детство. У родителей нас было четверо - я и мои три сестры. […] И в настоящее время я, наведываясь в родные места, испытываю необыкновенную одухотворенность, ностальгию по детству и вместе с тем грусть. Деревня жива, родительский дом встречает теплом и уютом. Здесь живут в основном мои земляки пенсионного возраста. Чтобы сохранить память о моей малой родине, я завершаю работу над книгой «Деревня Дражно: от старинного племени дреговичей до нашего времени».

Поэт-диссидент Зенон Позняк

Один из основателей Белорусского народного фронта Зенон Позняк - литератор известный (плюс отличный фотограф). На его счету, как и положено кандидату искусствоведения, немало книг и статей. Но то написано больше по работе. А вот три тома стихов и поэм, которые он выпустил под лаконичным именем «Зянон», - это для души и от души.

Зенон Позняк оставил заметный след и в политике, и в литературе. Фото: Юрий Беленький

Кстати, есть смысл обратить внимание на то, что в репертуаре «Сяброў» есть песня «Аве Мария», композитор которой - Игорь Лученок, а автор стихов - Зенон Позняк. Последние 25 лет Позняк живет в эмиграции, сейчас, к примеру, в Варшаве, где занимается фотографией и пишет книги.

Калі ёсьць* каханьне і жанчына,Усё проста

Ня будзе жыцьцё бяз сэнсу.

Час слабіны

У час сумненьняў і маркоты,

Калі музыка іграе I здаецца - усё мінула,

Нават сонца не ўзышло,

Там, далёка-далёка,

За воблакамі.

За вадой,

За сінім лесам

Бацькаўшчына мая…

Толькі мілая Бацькаўшчына мая

Застаецца.

Воблакі белыя

Некалі я йшоў -

Воблакі белыя.

Глянуў - аж яблыня зацьвіла.

Я так усьцешыўся…

Тады, даўно, у Беларусі.

* - сохранена авторская орфография.

Поэт-дипломат Павел Латушко

В 2016 году в бытность послом Беларуси во Франции Павел Латушко признался в эфире программы «Крупным планом» на телеканале «Беларусь 1», что раньше, в «польский период» своей дипслужбы, писал стихи. Послом в стране-соседке Латушко работал с конца 2002-го по 2008-й. В ответ на просьбу что-то прочитать из собственных сочинений дипломат продекламировал следующие строки:

Зачем мы любим вас,

Зачем страдаем мы, любя?

Быть может, для нее.

Быть может, для себя.

И сколько лепестков прекрасных роз

К твоим ногам бросать бы я ни стал,

Цветок твоей любви жить в сердце перестал.

Павел Латушко не собирается издавать свои стихи. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Это стихотворение Латушко адресовал бывшей супруге. А в прошлом году поэтический дар политика вновь потребовал выхода.

«Гэтыя словы прыйшлі мне на думку 16 ліпеня 2020 года. Здаецца, ужо так далека, так даўно. А можа, яны і сёння актуальны?» - такими словами он предваряет видео на своем YouTube-канале, где читает стихотворение собственного сочинения на белорусском языке. Видео он разместил в октябре - Латушко, перебравшийся в Варшаву после августовских протестов, стал главой оппозиционного Народного антикризисного управления. Вот эти строки:

Няўжо нам лёс наканаваны заўсёды звацца жабракамі, галыцьбой?

Не мець ні права слова, ні права на малітву Богу…

Душу нам скралі і залілі яе слязамі, бруднаю вадой,

Пакрылі попелам памяць цэлага народу.

Няўжо мы нават мар сваіх пазбаўлены да скону?

Няўжо Купалы слова пойдзе ў нябыт?

Мы нацыя мінулага?

Мы страчаны народ?

Не так, не пагаджуся з тым ніколі!

Мы маем права быць людзьмі!

Ад нараджэння ў спадчыну прыняўшы гонар на Свабоду,

Мы ўстанем з попелу, адмыўшыся ад бруднае вады.

Бо мы крыніца ўсіх правоў і ўсіх малітваў Богу.

Крынічнае вады іспіўшы

Мы вернемся і вернемся дадому!

КСТАТИ

Был - писатель, стал - политик

Политик-поэт в первую очередь все же политик. Но бывает наоборот - профессиональные поэты и писатели в какой-то момент становятся политиками.

Так, известный белорусский писатель Алесь Адамович, автор «Хатынской повести» и других книг о войне, в 1989 году стал народным депутатом СССР и активно выступал на многотысячных митингах в московских Лужниках в поддержку демократических сил I Съезда народных депутатов. «Депутаты уже не те, к которым аппарат привык», - говорил он с трибуны.

Алесь Адамович использовал высокую политическую трибуну, чтобы разрушить стену секретности вокруг чернобыльской трагедии. Фото: nlb.by

Писатель Николай Чергинец, автор полусотни милицейских детективов и глава Союза писателей Беларуси, трижды был членом Совета Республики Национального собрания и возглавлял Постоянную комиссию Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, а также Комиссию парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики.В его жизни, помимо войны, были еще две темы - Куропаты и Чернобыль. Адамович неоднократно обращался с посланиями к Горбачеву, убеждал его не молчать, срочно принимать меры. Не дождавшись адекватного ответа, он вместе с Геннадием Грушевым инициировал в Беларуси создание фонда «Дети Чернобыля».

Автор милицейских детективов и трижды сенатор Николай Чергинец пришел в литературу, а оттуда в политику, из уголовного розыска. Фото: journ.bsu.by

Поэт Владимир Некляев - автор более двух десятков книг, в числе которых сборники стихов и прозы, поэмы, романы «Лабух» и «Автомат с газировкой с сиропом и без». В 2010-м Некляев основал движение «Говори правду» и выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах. Но в день голосования кандидата избили, из больницы отвезли в СИЗО КГБ и обвинили в организации массовых беспорядков. Суд приговорил Некляева к 2 годам лишения свободы с отсрочкой приговора на 2 года.

Владимир Некляев сходил в политику и вернулся к поэзии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ряды движения «Говори правду» поэт-политик покинул лишь в 2015 году, объяснив это безрезультатностью переговоров оппозиции по выдвижению единого кандидата на президентские выборы. Тем не менее Владимир Прокофьевич регулярно высказывается на политические темы и сегодня.

В ТЕМУ

Кто из политиков написал мемуары?

Одним из первых в этом жанре из современников выступил экс-руководитель белорусского МИД Петр Кравченко, издав в 2006 году книгу «Беларусь на распутье, или Правда о Беловежском соглашении. Записки дипломата и политика». Вскоре и Вячеслав Кебич нарушил обет молчания и опубликовал книгу воспоминаний под названием «Искушение властью».

Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич написал мемуары «Моя жизнь. Крушение и воскрешение СССР». Его предшественник Николай Дементей (кстати, это под его председательством Верховный Совет принял в 1990 году Декларацию о государственном суверенитете Белорусской ССР) оставил после себя книгу «Уроки жизни».

А бывший дипломат и кандидат в президенты на выборах-2010 Андрей Санников, отсидевший после Площади-2010 11 месяцев из 5 лет лишения свободы по приговору, написал книгу воспоминаний о тех событиях «Моя история. Белорусская «Американка», или Выборы при диктатуре».