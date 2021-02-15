В Бресте слушают дело о массовых беспорядках 9-10 августа 2020: милиционеры говорят измененными голосами, одна обвиняемая - за границей

Участников протестов в Бресте 9-10 августа судят за массовые беспорядки. Фото: БелТА

Суд Московского района Бреста под председательством судьи Веры Филоник 15 февраля начал слушать дело о массовых беспорядках 9-10 августа 2020 года. Перед судом 15 февраля 2021 года предстали первые 9 человек. Их судят по ч.2 ст. 293 УК, это участие в массовых беспорядках, по ней грозит от 3 до 8 лет. Остальных фигурантов этого дела будут судить позже.

На судебное заседание попали не все желающие – родственникам и слушателям пришлось остаться за дверями. Дело рассматривалось в небольшом зале по техническим причинам: этот зал оборудован специальной техникой, благодаря которой по громкой связи могут выступать те, к кому применены меры безопасности.

Вместиться смогли около 30 человек – участники процесса, журналисты и несколько родственников.

КТО ОБВИНЯЕМЫЕ?

В суде должно было быть 10 человек обвиняемых, но участвуют только 9. Единственная девушка Виталия Бондаренко выехала за границу – судья огласила, что мать не знает о ее местонахождении с 3 февраля. Виталия находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, но нарушила ее. Суд постановил объявить ее в розыск и заключить под стражу.

Еще двое обвиняемых – несовершеннолетние. В суде присутствовали их матери, а также педагог. Денис Хозей – второкурсник колледжа в Высоком, Сергей Гацкевич – 11-классник одной из брестских школ.

Сергей Солохо – 30-летний владелец личного подсобного хозяйства по выращиванию малины и клубники в Дрогичинском районе.

9-10 августа в Бресте милиция применяла спецсредства.

Еще 6 человек признаны правозащитными организациями политзаключенными. Это отец и сын, Виталий и Егор Прокопчуки, жители Заболотья в Брестском районе, по профессии - слесарь и сварщик. Также политзаключенный Тимур Ризапур – это 37-летний таксист, отец троих детей с видом на жительство в Беларуси. В суде стало известно, что он раньше был судим за кражу и разбой. Политзаключенный Илья Мигно – студент политехнического университета, до задержания работал водителем.

Сергей Кривченя – бетонщик, отец двоих детей. Александр Дроздов – до августовских событий подрабатывал у ИП, ранее судим за уклонение от призыва в 2009 году. Среди всех его единственного обвиняют в участии в беспорядках в нетрезвом состоянии.

Вину полностью не признал никто. Большинство признают себя виновными частично: «присутствовал, участвовал, но никому не причинял насилия, погромов не совершал».

КТО ПОТЕРПЕВШИЕ?

В этом деле 29 потерпевших, из них большинство – сотрудники органов внутренних дел. В суде они называли измененные анкетные данные, выступали по громкой связи из соседнего помещения измененными голосами. Понять, что это говорят разные люди, а не один и тот же человек, можно было только по темпу речи, громкости и тональности голоса.

Еще 6 потерпевших сотрудников милиции сидели в зале. Это милиционер полка ППСМ Московского РОВД, командир отделения роты ППСМ, старший оперуполномоченный УБЭП УВД Брестской области, старший оперуполномоченный УВД, милиционер Департамента охраны Ленинского РОВД. Они не называли свои домашние адреса – только рабочие. Один из потерпевших милиционеров в суд не явился из-за вызова на сессию.

Еще один потерпевший – уже бывший сотрудник органов внутренних дел, теперешнее место работы и адрес он назвать отказался. Есть среди потерпевших и системный администратор в одном из ООО Бреста.

В деле о массовых беспорядках 9-10 августа в Бресте десятки обвиняемых. Фото: БелТА

В ЧЕМ СУТЬ ОБВИНЕНИЯ?

Как сказано в обвинении, протестующие «разбирали тротуарную плитку, изготавливая орудия преступления», «совершали погром», «перемещали по проезжей части скамейки, участвуя в возведении баррикад».

Сотрудников милиции толкали, ударяли руками и ногами, в шеренгу бросали камни, деревянные колья, фрагменты скамеек, емкости с краской, горящие факелы, фейерверки и петарды, бутылки и другие предметы.

– В результате сотруднику органов внутренних дел причинены телесные повреждения в виде двух ран в области первого пальца правой кисти, которые относятся к категории легких телесных повреждений, и нанесены побои, – оглашает обвинение гособвинитель.

Еще у одного сотрудника сорвали рацию и оторвали погон, а всего более чем 25 милиционерам нанесены побои.

Также прокурор зачитала, какой ущерб нанесли массовые беспорядки. Сломанные щиты и каски, поцарапанные служебные машины и выбитые стекла в спецтранспорте УВД оценило на сумму более 14 тысяч рублей, Департамент охраны – почти в 500 рублей.

Кроме этого, с гражданскими исками в суде выступают Брестское ДЭП, Коммунальник и Брестский автопарк (реорганизован в «Брестский общественный транспорт»). Они требуют компенсации за разбитые тротуары, сломанные лавочки и деревья, затраты на наведение порядка, а также за нарушенную работу общественного транспорта. Общая сумма ущерба превышает 27 тысяч рублей.

Если в суде будет доказана вина, то участникам массовых беспорядков по ч.2 ст.293 Уголовного кодекса может грозить лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.