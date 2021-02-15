«2 года, а ты такой взрослый и умный!»: смотрите, на кого похож средний сын Михалка и Зеленковской

Среднему сыну Михалка и Зеленковской, Федору Михалку сегодня исполняется два года. Фото: @zelechka2011

Известный музыкант Сергей Михалок и его супруга, актриса Светлана Зеленковская - многодетные родители. У каждого из них есть по ребенку от первых браков (у Михалка - сын Павел, он тоже музыкант и играет в сайд-проекте отца Drezden, а у Зеленковской - дочь Аксинья), плюс у пары три общих сына.

Михалок с двумя младшими сыновьями - Федором и Мироном. Фото: @zelechka2011

Старшему, Макару, три месяца назад исполнилось 7 лет. Младший, Мирон, родился летом прошлого года. А среднему, Федору, 15 февраля, исполняется два года. По этому случаю Светлана Зеленковская написала несколько постов-поздравлений в адрес сына на своих страницах в Инстраграме и Фейсбуке. К одному из постов она прикрепила свои фото с именинником, к другому - несколько фотографий сына с папой.

Брутальный Михалок - нежный многодетный отец. Фото: @zelechka2011

«С Днем рождения, наш крепыш, директор, самый воспитанный и терпеливый, мудрый и добрый Феденька! 2 года, а ты уже такой взрослый и умный! Любим тебя и желаем, чтоб ты рос в любви и радости!» - написала Светлана пожелание сыну.

Мама поздравила именинника трогательными постами в соцсетях. Фото: @zelechka2011

Федор - средний сын пары. Фото: @zelechka2011

К слову, меньше месяца назад, 19 января, свой день рождения отпраздновал сам отец семейства - Сергею Михалку исполнилось 49. Жена поздравила его и лично и в соцсетях. «С Днем рождения, Король нашей всей Семейной Галактики! Будь здоров, полон сил, энергии жизни, желаний и стремлений, вдохновения, творческого огня, веры! Пусть наступит внутреннее глубинное умиротворение, но при этом бодрость и дерзость никуда не исчезают! Любви! Я тебя люблю», - написала Светлана.