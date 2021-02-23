Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 23 февраля 2021 года: будущее белорусской вакцины и нынешние правила поездок в Польшу и Россию

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на вторник, 23 февраля 2021 года
Павел МИЦКЕВИЧПавел МИЦКЕВИЧ
КомментироватьОставить комментарий
Вторая волна ковида спадает, но впереди может быть третья

Вторая волна ковида спадает, но впереди может быть третья

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сводки с коронавирусных фронтов уже не такие пугающие, но весной в Европе ждут пик третьей волны ковида. В каком виде она дойдет до Беларуси, пока неясно, ну а сейчас картина такова: по официальным данным, за сутки COVID-19 подтвердился еще у 1 тыс. 144 пациентов. За все время пандемии эта цифра достигла 279 тыс. 456 человек. При этом выздоровели 269 тыс. 428 пациентов. Данные по летальным исходам сохраняют крепкую стабильность - еще 9 пациентов с выявленным коронавирусом умерли за сутки. За все время количество скончавшихся составило 1 тыс. 921 человек.

Свой прогноз на развитие эпидемической картины сделал Александр Лукашенко. Он надеется, что «к осени или может к лету мы уже выйдем поближе к нулю». А еще он рассказал, когда в Беларуси начнут выпускать собственную вакцину и похвалил российскую, назвав ее «самой эффективной».

Вакцина - когда появится своя?

Вообще, что касается прививок, то в ВОЗ назвали условие, когда вакцина от коронавируса будет бесполезна. По словам главы организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, вакцинация должна проводиться повсеместно, только в таком случае будет эффект. Поэтому он призвал все страны проводить вакцинацию, иначе будут появляться новые штаммы коронавируса. И тогда вакцины, которые применяли раньше, могут стать бесполезными.

Поездки: Польша и Россия

А для тех, кто собирается за границу, полезно будет знать, что при въезде в Польшу теперь у всех будут требовать отрицательный тест на COVID-19. Это позволит приезжающим избежать 10-дневной самоизоляции. Если теста не будет, то человека не развернут на границе, но могут отправить на карантин. Сейчас дорабатываются правила, детали, идет подготовка служб.

Тем временем, наш корреспондент съездил в Москву на поезде, на котором, как и в самолете, не требуют справки. В российской столице справка об отсутствии коронавируса тоже никому не понадобилась, но полиция и охранники торговых центров просили надевать маску.

А сейчас важная информация! Узнать ответы на волнующие вопросы поможет «Комсомолка». Вылечились от коронавируса, но плохо себя чувствуете, быстро утомляетесь и не проходит слабость? Позвоните врачу и узнайте, что делать! Отвечать на звонки будет 25 февраля с 17.30 до 18.30 заведующий кафедрой общей врачебной практики с курсом гериатрии БелМАПО, кандидат медицинских наук Ирина Васильевна ПАТЕЮК.

Читайте также:

Ученые рассказали, когда больные COVID-19 наиболее заразны. Оказалось, что через 11 дней человек, у которого нетяжелая форма ковида, практически не опасен.

ИнтересноеКоронавирус в Беларуси