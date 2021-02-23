Коронавирус в Беларуси, последние новости на 23 февраля 2021 года: будущее белорусской вакцины и нынешние правила поездок в Польшу и Россию

Вторая волна ковида спадает, но впереди может быть третья Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сводки с коронавирусных фронтов уже не такие пугающие, но весной в Европе ждут пик третьей волны ковида. В каком виде она дойдет до Беларуси, пока неясно, ну а сейчас картина такова: по официальным данным, за сутки COVID-19 подтвердился еще у 1 тыс. 144 пациентов. За все время пандемии эта цифра достигла 279 тыс. 456 человек. При этом выздоровели 269 тыс. 428 пациентов. Данные по летальным исходам сохраняют крепкую стабильность - еще 9 пациентов с выявленным коронавирусом умерли за сутки. За все время количество скончавшихся составило 1 тыс. 921 человек.

Свой прогноз на развитие эпидемической картины сделал Александр Лукашенко. Он надеется, что «к осени или может к лету мы уже выйдем поближе к нулю». А еще он рассказал, когда в Беларуси начнут выпускать собственную вакцину и похвалил российскую, назвав ее «самой эффективной».

Вакцина - когда появится своя?

Вообще, что касается прививок, то в ВОЗ назвали условие, когда вакцина от коронавируса будет бесполезна. По словам главы организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, вакцинация должна проводиться повсеместно, только в таком случае будет эффект. Поэтому он призвал все страны проводить вакцинацию, иначе будут появляться новые штаммы коронавируса. И тогда вакцины, которые применяли раньше, могут стать бесполезными.

Поездки: Польша и Россия

А для тех, кто собирается за границу, полезно будет знать, что при въезде в Польшу теперь у всех будут требовать отрицательный тест на COVID-19. Это позволит приезжающим избежать 10-дневной самоизоляции. Если теста не будет, то человека не развернут на границе, но могут отправить на карантин. Сейчас дорабатываются правила, детали, идет подготовка служб.

Тем временем, наш корреспондент съездил в Москву на поезде, на котором, как и в самолете, не требуют справки. В российской столице справка об отсутствии коронавируса тоже никому не понадобилась, но полиция и охранники торговых центров просили надевать маску.

А сейчас важная информация! Узнать ответы на волнующие вопросы поможет «Комсомолка». Вылечились от коронавируса, но плохо себя чувствуете, быстро утомляетесь и не проходит слабость? Позвоните врачу и узнайте, что делать! Отвечать на звонки будет 25 февраля с 17.30 до 18.30 заведующий кафедрой общей врачебной практики с курсом гериатрии БелМАПО, кандидат медицинских наук Ирина Васильевна ПАТЕЮК.

Читайте также:

Ученые рассказали, когда больные COVID-19 наиболее заразны. Оказалось, что через 11 дней человек, у которого нетяжелая форма ковида, практически не опасен.