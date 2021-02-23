«Снарядил пистолет патроном и выстрелил себе в голову»: в Минске за самоубийство рядового судят лейтенанта, который не унес ключи от сейфа

Роман Бунятов свою вину признал Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Восьмого июня прошлого года 20-летний рядовой Сергей Волошин вошел в оружейную комнату, заперся изнутри и застрелился из пистолета Макарова. Парень меньше года служил в зенитно-ракетной бригаде под Минском. До службы Сергей Волошин учился в химико-технологическом колледже, потом работал на гродненской фабрике по производству мебели.

Потерпевших и родственников погибшего солдата в зале нет Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во вторник, 23 февраля в Минске начался суд по этому делу. Родственников погибшего парня в зале нет, как и близких обвиняемого – лейтенанта Романа Бунятова, он сидит на первой скамейке. 23-летнего Бунятова обвиняют в нарушении правил несения внутренней службы. Максимальное наказание по этой статье – два года лишения свободы.

7 июня Бунятов заступил в суточный наряд в качестве дежурного. Его помощником был рядовой Волошин. По правилам лейтенант не мог надолго уходить с этого поста, но 8 июня Роман Бунятов отлучился на антенный пост, чтобы отремонтировать военную технику. С собой у Бунятова постоянно должна была быть связка ключей, один из которых - от сейфа. В сейфе же лежал ключ от комнаты для хранения оружия.

Молодой человек рассказал, что самоубийства солдата было для него полной неожиданностью Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бунятов, сказано в обвинении, должен был следить за сохранностью оружия и обязан был исключить доступ посторонних к оружейной комнате. Но в тот день он оставил связку ключей Волошину, чтобы тот мог выдать солдатам тубусы, которые хранились в отдельном сейфе.

- Рядовой Волошин в помещении дежурного по дивизиону открыл сейф, получил доступ к ключу от шкафа с оружием, отключил систему охраны, открыл шкаф с личным оружием. Затем снарядил 9 - миллиметровый пистолет одним патроном и в том же помещении покончил с собой путем выстрела себе в голову, - описывает действия Волошина гособвинитель.

«Поломка могла подождать, но начальство требует»

Свою вину Роман Бунятов полностью признает. В суде он защищает себя сам, от адвоката отказался. Службу обвиняемый проходит с 2014 года.

- Связка ключей находилась при мне почти всю ночь. Потом я положил ее в сейф, спрятал, утром забрал. Согласно приказу они должны всегда находиться у меня. Но это большая связка, мне неудобно было с собой носить. После обеда оставил ключи Волошину, чтобы он мог выдать тубусы.

Если вина лейтенанта в суде будет доказана, ему грозит до 2 лет лишения свободы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Почему вы покинули пост дежурного и направились на антенный пост? – задает вопрос гособвинитель.

- Надо было исправлять поломку. Это могло подождать, но начальство требует.

- Мог ли кто-то вместо вас устранить эту поломку?

- Мог, командир батареи.

Примерно в 17 часов мне передали, что в казарме что-то произошло, мол, беги быстрее туда. Я пришел и увидел, как старшина вместе с командиром пытаются взломать окно в комнате для хранения оружия. У меня сразу командир спросил, где ключи, я ответил, что оставил их у Волошина. Старшина пошел за болгаркой и спилил защелку окна.

Когда гособвинитель задает Бунятову вопросы о том, что он увидел в оружейной комнате, молодой человек берет паузу, отвечает односложно: увидел тело Волошина, кровь и травмы в области головы.

- Не отрицаете, что нарушение вами несения службы повлекла смерть Волошина? Если бы вы были на месте несения службы, такое произошло бы? – спрашивает судья.

- Нет, я думаю.

«Конфликтов при мне у него ни с кем не было. Солдат был вполне нормальным, адекватным»

Судья задает вопросы о Сергее Волошине: как он себя чувствовал накануне, озвучивал ли желание покончить с собой.

- На мой взгляд, у него было хорошее самочувствие, никаких панических фраз он не высказывал при мне. Конфликтов при мне у него ни с кем не было. Солдат был вполне нормальным, адекватным. Его почему помощником поставили – он все выучил, выполнял, стремился к чему-то.

- В полной семье он воспитывался? – уточняет судья

- Насколько я знаю из материалов дела, нет. У него были все увлечения только в компьютере.

- Факты неуставных отношений были?

- Я не замечал такого.

В заключении эксперта сказано, что интеллектуальные способности Сергея Волошина были выше среднего. В социальной сфере - скрытость, замкнутость, легкая ранимость при малейшей критике. По данным экспертизы, Волошин был неконфликтным вежливым человеком, с сослуживцами у него были скорее приятельские отношения, чем дружеские. О своих переживаниях никому не рассказывал. К себе Волошин предъявлял повышенные требования, был излишне самокритичен. У него на все была своя точка зрения. Накануне гибели он находился в состоянии повышенного социального напряжения.