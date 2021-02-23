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«Снарядил пистолет патроном и выстрелил себе в голову»: в Минске за самоубийство рядового судят лейтенанта, который не унес ключи от сейфа

Офицер свою вину признал. 23-летнему Роману Бунятову грозит до двух лет лишения свободы
Алеся ДОБЫШАлеся ДОБЫШ
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Роман Бунятов свою вину признал

Роман Бунятов свою вину признал

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Восьмого июня прошлого года 20-летний рядовой Сергей Волошин вошел в оружейную комнату, заперся изнутри и застрелился из пистолета Макарова. Парень меньше года служил в зенитно-ракетной бригаде под Минском. До службы Сергей Волошин учился в химико-технологическом колледже, потом работал на гродненской фабрике по производству мебели.

Потерпевших и родственников погибшего солдата в зале нет

Потерпевших и родственников погибшего солдата в зале нет

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во вторник, 23 февраля в Минске начался суд по этому делу. Родственников погибшего парня в зале нет, как и близких обвиняемого – лейтенанта Романа Бунятова, он сидит на первой скамейке. 23-летнего Бунятова обвиняют в нарушении правил несения внутренней службы. Максимальное наказание по этой статье – два года лишения свободы.

7 июня Бунятов заступил в суточный наряд в качестве дежурного. Его помощником был рядовой Волошин. По правилам лейтенант не мог надолго уходить с этого поста, но 8 июня Роман Бунятов отлучился на антенный пост, чтобы отремонтировать военную технику. С собой у Бунятова постоянно должна была быть связка ключей, один из которых - от сейфа. В сейфе же лежал ключ от комнаты для хранения оружия.

Молодой человек рассказал, что самоубийства солдата было для него полной неожиданностью

Молодой человек рассказал, что самоубийства солдата было для него полной неожиданностью

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бунятов, сказано в обвинении, должен был следить за сохранностью оружия и обязан был исключить доступ посторонних к оружейной комнате. Но в тот день он оставил связку ключей Волошину, чтобы тот мог выдать солдатам тубусы, которые хранились в отдельном сейфе.

- Рядовой Волошин в помещении дежурного по дивизиону открыл сейф, получил доступ к ключу от шкафа с оружием, отключил систему охраны, открыл шкаф с личным оружием. Затем снарядил 9 - миллиметровый пистолет одним патроном и в том же помещении покончил с собой путем выстрела себе в голову, - описывает действия Волошина гособвинитель.

«Поломка могла подождать, но начальство требует»

Свою вину Роман Бунятов полностью признает. В суде он защищает себя сам, от адвоката отказался. Службу обвиняемый проходит с 2014 года.

- Связка ключей находилась при мне почти всю ночь. Потом я положил ее в сейф, спрятал, утром забрал. Согласно приказу они должны всегда находиться у меня. Но это большая связка, мне неудобно было с собой носить. После обеда оставил ключи Волошину, чтобы он мог выдать тубусы.

Если вина лейтенанта в суде будет доказана, ему грозит до 2 лет лишения свободы

Если вина лейтенанта в суде будет доказана, ему грозит до 2 лет лишения свободы

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Почему вы покинули пост дежурного и направились на антенный пост? – задает вопрос гособвинитель.

- Надо было исправлять поломку. Это могло подождать, но начальство требует.

- Мог ли кто-то вместо вас устранить эту поломку?

- Мог, командир батареи.

Примерно в 17 часов мне передали, что в казарме что-то произошло, мол, беги быстрее туда. Я пришел и увидел, как старшина вместе с командиром пытаются взломать окно в комнате для хранения оружия. У меня сразу командир спросил, где ключи, я ответил, что оставил их у Волошина. Старшина пошел за болгаркой и спилил защелку окна.

Когда гособвинитель задает Бунятову вопросы о том, что он увидел в оружейной комнате, молодой человек берет паузу, отвечает односложно: увидел тело Волошина, кровь и травмы в области головы.

- Не отрицаете, что нарушение вами несения службы повлекла смерть Волошина? Если бы вы были на месте несения службы, такое произошло бы? – спрашивает судья.

- Нет, я думаю.

«Конфликтов при мне у него ни с кем не было. Солдат был вполне нормальным, адекватным»

Судья задает вопросы о Сергее Волошине: как он себя чувствовал накануне, озвучивал ли желание покончить с собой.

- На мой взгляд, у него было хорошее самочувствие, никаких панических фраз он не высказывал при мне. Конфликтов при мне у него ни с кем не было. Солдат был вполне нормальным, адекватным. Его почему помощником поставили – он все выучил, выполнял, стремился к чему-то.

- В полной семье он воспитывался? – уточняет судья

- Насколько я знаю из материалов дела, нет. У него были все увлечения только в компьютере.

- Факты неуставных отношений были?

- Я не замечал такого.

В заключении эксперта сказано, что интеллектуальные способности Сергея Волошина были выше среднего. В социальной сфере - скрытость, замкнутость, легкая ранимость при малейшей критике. По данным экспертизы, Волошин был неконфликтным вежливым человеком, с сослуживцами у него были скорее приятельские отношения, чем дружеские. О своих переживаниях никому не рассказывал. К себе Волошин предъявлял повышенные требования, был излишне самокритичен. У него на все была своя точка зрения. Накануне гибели он находился в состоянии повышенного социального напряжения.

Дело начали рассматривать 23 февраля

Дело начали рассматривать 23 февраля

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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