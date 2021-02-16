Коронавирус в Беларуси, последние новости на 16 февраля 2021: ученые признали «британский» штамм более смертоносным, а ВОЗ советует привиться и тем, кто переболел

За сутки коронавирусом заразились 1100 человек Фото: Инна КОРСАК

По информации Министерства здравоохранения, в Беларуси за сутки были выявлены 1100 новых случаев заражения COVID-19. Девять человек скончались.

За все время пандемии коронавируса в Беларуси было зафиксировано 269 тысяч 787 человек с положительным тестом на COVID-19. Не удалось победить инфекцию 1 858 пациентам.

Ученые заявили, что вакцины от COVID-19 могут устаревать

Ученые выразили обеспокоенность тем, что вакцины от коронавируса могут устаревать из-за того, что появляются все новые штаммы.

Вакцинолог Вашингтонского университета отметил, что на данный момент разработчики обладают определенным набором инструментов для того, чтобы модернизировать вакцины. В будущем, по мнению вакцинолога, потребуются альтернативные подходы для борьбы с новыми штаммами коронавируса.

«Британский» штамм коронавируса признали более смертоносным

Исследователями были проанализированы данные по случаям COVID-19 ведущих клиник Лондона, и они пришли к выводу, что «британский» штамм коронавируса является на 30-70% более смертоносным. Это может быть вызвано тем, что «британский» штамм вызывает более тяжелое течение болезни.

Специалисты также подчеркнули, что хоть статистика и показала такую тенденцию, выяснить причины и точные данные о смертности от «британского» штамма можно лишь в ходе дальнейших исследований.

В ВОЗ порекомендовали привиться от COVID-19 тем, кто им уже успел переболеть

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила о том, что у большинства людей, которые уже переболели коронавирусом, развивается иммунитет. Но также есть и те, кто перенес инфекцию в легкой или вовсе бессимптомной форме. И у них, по мнению Сваминатан, иммунитет менее сильный.

- Мы бы посоветовали сделать прививку людям от коронавируса, если они относятся к данной группе. Это сможет усилить иммунный ответ, - отметила Сваминатан.

В ВОЗ порекомендовали привиться от коронавируса тем, кто им уже переболел Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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