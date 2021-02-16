«Разбудили, повезли в офис на обыск»: утром 16 февраля силовики пришли к правозащитникам и в Белорусскую ассоциацию журналистов

Утром 16 февраля в офисе БАЖ проходит обыск Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БАЖ

16 февраля в 7.28 пресс-секретарь и зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий сообщил в Фейсбуке, что к нему домой пришли сотрудники силовых структур.

- Да мяне ломяцца ў дзверы. Трымайся, калегі. Мы нічога не парушаем, - написал Борис.

Позже появилось сообщение и от председателя БАЖ Андрея Бастунца. Так же задержан и юрист БАЖ Олег Агеев.

- Ко мне тоже пришли, - написал Бастунец в Фейсбуке.

Жена Бастунца Сабина Брило рассказала детали в своем посте:

- Пришли трое из ГУВД, подняли из постелей, забрали Андрея, повезли в офис делать обыск.

По информации TUT.BY, около 9 утра Андрея Бастунца привезли в офис БАЖ. По информации на 10.30, дверь офиса закрыта, около нее собрались журналисты из разных изданий.

Жена Андрея Бастунца Сабина Брило и сын Арсений Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Все достаточно тихо, единственное, что слышно из-за закрытых дверей, это звук разматывающегося скотча, - передает наш корреспондент.

Сын Андрея Бастунца Арсений рассказал, как проходил обыск.

Около 11 часов после обыска дома вышел зампредседателя БАЖ Борис Горецкий.

- Ён распавёў, што да яго дадому прыйшлі ў 7.25 раніцы, настойліва званілі ў дзверы, потым прыйшлі з абсталяваннем, каб рэзаць дзверы, - передает телеграм-канал БАЖ. - Барыс адкрыў. "Рукі за спіну і г.д.", але дома было трое дзяцей, таму прайшло даволі мякка, сілавую групу адправілі". Абшукалі ўсё, нават у сметніцах і лядоўні глядзелі. Забралі ноўты, тэлефоны, сямейныя грошы (не шмат). Усё працягвалася каля 3-4 гадзін. Вобшук быў у межах арт. 342 КК. Вобшук праводзіў Следчы камітэт, санкцыя пракуратуры. Барыс Гарэцкі распавёў, што не мае ніякага працэсуальнага статусу.

В 12.05 из офиса БАЖ вышли понятые.

В 12.05 из офиса БАЖ вышли понятые Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вскоре после этого из офиса вынесли технику, двери опечатали. Вместе с сотрудниками вышел Андрей Бастунец.

- З офіса БАЖ забралі сістэмны блок, тэчку з заявамі на ўступленне членаў арганізацыі. Прагледзелі ўсе працоўныя месцы, шафы, - уточняет телеграм-канал БАЖ.

Из офиса вынесли технику и бумаги Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С сотрудниками из офиса вышел председатель БАЖ Андрей Бастунец Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А двери офиса БАЖ опечатали Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У КОГО ЕЩЕ ПРОХОДЯТ ОБЫСКИ УТРОМ 16 ФЕВРАЛЯ

По информации лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна», обыски проходят у членов его региональных отделений. В Могилеве обыск у Алексея Колчина и Бориса Бухеля. Из могилевских журналистов - у Алеся Буракова-младшего. Проводят обыски у руководителей мозырского и светлогорского отделений «Вясны» в Мозыре и Светлогорске Владимира Телепуна и Алены Маслюковой. Также обыск был у правозащитницы «Вясны» Натальи Сацункевич.

Отключен телефон координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды. По информации коллег, у него тоже был обыск.

О том, что дома был обыск с 7 до 9 утра, сообщила юрист Кристина Рихтер - у нее забрали телефон и документы, касающиеся деятельности БАЖ. Обыск проводился в рамках уголовного дела по ст. 342 УК Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Проходит обыск и у пресс-секретаря Белорусского дома прав человека имени Бориса Звозскова Евгении Паращенко. А также у членов независимого профсоюза РЭП - Игоря Комлика, Андрея Комлика-Яматина, а также об обыске в офисе организации. Не берут телефон лидеры независимых профсоюзов Геннадий Федынич и Василий Завадский.

КОММЕНТАРИЙ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА

После 10 часов 16 февраля СК опубликовал в Телеграме официальный комментарий.

- Следственным комитетом продолжается расследование уголовного дела по ст.342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси.

В рамках предварительного расследования с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности следствием инициировано проведение обысков в организациях, позиционирующих себя как правозащитные.

Проведение процессуальных действий поручено сотрудникам ГУБОПиК МВД и санкционировано Генеральной прокуратурой. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана после проведения всего комплекса процессуальных действий.