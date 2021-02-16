Новая Конституция, встреча Лукашенко и Путина, вакцина «Спутник V» для пенсионеров и снежный коллапс: главные события недели

Прививать вакциной "Спутник V" могут по желанию и пенсионеры. Фото: Олег ЗОЛОТО

За 2021-й подготовят новую Конституцию

По итогам двухдневного Всебелорусского народного собрания было озвучено: в 2021-м собираются готовить проект новой Конституции. Также в течение года проведут его обсуждение. А в декабре (этот период как оптимальный называла СМИ глава Центризбиркома Лидия Ермошина) или начале 2022 года ожидается референдум о принятии. Не исключено, что плебисцит совместят с выборами депутатов местных советов.

Вдобавок за Всебелорусским народным собранием, судя по всему, закрепят конституционный статус «высшей формой народного представительства». Оно будет являться своеобразным стабилизатором ситуации на переходный период. Также на ВНС Александр Лукашенко заявил: «Главное мое условие ухода из власти: в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение… Второе условие: если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос с вас, сторонников нынешнего президента, упасть не может».

Делегат ВНС предложил вернуть «Комсомолку» в систему госраспространения

Во второй день ВНС выступил Юрий Воскресенский. Этот политолог - бывший член команды претендента в кандидаты на президентский пост Виктора Бабарико - сейчас позиционируется как главный переговорщик между властями и оппозицией. Воскресенский предложил вернуть в систему государственной подписки, печати и распространения «Комсомолку» и другие издания.

Статус Всебелорусского народного собрания собираются прописать в Конституции. Кадр видео

Также Юрий предложил делегатам поддержать амнистию для тех, кто оказался за решеткой по политическим мотивам после президентских выборов в Беларуси. В своем выступлении на ВНС Александр Лукашенко однозначно дал понять, что политической амнистии не будет. Президент аргументировал это тем, что «в Беларуси нет политзаключенных». Правозащитные организации насчитали 246 политзаключенных. А всего, напомним, со времени начала массовых акций протеста были задержаны свыше 30 тысяч человек.

О чем поговорят Лукашенко с Путиным?

В своем интервью РБК глава белорусского МИД рассказал о предстоящей встрече президентов Беларуси и России.

- Последние события, которые происходят внутри и вокруг наших стран, могут и обязательно подтолкнут нас к более тесным интеграционным процессам в двустороннем формате и рано или поздно - в многостороннем формате в рамках Евразийского экономического союза. Поэтому, думаю, нашим президентам есть что обсудить.

«На столе перед президентами будет действительно лежать хороший материал для обсуждения будущего наших отношений», - пояснил глава белорусской дипломатии.

По словам Макея, может на встрече прозвучать и кредитно-финансовая тема.

- Это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи. Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов, которые обсуждались ранее, - уточнил он.

Макей высказался о бело-красно-белом флаге

Министр иностранных дел Беларуси дал интервью каналу РБК, в котором высказался на актуальные темы Беларуси. Так, на слухи об увольнениях из МИДа многих сотрудников Владимир Макей отметил:

Владимир Макей считает, что судьбу бчб-флага должны решать историки. Фото: Министерство иностранных дел Латвии

- Да, я читал где-то заявление о том, что порядка 70 или 100 сотрудников уволились. Если бы семьдесят или сто сотрудников уволились, то МИД перестал бы работать. У нас небольшое министерство.

Министр добавил:

- Я должен сказать, что в целом где-то порядка 5 - 6% уволились. Часть ушли сами, части из них предложили уйти, потому что я не понимаю подхода, когда дипломат хочет работать на той или иной должности, получать деньги от государства и одновременно поливает грязью это государство в соцсетях, в интернете, в рамках публичных каких-то заявлений. Для меня это абсолютно неприемлемо. Когда произошли эти события, после 9 августа, я два раза собирал своих сотрудников и говорил: «Коллеги, определитесь сами. Если вы хотите работать дальше на государство, если вы чувствуете, что можете работать, давайте работать. Если не можете, тогда принимайте решение. Будьте мужиками, имейте стержень. Примите решение, уходите, работайте в других сферах». Частью, как я сказал, это было услышано.

Высказался министр и о бело-красно-белом флаге:

- Я понимаю и воспринимаю требования многих граждан, которые требуют запретить эту символику и объявить этот флаг экстремистским, потому что действительно под этим флагом совершалось много преступлений против белорусского народа. Конечно же, это вызывает отторжение, но я полагал бы, что с учетом того, что этот год объявлен годом Всенародного единства, нам нужно очень внимательно отнестись к этой теме.

Макей считает, что историки должны сесть и провести масштабную конференцию, где бы обсуждалась эта символика. Министр назвал вопрос «очень сложным».

Украина внесла Беларусь в список «зеленых» стран по коронавирусу

В ближайшее время Польша начнет выдавать экспресс-визы, в первую очередь - для белорусов, сообщает польское издание Rzeczpospolita. Изменения будут касаться туристических и рабочих виз. Для того чтобы люди могли максимально быстро попасть на территорию Польши, в Министерстве иностранных дел страны создадут специальный отдел. Сотрудников отдела наделят такими же полномочиями для выдачи виз, что и консулов.

Напомним, в конце прошлого года Польша приняла решение об отмене на два года консульского сбора за национальную визу для граждан Беларуси.

А тем временем Украина внесла Беларусь в список «зеленых» стран. Это значит, что теперь при въезде в Украину не нужно предъявлять результаты ПЦР-теста и после соблюдать 14-дневный период самоизоляции. Но все равно нужен страховой полис, покрывающий траты на лечение COVID-19, выданный украинской страховой компанией или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство в Украине.

Вакцину «Спутник V» одобрили для пенсионеров

Минздрав Беларуси одобрил вакцину «Спутник V» для применения у людей старше 60 лет. Как известно, эта возрастная группа наиболее уязвима для коронавируса. Прежде чем ввести вакцину, людям старшего возраста предложат пройти комплексный медицинский осмотр - с соблюдением необходимых противоэпидемических мероприятий.

Массовая вакцинация в Беларуси начнется уже весной. Фото: tobacco.gov.cn

Тем временем в белорусских учреждениях здравоохранения вовсю готовятся к массовой вакцинации населения - проводят специализированные обучающие занятия. В начале марта уже начнут прививать педагогов, работников торговли, то есть тех, у кого по роду деятельности много контактов с людьми.

- В конце марта мы планируем массовый выход вакцины отечественного производства вместе с нашими российскими коллегами. Тогда мы уже начнем прививать все категории населения - тех, кто изъявит желание и у кого не будет противопоказаний, - сказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Борьба со снегом

«Такого снегопада давно не помнят здешние места…» - вторую неделю Беларусь щедро посыпает снегом. Дороги, дворы и улицы все больше напоминают каток. Белорусам сказали: коммунальные службы не справляются, помогайте. Многие услышали призыв - взялись за лопаты, благо в магазинах их хватает по самым разным ценам, от 4 до 90 рублей. Как минимум расчистили места вокруг своих машин, а некоторые вошли во вкус и взялись за тротуары. Полчаса на свежем воздухе с лопатой в руках заменяет час в тренажерном зале!

Зима в этом году добавила хлопот белорусам Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Нам надо запастись терпением - в Гидрометцентре рассказали, что морозная и снежная погода сохранится как минимум до выходных. А уже 20 - 21 февраля морозы ослабеют, но температура днем и ночью будет очень контрастной: ночью от -4 по западу до -26 по востоку, а днем - от +3 до -14.

Знаку и Колесниковой предъявили новые обвинения

Теперь членов Координационного совета оппозиции обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК). Об этом рассказал Дмитрий Лаевский, адвокат Максима Знака.

Напомним, в сентябре Марии Колесниковой и Максиму Знаку уже предъявили обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК).

Также новое обвинение предъявили правозащитнице Марии Рабковой. Ей инкриминировали ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды к власти группой неустановленных лиц) и ч. 2 ст. 285 (участие в преступной организации). За это ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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