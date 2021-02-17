Пенсии в Беларуси и других странах: налогов и взносов белорусы платят больше многих соседей, а средние пенсии – втрое ниже польских

Данию называют раем для пенсионеров – там средняя пенсия составляет более $3 тысяч. Фото: pixabay.com.

Почему у восточных славян не востребована накопительная пенсия?

Пенсионная система в каждой конкретной стране своя. Изначально таковые строились на одном только распределительном принципе: каждый гражданин кладет одинаковый процент от своей зарплаты в общий котел (фонд), а оттуда по достижении определенного возраста люди получают порции согласно трудовому стажу. Но при современной увеличившейся продолжительности жизни работников становится все меньше, а пенсионеров – больше. Поэтому многие страны подняли пенсионный возраст и добавили профессиональное (допвзносы от нанимателя) и добровольное накопление (работник по желанию откладывает с зарплаты, сколько может).

Согласно исследованию консалтинговой компании Mercer и CFA Institute, рейтинг самых успешных пенсионных систем не первый год возглавляют Нидерланды и Дания. Все потому, что в этих странах трехуровневая система пенсионных накоплений. Первый уровень – государственная или солидарная пенсия из общего котла. Второй – профессиональная пенсия, которая состоит из обязательных взносов в зависимости от дохода. Третий уровень – добровольные отчисления. Отсюда и большие пенсии. Например, Данию даже прозвали раем для пенсионеров – там средняя пенсия составляет более $3 тысяч.

Однако в Беларуси, Украине и России до сих пор существует первый и последний уровень пенсионных накоплений, а на практике исправно работает только первый. Это значит, что взносы со своей зарплаты работники откладывают не для себя, а для тех, кто уже вышел на заслуженный отдых. К тому времени, когда на пенсию будут идти сегодняшние школьники, пожилых людей может стать больше, чем трудоспособных. Получается, выход один – развивать добровольные накопления.

– Увы, сегодня только около 4% или чуть более занимаются этим (добровольными пенсионными накоплениями – прим. Ред.). Задача правительства – максимально развернуть разъяснительную работу, популяризацию этого механизма среди работающих граждан, особенно тех, у которых достаточно высокая зарплата, превышающая средний уровень по стране, – сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич БелТА в декабре 2020-го.

А вот экономисты объясняют непопулярность у нас пенсионных накоплений тем, что люди получают небольшие зарплаты, из которых мало что можно отложить, а возможность девальвации национальной валюты заложена у многих на уровне генетической памяти. Еще одна проблема – у нас немного организаций, которые успешно занимаются пенсионными накоплениями. Например, в Беларуси в конце 2020 года обанкротились «Пенсионные гарантии» - одна из трех компаний, которые занимаются пенсионным страхованием.

При этом во время прошедшего недавно Всенародного собрания Александр Лукашенко в очередной раз сказал, что хорошо бы ввести накопительную пенсию. Он предложил подготовить программу «3+3»: работник и наниматель перечисляют на личный пенсионный счет работника по 3% от зарплаты ежемесячно. Обязательным ли это будет, если программа вступит в силу, – пока не ясно.

Сколько из зарплаты работников идет на социальные взносы: у белорусов – 35%, у украинцев и россиян – 22%

В Беларуси всеобщий Фонд социальной защиты населения формируется за счет денег от нанимателей и самих работников, и идет на пенсии, больничные и декретные отпуска. Каждый работник ежемесячно перечисляет в ФСЗН 1% своей зарплаты, и еще 34% его зарплаты перечисляет наниматель. Так что, по сути, наша зарплата на 34% больше, просто этих денег мы не видим - они отправляются прямиком в ФСЗН. А потом с суммы начисленной в расчетник зарплаты снимается еще и подоходный налог 13% (эти деньги не идут напрямую в ФСЗН).

Похожая история в России и Украине, разве что суммы взносов меньше. Так, в России каждый наниматель платит 22% от зарплаты работника в пенсионный фонд (а за тех, кто получает более 1,2 млн российских рублей в год – 10%). До 2014 года эти деньги распределялись между «общим котлом» (16%) и накопительной пенсией (6%). А с 2014 года накопительную пенсию «заморозили», и 22% теперь идут в общий пенсионный фонд. Подоходный налог, как и в Беларуси, – 13%, а для тех, кто получает более 5 млн рублей в год - 15%.

В Украине ставка пенсионного взноса 22% от зарплаты (если человек работает на госпредприятии) или фиксированная сумма – если в частной компании. Украинские власти обещают уже в этом году (хотя то же обещали и в 2019-м) запустить накопительное страхование для людей моложе 40 лет. То есть, кроме 22% люди будут доплачивать еще 2- 7% зарплаты в накопительный фонд. На эти деньги будут начисляться проценты, а снять их можно будет не ранее наступления пенсионного возраста. А вот подоходный налог в Украине выше, чем в России и Беларуси – 18%.

Взносы со своей зарплаты работники откладывают не для себя, а для тех, кто уже вышел на пенсию. Фото: pixabay.com.

Европейские страны начали вводить добровольные накопления на пенсию гораздо раньше.

В Латвии с 2001 года действует трехуровневая система пенсионного обеспечения, каждым уровнем занимается разная структура - Департамент соцстрахования, Пенсионный центр, страховые фирмы и банки.

Первый уровень (как и у всех) – это выплаты для сегодняшних пенсионеров. Второй уровень означает, что 6% от выплат для первого уровня направляются на выбранный вами инвестиционный план и (в идеале) увеличивают их к моменту выхода на пенсию (накопления могут передаваться наследникам в случае вашей смерти). Третий уровень - добровольное страхование, которое может делать сам работник или его наниматель. Для работников, которые добровольно копят себе на пенсию, ввели льготы по подоходному налогу. Кроме того, эти накопления также наследуются. Работодатели в Латвии платят 23,59% за работника в фонд соцзащиты, а работник – еще 10,5%. По общему правилу подоходный налог составляет 23%, но есть льготы, снижающие его до 13-18%.

В Литве также трехуровневая пенсионная система (но куда более сложная), которую переформатировала в 2004 году, сделав обязательными накопительные пенсии для сотрудников моложе 40 лет. Кроме того, взносы перекинули с работодателя на сотрудника: ставку для предприятия снизили с 31% до 1,5% ежемесячной зарплаты работников, а для работника - подняли с 9% до 19,5%, остающийся дефицит стал покрываться за счет налогов. Подоходный в стране – 20%.

Польша более 20 лет назад также была вынуждена ввести элементы накопительной системы. Сейчас работодатель и работник платят по 9,76% от зарплаты в пенсионный фонд (итого – 19,52%). Из них 12,22% зачисляются на индивидуальный счет работника в Управлении госстрахования, а 7,3% - на вспомогательный счет в том же управлении (второй вариант: на вспомогательный счет - 4,38% и еще 2,92% - в открытый пенсионный фонд). Кроме того, у поляков есть возможность участвовать в профессиональном пенсионном страховании, когда работник платит с еще зарплаты 1,5%, а его наниматель – 2%. При этом с 2019 года в систему обязательно включаются работники от 18 до 55 лет, остальные – по желанию. После из зарплаты минусуется подоходный налог (17% - для дохода до 3,9 тысяч евро в месяц и 32% - для дохода свыше этой суммы).

Что касается сумм средних пенсий (см. ТОЛЬКО ЦИФРЫ), то среди всех соседей Беларусь находится на предпоследнем месте, опережая лишь Украину со средним размером пенсий в 126 долларов. По данным Минтруда, в январе прошлого средняя пенсия составляла 431,3 рубля или 203 доллара, а в декабре увеличилась до 482,6 рубля и одновременно упала до 189 долларов. А вот уровень налогов и социальных сборов с зарплаты работника в Беларуси находится на европейском уровне, уступая из соседей лишь Латвии. Например, поляк со средней зарплатой отдает на основные налоги и сборы 40% зарплаты и имеет пенсию почти втрое выше белоруса, который отдает 48% в казну.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько составляет средняя пенсия в долларах в разных странах*

Дания - 3087

Израиль - 1532

США - 1503

Германия – 849

Польша – 538

Литва - 408

Латвия - 369

Россия - 242

Беларусь - 187

Украина - 126

* Средние пенсии по данным открытых источников на февраль 2021 года.

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