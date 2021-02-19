«Знаю пациентов, которые три раза болели коронавирусом»: врач-инфекционист минской больницы о вакцине, последствиях и будущих пандемиях

Маски необходимо носить всем, не стоит расслабляться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-инфекционист 4-й городской клинической больницы Виталий Рук уже год работает с коронавирусными пациентами. Поэтому об особенностях второй волны коронавируса и уроках волны первой может говорить с учетом имеющегося опыта.

- Был ли смысл вводить карантин в масштабах страны, как это делали за рубежом?

- Карантин, на мой взгляд, нужен в том случае, если медицина легла и уже не справляется. Карантин угнетает человека. Его последствия - и падение иммунитета, и алкоголизм, и потеря работы. Я убежден, что карантин вводить было нельзя. Причем так уже думают почти во всех странах мира. А вот масочный режим, конечно, надо было пораньше ввести…

- Значит, маски все-таки помогают и спасают?

- Конечно! Но есть много нюансов.

- Например, если у тебя маска одна и ты постоянно носишь ее в кармане…

- …и она уже черная. А вот суперэффективной она становится, если маски носят все.

- Может, с вакцинацией мы не опоздаем. Хотя по поводу российской вакцины мнения неоднозначные…

- Я хорошо отношусь к российским вакцинам. У соседей осталась хорошая постсоветская система, кто бы что ни говорил. Вообще, вся медицина - доказательная. Но по коронавирусу такой исключительной доказательной базы пока нет и быть не может, потому что для этого нужны годы работы. Но векторные вакцины используются уже лет 15, и сам механизм, реакция изучены. Может, от заражения вакцина обезопасит не всех, но тяжесть течения болезни точно облегчит. Конечно, у любой вакцины есть противопоказания. Она исследуется. Но тем, кому можно, лучше привиться.

Врач-инфекционист 4-й городской клинической больницы Виталий Рук уже год работает с коронавирусными пациентами. Фото: личный архив

- А вы прививались?

- Да. Вопрос не в боязни за себя, а в ответственности за общество. Чтобы не допустить пандемии, должно быть 60 - 70% населения привито.

«Во время второй волны коронавирус стал менее предсказуемым»

- Как проявил себя коронавирус во время второй волны?

- Вторая волна намного сильнее - коронавирус стал более заразным, тяжелым и менее предсказуемым.

- Вы встречали пациентов, которые болеют коронавирусом повторно? Болезнь второй раз протекает легче?

- Я знаю пациентов, которые болели даже три раза. Это люди со слабым иммунитетом. И не всегда второй раз болезнь протекает легче.

- А вы болели коронавирусом?

- Да, и мне очень не понравилось. Спустя 5 месяцев титр антител у меня был очень незначительным, поэтому я сделал прививку.

- Правда ли, что чем моложе человек, тем легче он переносит коронавирус?

- Нет. Пожилой человек может переболеть намного легче, чем молодой. Все зависит от генетики и факторов риска. Почему, например, от ковида умирают знаменитые спортсмены? У них ведь сильный иммунитет. Но при таком иммунитете существует высокий риск гиперреактивного иммунного ответа на инфекцию, что может привести к тяжелым последствиям. По этой причине я бы не советовал принимать бесконтрольно иммуностимуляторы. В случае с коронавирусом нужен сбалансированный иммунитет. Поэтому лечение коронавируса в большинстве случаев направлено не на уничтожение вируса, а на моделирование иммунитета.

Насколько тяжело будет болеть ковидом человек, зависит и от сопутствующих заболеваний. Высокая вероятность более тяжелого течения болезни с осложнениями у людей с ожирением, диабетом.

«Степень поражения легких не всегда напрямую влияет на течение болезни»

- Что делать, если есть подозрения, что заразился ковидом?

- Нужно сделать тест ПЦР. Потому что антитела (их наличие определяет анализ крови) вырабатываются только к восьмому дню. Но даже ПЦР не всегда показывает правильные результаты. Его эффективность - 64 - 67%.

- При коронавирусе у многих диагностируют пневмонию. У кого-то легкие поражены на 10%, а у кого-то на 50%. Как это влияет на последствия?

- Степень поражения легких не всегда напрямую влияет на течение болезни. При 50-процентном поражении иммунитет может адекватно отреагировать на вирус, и через две недели человек спокойно выздоровеет. Но в то же время 35 - 40% поражения могут вызвать эту самую гиперреакцию иммунитета, что разрушит легкие за три дня.

Виталий Рук (в центре) говорит, что первые 3 - 4 месяца привык к рабочим будням в защитных костюмах. Фото: личный архив

Если, к примеру, у человека, переболевшего ковидом, спустя 20 дней КТ показывает 40% поражения легких, ему надо просто продолжать заниматься реабилитацией: хорошее питание, физиопроцедуры, свежий воздух и т. д. Просто процесс восстановления длительный. А вот если у человека поражение 40% на пятый день болезни - это опасно и требует определенных мер.

- Какие могут быть последствия коронавируса? Они временные или проблемы останутся надолго?

- После коронавируса большое количество угроз связано с тромбоэмболиями, инсультами, инфарктами. Поэтому после болезни надо соблюдать рекомендации врача по приему антикоагулянтов.

Часто наблюдается повреждение нервной системы - слабость, депрессия, нарушение сна, панические атаки, галлюцинации. В этих случаях тоже надо решать проблему с врачом, который назначит соответствующее лечение.

Случаются также поражения печени и почек (в основном после назначенного курса лечения это проходит), сердца (если месяц-два наблюдаются боли в сердце, следует сделать УЗИ). После болезни, перенесенной в очень тяжелой форме, может остаться дыхательная недостаточность.

Обычно при соблюдении рекомендаций врача (как правило, это щадящий режим, прием витаминов, здоровый образ жизни, физиотерапия) восстановление происходит за 3 - 4 недели. Последствия могут оставаться до пяти месяцев, но, как правило, это все проходит.

«Такое чувство, что я всегда ходил в этом костюме»

- Как ваши домашние отнеслись к тому, что вы будете работать с коронавирусными пациентами?

- Надо - значит надо. Я сказал, что могу изолироваться в общежитии (такая возможность предоставлялась врачам при необходимости) или остаться дома. Близкие только поначалу боялись, волновались. Вы не поверите, но на работе я чувствую себя более защищенным, чем в метро! После работы в грязной зоне ты сбрасываешь всю одежду, принимаешь душ. Но не факт, что после метро ты на одежде что-то не принесешь домой, а на работе серьезный подход.

- Еще год назад вы работали кардиологом. Как коронавирус изменил ваши рабочие будни?

- Я уже не помню, какими они были раньше. Такое чувство, что я всегда ходил в этом костюме. Вначале было дискомфортно, но спустя 3 - 4 месяца все привыкли. Защитный костюм, все эти щитки, маски - это никак не напрягает. Всегда интересно там, где надо помогать. Поэтому сейчас работать даже интереснее. Конечно, немного скучаю по кардиологии, но это же когда-нибудь закончится.

- А когда это закончится? Когда мир сможет выбраться из этой напасти?

- Сложно что-то прогнозировать. Надеюсь, через год-два-три коронавирус станет не таким опасным. Очень большое значение имеет вакцинация. Ведь искоренили же таким образом, например, натуральную оспу, которая уносила 200 - 250 миллионов жизней ежегодно.

- Возможны подобные эпидемии в будущем?

- Да. Способность организма противостоять инфекциям у современного человека гораздо ниже. И это закладывается с детства. Сейчас у детей, подростков, которые по большей части сидят в компьютерах и телефонах, незакаленный иммунитет. Они менее адаптированы к любой инфекции. Глобализация, перенаселение, химические загрязнения - все это тоже влияет.