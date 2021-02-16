Лукашенко: Идеи разорвать предприятие на куски, а затем их раздать по банкам я расцениваю как антигосударственные

Александр Лукашенко потребовал доложить предложения по вариантам расчистки долгов. Фото: БелТА

16 февраля у президента прошло совещания по вопросам развития отечественной мотовелотехники.

"Мировой рынок велотехники растет быстрыми темпами, и, несмотря на пандемию, прогнозы говорят о его ежегодном увеличении на 9%", - сказал Александр Лукашенко.

В Беларуси сохранено производство вело- и мотопродукции отечественных торговых марок "Аист" и "Минск", освоено более сотни новых моделей велосипедов и десятки моделей мототехники, сообщает БелТА.

"Но, к сожалению, финансово-экономические показатели, мягко говоря, не радуют. И доля белорусских велосипедов на внутреннем рынке снижается из года в год и составляет сегодня примерно пятую часть", - отметил президент.

По его словам, и экспорт слабый, не решает проблему продаж:

"Это неудивительно, если утрачено ключевое звено производства - собственное конструкторское бюро. Для того чтобы организовать какую-то сборку, ума много не надо. Но это путь почти тупиковый. И проблемы предприятия, занимаясь сборкой, не решить. Особенно финансово-экономические. Да и долговую проблему не удается решить. Механизм‚ которым сегодня пользуется наш завод, - временный. Вдолгую работать таким образом невозможно".

Александр Лукашенко поинтересовался, какой видится стратегия развития предприятия.

"Основы нашей экономической политики только что утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если кто-то думает, что мы сейчас продадим кому-то это предприятие, приватизировав, а потом закроем его или будем производить здесь одни, грубо говоря, спицы для велосипеда, а все компетенции инвестор перенесет куда-то в Италию, Россию или Китай, на это даже не рассчитывайте".

Лукашенко отметил, что предложение строить предприятие за бюджетные деньги в центре Минска не выдерживает критики:

«Необходимо выработать однозначную экономически обоснованную, эффективную модель развития производства с гарантированным сроком окупаемости примерно 5 лет. Если такой план будет, его можно рассматривать и вести речь о финансировании".

Он потребовал доложить предложения по вариантам расчистки долгов.

"Идеи разорвать предприятие на куски, а затем их раздать по банкам (Белгазпромбанк, Альфа-банк и иные) я расцениваю как антигосударственные. Это уничтожение предприятия".

Президент поинтересовался, что будет с действующей производственной площадкой:

"Это лакомый кусок, прекрасный участок в центре города, и его размеры превышают потребности предприятия. Поэтому городу вместе с правительством нужно подумать, как использовать эту площадку, чтобы была польза для государства и для людей".

Кроме того, он предупредил, что не должно быть предложений построить там жилье.