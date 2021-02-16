На процесс по делу Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой пустили только родственников и журналистов госСМИ

Идет процесс по делу журналисток телеканала "Белсат" Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во вторник, 16 февраля в суде Фрунзенского района продолжился процесс по делу журналисток телеканала "Белсат" Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. Напомним, их задержали15 ноября во время стрима с площади Перемен, где на тот момент проходила акция памяти Романа Бондаренко. Им предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Свою вину журналисты не признали.

Планировалось, что сегодня состоятся судебные прения. На процесс хотели пройти больше 30 человек, включая журналистов. В суд пришёл и Борис Горецкий, зампредседателя БАЖ. Сегодня утром у него прошёл обыск.

На суд пришел и Борис Горецкий, зампредседателя БАЖ. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У входа в зал установили рамки, немногочисленных слушателей и участников процесса досматривали.На входе в суд у всех переписывали паспортные данные и адрес регистрации.

- Мы же вам не запрещаем проходить! Это на всякий случай, чтобы мы знали, кто был в суде, - объяснил милиционер, который записывал данные.

На процесс пришли несколько десятков человек, но никого, кроме близких родственников и журналистов государственных СМИ не пропустили. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Таких мер безопасности на предыдущем процессе не было.

В зал суда пропустили только близких родственников, адвокатов и журналистов государственных СМИ - телеканалов ОНТ и СТВ. Сотрудник милиции объяснил присутствующим, что в зале больше нет мест. На первом заседании по этому делу в зале стояло 12 скамеек, слушателей рассаживали в шахматном порядке. Тогда на процесс тоже попали не все.

Люди остались стоять у входа в зал и на лестнице, одна женщина начала возмущаться, началась перепалка:

- Откуда такая секретность? На каких основаниях? Я гражданин Республики Беларусь, я имею право. Нарушение прав человека даже на подходах. Почему я не могу зайти туда, куда я хочу? Сделали из людей неизвестно кого. Вас в школе учили, что такое хорошо, что такое плохо? Откройте дверь и покажите, что там полный зал.

Немногочисленных слушателей и участников процесса досматривали. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Женщина, нету мест. Здесь не открытый митинг и не пикет. Не провоцируйте никого! - так ей ответил сотрудник в гражданской одежде.

- Вы нарушили мои права!

- На данный момент нет свободных мест!

- Мы вам не верим! Откройте и покажите

- Мы здесь не играем в игру "верю-не верю!". Открывать дома холодильник будете.