«Это невероятно»: чемпион Беларуси по теннису сенсационно вышел в полуфинал Australian open и получил $660 тысяч

В полуфинале Карацев встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Фото: Matt King/Getty Images

На Открытом чемпионате Австралии произошла сенсация: 114-я ракетка мира россиянин Руслан Карацев, обыграв болгарина Григора Димитрова (в рейтинге 18-й) – 2:6, 6:4,6:1, 6:2 вышел в полуфинал.

Достижение россиянина из Владикавказа называют феноменальным, потому что Аслан стал первым игроком Открытой эры, вышедшим в полуфинал во время своего дебюта на турнире «Большого шлема».

«Это невероятное чувство. Конечно, я впервые играю в основной сетке турнира Большого шлема, впервые в полуфинале, - сказал Карацев в интервью на корте. - Это невероятно".

Невероятно в его взлете почти все. Дебютанту 27 лет. Не самый юный возраст для дебюта, но он все-таки дождался своего шанса.

Призовыми он уже заработал 660 тысяч долларов – больше, чем за 10 лет своей карьеры. До титула осталось выиграть два матча и каждая следующая победа будет умножать его призовые на два.

В Мельбурне он одержал уже 8 побед (три в квалификации), в том числе над 9-й ракеткой мира Шварцманом. А ведь до этого за всю карьеру он выиграл в элитном ATP-туре только три матча. Ничего удивительного, если Аслан ранее не мог выбиться из третьеразрядных турниров и еще в 2017-м занимал в рейтинге 747-е место.

Есть в его взлете и белорусская ступенька. В июне, в ранге 253-й ракетки мира, он выиграл чемпионат Беларуси.

«Я полтора года тренируюсь в Минске, живу тут. У меня выпала возможность сыграть чемпионат Беларуси, так как сейчас в ATP-туре турниров нет. Я переговорил с организаторами и они предоставили свободную карту. Я очень благодарен за эту возможность», - говорил он в интервью программе белорусского ТВ «Матч-пойнт».

А тренирует Аслана белорус Егор Яцюк, который старше своего подопечного всего лишь на год. Яцюк даже для белорусских любителей тенниса загадка. В ATP он не играл, а рекордная позиция в рейтинге – 682-е место. Но вот и его звездный час пробил.

Еще до своих сенсационных побед Аслан говорил «Спорт-Экспресс», почему у него в этом году пошла игра:

«У меня были разные проблемы, отсутствовали спонсоры, потом начались травмы, не было личного тренера. Все это мешало мне показывать результаты. И вот с прошлого года я работаю с Егором Яцюком, мы друг друга понимаем, он меня правильно ведет. Ничего нового, может, и не говорит, но ведет правильно. Раньше я тренировался в хороших местах: в Германии или Барселоне, но те люди не подходили мне. Потом я решил поработать с Егором в Минске, мы до сих пор занимается вместе. Я живу в Минске, и мне все нравится».

Именно Яцюка он назвал ключом к успеху.

«Но это не только тренировки на корте, еще мы стали больше внимания психологии уделять, он меня настраивает, какие-то важные вещи говорит. Так что да, ключевую роль сыграл именно он. Мы с 2019 года работаем».

В полуфинале Карацев встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.