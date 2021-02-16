«В меня впервые в жизни стреляли, а моего друга застрелили»: за покушение на спецназ в Бресте судят друга убитого Геннадия Шутова

Свидетель стрельбы в Геннадия Шутова Александр Кордюков - обвиняемый в покушении на убийство военнослужащего. Фото: Оксана БРОВАЧ

Брестский областной суд 16 февраля 2021 года начал рассматривать дело, которое проливает свет на обстоятельства смерти Геннадия Шутова в августе 2020 года. Напомним, мужчина скончался после огнестрельного ранения в голову. Позже выяснилось, что оружие применили лица, на которых были возложены обязанности по охране общественного порядка.

В суде стало известно, что эти люди – военнослужащие сил специальных операций из в/ч 89417 в Марьиной Горке. Теперь они выступают в роли потерпевших. Атлетичные, высокие, ростом на вид 180-190 см, они сидят на первой скамье. Один из них, представленный как прапорщик Арсений Голицын, с бородой, крепкий и спортивный, в суд пришел в черном спортивном костюме. Второй, в свитере, выглядит немного более щуплым – это капитан Роман Гаврилов. Им 28 и 29 лет. Настоящие ли это имена, неизвестно.

Обвиняемый – Александр Кордюков, друг Геннадия Шутова, который был с ним вечером 11 августа. Ему вменяют покушение на убийство военнослужащего, а также оказание сопротивления. Убитый Шутов тоже фигурирует в деле как обвиняемый в сопротивлении.

На первой скамье - спецназовцы Голицын (в черном) и Гаврилов (в свитере). Фото: Оксана БРОВАЧ

Дело рассматривает коллегия по уголовным делам под председательством судьи Светланы Кременевской.

– 11 августа 2020 в Республике Беларусь был установлен высокий уровень угрозы массовых беспорядков, в связи с чем для их предупреждения и пресечения к охране общественного порядка в Бресте в установленном законом порядке привлекались военнослужащие вооруженных сил РБ, в том числе капитан Гаврилов и прапорщик Голицын. Во время несения службы военнослужащие находились в гражданской одежде и были вооружены штатным оружием – пистолетами ПМ. В их задачи входило выявление несанкционированных скоплений людей, которые могут привести к массовым беспорядкам, – говорится в обвинении, которое в суде зачитал старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Геннадий Бурый.

ВЕРСИЯ ОБВИНЕНИЯ

Александр Кордюков говорит басовитым голосом, медленно и спокойно. Он в черной байке с логотипом брестского байкерского фестиваля. В таких же пришли в суд и его друзья. В зале присутствует и его супруга Марина. Даже в маске заметно, что она улыбается мужу, а по окончании заседания складывает из пальцев сердечко и показывает ему.

По версии обвинения, события вечером 11 августа развивались так. Геннадий и Александр встретились, выпили в гараже. Затем выдвинулись к улице Московской «для участия в несанкционированных массовых мероприятиях». Кордюков был вооружен металлической трубой. Около дома №334 они подошли к Гаврилову и Голицыну, «определив в них лиц, выполнявших обязанности по охране общественного порядка, и предъявили претензии в связи с тем, что те выявляют лиц, участвующих в несанкционированных массовых мероприятиях». Завязалась потасовка, Кордюков ударил Гаврилова трубой по голове, затем бросил эту трубу в Голицына и стал убегать. Шутов в этот момент «оказывая с применением насилия сопротивление Гаврилову, схватил последнего за ногу и попытался завалить на землю». Все это закончилось стрельбой.

– Гаврилов для пресечения противоправных действий Шутова принял решение выстрелить тому в правое плечо. В момент выстрела Шутов, продолжавший активные насильственные агрессивные действия, сместился в сторону, вследствие чего пуля попала ему в затылок. 19 августа от сквозного огнестрельного ранения головы он скончался, – говорится в обвинении.

Спецназовцы получили травмы легкой степени тяжести. Голицын – кровоподтеки и ссадины, Гаврилов – закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, синяки и ссадины.

«В МЕНЯ ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ СТРЕЛЯЛИ»

Александру Кордюкову 45 лет, у него есть 10-летний ребенок. Также в 2005 году он был судим по уголовной статье за хулиганство и наказан общественными работами.

С предъявленным сейчас обвинением он не согласен. Говорит, что в тот вечер он вместе с Геннадием отправился в район улицы Московской из любопытства, а не чтобы протестовать. Мол, читал в интернете, что по всей стране происходят демонстрации и «настоящая война», что ОМОН стреляет и применяет свето-шумовые гранаты. Мужчинам стало интересно, как это выглядит в Бресте. По пути Кордюков нашел кусок трубы – и решил взять с собой на всякий случай.

Поддержать Кордюкова в суд пришли родственники и друзья. Фото: Оксана БРОВАЧ

Голицын и Гаврилов, как запомнил обвиняемый, в тот вечер были одеты «как обычные парни», не представлялись, не показывали служебные удостоверения. Они так же, как Кордюков и Шутов, наблюдали за происходящим на перекрестке Московской и Партизанского. Именно поэтому мужчины решили подойти к молодым людям, чтобы поинтересоваться, что происходит. В суде Кордюков говорит, что никого трубой по голове не ударял, разве что в область бедра – «инстинктивно, в ответ на насильственные действия, по сути, в целях самообороны».

Он обращает внимание суда на то, что сразу после случившегося был в шоковом состоянии, потому не мог дать развернутые показания.

– Я находился в шоковом состоянии после случившегося, поскольку в меня впервые в жизни стреляли, а моего друга Шутова Геннадия застрелили. Кроме того, я чувствовал огромный груз вины из-за его смерти, потому что без меня сам он вряд ли бы пошел туда, и мог бы остаться в живых. Многие из моих знакомых думали так же, поэтому мне было вдвойне тяжело, – говорит в суде Кордюков.

Теперь его состояние стабилизировалось, и он готов рассказать обо всем, что видел и помнит. Например, когда началась стрельба и как был ранен Шутов.

– Кто-то из них крикнул: «Лицом вниз, уроды, завалю». С их стороны раздался выстрел. Боковым зрением я заметил, что Геннадий опускается на колени, держа руки за головой. По-моему, в тот момент он был расположен спиной к Гаврилову, лицом к улице Московской, – вспоминает Кордюков.

Второй парень, со слов Кордюкова, в этот момент стрелял в его сторону.

– В итоге мне удалось убежать, но если бы я не начал двигаться в тот момент, когда Голицын направил на меня пистолет, был бы, наверное, застрелен так же, как Шутов. Я реально опасался за свою жизнь, – признается мужчина.

Александр Кордюков. Фото из соцсетей.

Судья Светлана Кременвская подробно расспрашивает его о намерениях, с которыми он пришел в район, где собирались протестующие.

– Какая была необходимость взять трубу?

– Для самообороны.

– Вы шли на боевые действия?

– Судя по тому, что было в интернете, это были боевые действия. Но мы шли не воевать.

– Почему вы подошли к Гаврилову и Голицыну?

– Они там находились дольше, чем мы, поэтому мы подумали, что они знают больше. Подошли, спросили: «Что здесь происходит?» или «Что будет дальше?»

– Какова была реакция со стороны потерпевших?

– Негативная.

– Они что, сразу достали пистолеты?

– Практически да.

– Какие слова высказывали потерпевшие? Говорили они «Стой, стрелять буду?»

– Говорили, но только более нецензурно.

– О том, что стрелять будут, слышали?

– Ну не «стрелять буду», а «завалю».

– Они пистолеты достали, а вы что поняли – кто перед вами? Как вы восприняли? Сотрудники милиции это или кто?

– Я ничего не воспринял, я испугался.

– Но вы потерпевших все-таки как восприняли?

– Как людей, целящихся в меня оружием. Я понимал, что мне надо убежать, чтобы остаться в живых.

«ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО Я ПОПАЛ ЕМУ В ЗАТЫЛОК»

Свою версию событий изложили в суде и спецназовцы. Со слов Романа Гаврилова и Арсения Голицына, они приехали в Брест еще в конце июля для участия в соревнованиях на Брестском полигоне. После выборов их приобщили к защите общественного порядка. Днем 11 августа военнослужащих вверили брестскому ОМОНу. Спецназ прошел инструктаж, за каждой группой закрепили старшего – и отправили в город.

Со слов спецназовцев, они в тот вечер на Московской несли службу так, чтобы себя не выдать.

– Как вы себя вели, чтобы не выделяться? – уточняет судья.

– Тоже покричать пытались, чтобы не выдать себя, и хлопали в ладоши. Одежду одели обычную, – отвечает Гаврилов.

Военнослужащие расположились около дома №334 на Московской и, облокотившись на парапет, следили за тем, что происходит на перекрестке. В какой-то момент к ним подошли Кордюков и Шутов. Далее, со слов потерпевших, Гаврилов получил удар трубой по голове. Он чуть не потерял сознание, но быстро пришел в себя и «осознал, что напали» – поэтому достал пистолет.

Геннадий Шутов увлекался мотоциклами. Фото из соцсетей.

– Я сказал «Стой, стрелять буду», после чего произвел предупредительный выстрел вверх. После чего Кордюков бросил трубу в Голицина, а Шутов остался на месте. Кордюков побежал, Голицин побежал за ним. Когда я попытался подойти к Шутову, его задержать, он схватил за ногу меня, пытался повалить. Я понял, что я не смогу бороться, он был крупнее намного меня. Я решил выстрелить в нелетальную область, в район плеча, позволяла ситуация это сделать. Но из-за того, что он боролся со мной, я начал падать, и получилось, что я попал ему в затылок. После чего он по мне съехал на землю, упал лицом вниз, – так со слов капитана сил специальных операций Романа Гаврилова развивались события 11 августа 2020 года.

После этого спецназовцы позвонили командиру, вызвали «скорую», а затем поехали в РОВД сдали оружие, а Гаврилов в тот же вечер отправился в СК. Там он почувствовал себя плохо и ему понадобилась госпитализация.

– Вы какую-то подготовку по рукопашному бою проходили? – уточняет у Гаврилова адвокат Кордюкова.

– Во время службы - общефизическая подготовка.

– Вы какими-то элементарными навыками рукопашного боя владеете?

– Не занимался никогда, – отвечает капитан сил специальных операций, и по залу прокатывается смешок.

Прапорщик Голицын в своих показаниях о событиях вечера 11 августа говорит почти то же самое.

– Физическую силу мы не применяли, – уверяет он.

В суде просмотрели запись с камеры видеонаблюдения на доме №334. Там видно, как Кордюков и Шутов подходят в Голицыну и Гаврилову, затем что-то происходит – и Кордюков убегает, а за ним гонится Голицын и спотыкается. Все события – предполагаемый удар трубой, предупредительная стрельба и выстрел в голову Шутову – уместились в 40 секунд. Все произошло в районе 22:30.

Защитник Кордюкова уточнил у Гаврилова, когда он обратился за медицинской помощью. Адвокат огласил выписки из медицинских документов, которые есть в материалах дела. Там со слов потерпевшего записано, что он 11 августа около 20 часов вечера попал в драку с неизвестными около магазина «Корона». В других документах сказано, что 12 августа Гаврилов получил удар кулаком в лицо от протестующего, а в заключении судмедэкспертизы – что на улице Московской неизвестный дарил его чем-то тяжелым.

– Вы во всех медицинских документах озвучивали три разных версии, откуда у вас взялись данные телесные повреждения. Можете пояснить, для чего?

– Чтобы себя не выдать. Конкретно обстоятельства правдиво и правильно были разглашены судмедэксперту. Чтобы врач или медсестра не догадались об обстоятельствах получения травм. Потому что была такая ситуация, и семьям у нас угрожали, военнослужащих, колеса, машины подпаливали...

В защиту отца Геннадия Шутова, который фигурирует в деле как обвиняемый в сопротивлении военнослужащим, перед судом выступила его дочь.

– По характеру он неконфликтный человек, тем более, причинить телесные повреждения... Я не видела никогда, чтобы мой отец дрался, он всегда решал вопросы мирным путем. Я хочу добиться, чтобы было возбуждено уголовное дело по факту убийства моего отца, несправедливого убийства. И я буду настаивать на этом, – заявила в суде Анастасия Баранчик.

Рассмотрение дела продолжится 17 февраля. В суде выступят свидетели и очевидцы событий вечера 11 августа 2020.

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